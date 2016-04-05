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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 10 січ, 2024 08:48
vitaliiangel
,
уточнение по моему прогнозу
Від генерала СВР не було уточнених даних щодо смерті путіна ? А то я не читаю його. Тільки від тебе знаю, що він пише.
Шаман, перечитав гілку))
Ваша позиція абсолютно логічна і зрозуміла. Але суть ухилянта - він завжди буде генерувати відмазки, чому саме не він. Ви не доведете нікому нічого. Але розминати їх потрібно!)))
Цікавий момент: поки не було загрози реальних жорстких санкцій до тих, хто ховається від ТЦК, була купа дописувачів, які казали щось типу «який я ухилянт, мене не звали… і хочу щоб звали не відловом на вулиці, бо це принизливо, а урочисто вручили повістку у визначених місцях!» Насправді прекрасно розуміючи, що якщо ти змінив місце проживання і не повідомив про це (а хто про це коли повідомляв?) , то оцей гарний красивий спосіб вручення - неможливий. Тому кричали тут «я не ухилянт! Зовіть мене!»
Але ось з проектом закону замаячила і справді необхідність нарешті зʼявитись на очі ТЦК , саме в «правильному місці» , не на вулиці. І відразу паніка і істерики «запад нас ни паймьот!» , «мы вынесем из банка все наши карусельные деньги, мы положим вашу банковскую систему!» та інші інфантильні речі.
Цікавий час настає. Нажаль чіпси з попкорном шкідливі, чим би запастись щоб дивитись оцей захоплюючий «дом-3» на фінансах.
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Hotab
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Додано: Сер 10 січ, 2024 09:43
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Hennady
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Додано: Сер 10 січ, 2024 09:52
ЛАД написав:
Успіх
Успіх написав: Shaman написав:
вже писав. добровольцем не пішов, але повістки ще також не отримував. я гадаю
А я гадаю - Ви моя нова "жертва"😁😁😁
Як плять так, що за 22міс. НЕ захотілось прийти в ТЦК і запитати про свою потрібність в ЗСУ?
, не увлекайтесь.
Всегда Вас поддерживаю, но тут Вы перебираете. Вы ведь тоже не ходили в ТЦК (или тогда ещё в военкомат) и не спрашивали "про свою потрібність в ЗСУ".
Если данные Шамана в ТЦК актуальны, то почему его не вызывают, вопрос не к нему, а к ТЦК.
1. Ще раз)) - на квартиру, де я приписаний(а проживав я на той момент за нанадцять км звідти 12р.+) принесли повістку і дали її моїм батькам 25.02.2022р!!!
Тобто, на другий день після початку повномасштабної війни!
Тобто, я був ще "у стані ефекту")) ще, навіть, добре не роздуплився "що коїться?"
Але найбільше хочу наголосити на тому, що я міг ЛЕГКО ПРОІГНОРУВАТИ повістку і нікуди не їхати, так як повістку принесли і дали моїм батькам, а не мені в руки!!!
2. Ще раз)) для кого і і для чого я ставлю стільки смайликів у своїх деяких дописах?
Щоб розуміли - що я так жартую!!!
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Додано: Сер 10 січ, 2024 09:52
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Hennady
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Додано: Сер 10 січ, 2024 10:01
vitaliiangel написав:
уточнение по моему прогнозу
Ранее я предположил, что целью войны является победа путена на выборах. Соответственно, после выборов продолжать войну бессмысленно. Наибольший смысл прекратить её до выборов, конечно объявив себя победителем.
Кроме этого аргумента, который я уже озвучива, есть и другие. В какой точке сходятся интересы Запада и путена? Сокращение военной помощи. Очевидно это может быть условием путена для дальнейшей заморозки. Запад понимает, существующими ресурсами Украине войну не выиграть, а истощить рф за пару лет не получится. Поэтому заморозка (на условиях сокращения военной помощи) выглядит как реальная возможность. И тоже даёт западным политикам ценную возможность назвать себя "миротворцами". За увеличение помощи выступает небольшое количество избирателей, соответственно эта идея не в тренде.
Далее. путену нужно привести к власти в Украине лояльных политиков. Продолжение войны делает данную задачу невыполнимой (как можно быть лояльным к агрессору?). Очевидно, для её реализации должен быть некий достижимый вариант перемирия. За перемирие гарантировано проголосут 73% избирателей. Только должен вынырнуть чёрт из табакерки, который его предложит.
И последнее, эйфории от захвата новых территорий на рф нет. Наоборот они раздражают местных обывателей, которые сталкиваются с проблемами везде, начиная от инфляции заканчивая сокращением федерального финансирования.
Если для богатых регионов ещё не актуально, то в бедных экономическая деградация будет усиливаться. Крымчан проглотили. Донбасят уже глотают с трудом, а по новым территориям скорее нет, чем да. Они там никому не нужны и вызывают раздражение. Русские самолюбивы и меркантильны. Делиться они готовы своим величием, но не благосостоянием. Об этом трубят все пропагандоны, не одна ж гнида не сказала, что жертвует своим состоянием ради жителей новых территорий.
Щось я не побачив того "уточнення"?))
Тож давай конкретніше:
1. Завершення/заморозка війни перед виборами пуйла?
2. ... зразу після виборів пуйла?
3. ... восени перед/після виборів в США?
4. ... я погарячкував з прогнозом і куй його знає, коли та війна завершиться?
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Додано: Сер 10 січ, 2024 10:03
Hotab написав:vitaliiangel
,
уточнение по моему прогнозу
Від генерала СВР не було уточнених даних щодо смерті путіна ? А то я не читаю його. Тільки від тебе знаю, що він пише.
Шаман, перечитав гілку))
Ваша позиція абсолютно логічна і зрозуміла. Але суть ухилянта - він завжди буде генерувати відмазки, чому саме не він. Ви не доведете нікому нічого. Але розминати їх потрібно!)))
Цікавий момент: поки не було загрози реальних жорстких санкцій до тих, хто ховається від ТЦК, була купа дописувачів, які казали щось типу «який я ухилянт, мене не звали… і хочу щоб звали не відловом на вулиці, бо це принизливо, а урочисто вручили повістку у визначених місцях!» Насправді прекрасно розуміючи, що якщо ти змінив місце проживання і не повідомив про це (а хто про це коли повідомляв?) , то оцей гарний красивий спосіб вручення - неможливий. Тому кричали тут «я не ухилянт! Зовіть мене!»
Але ось з проектом закону замаячила і справді необхідність нарешті зʼявитись на очі ТЦК , саме в «правильному місці» , не на вулиці. І відразу паніка і істерики «запад нас ни паймьот!» , «мы вынесем из банка все наши карусельные деньги, мы положим вашу банковскую систему!» та інші інфантильні речі.
Цікавий час настає. Нажаль чіпси з попкорном шкідливі, чим би запастись щоб дивитись оцей захоплюючий «дом-3» на фінансах.
Все так, але є нюанс.
Відповідність.
Тобто:
На самому початку війни обивателів можна було брати до війська до схочу.
Потім для цього стало потрібно -- щоб по закону тощо.
Потім дійшло до, як ото з комісарами -- покажи власним прикладом, владо.
А тепер дійшло --- як ото --- тупо не платить майже весь під'їзд.
І))) десь у цьому переліку гроші .. навіть для супер-пупер патріотів.
Тобто відповідність інструментів обставинам, які є.
Обиватель він же не ідейний...
Він діє відповідно обставин.
І це нормально, це його природа.
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Додано: Сер 10 січ, 2024 10:04
Hennady
, трохи послухав (може не дочекався найважливішого) .. щодо наступати чи ні.. Наскільки мені відомо , техніку давали під обіцяний наступ. Причому спочатку він був обіцяний, поставлена умова « дайте нам під нього зброю, лише тоді підемо», і лише тоді пішла зброя (я маю на увазі найдорожчу: танки, Бредлі, високоточні ракети) . Отримати зброю і сказати ми їдемо в оборону … може і можна обманути, але один раз. Може і треба було обманювати, ХЗ. Для нашого менталітету це звично, для західного - не впевнений.
На самому початку війни обивателів можна було брати до війська до схочу.
На самому початку війни ніхто не дивився на тих депутатів , які виїхали ще на початку лютого 22 року. Про них згадували, але в контексті «та і Х з ними, ми без вас ворога переможемо, а вас в переможну країну не пустимо».
Але швидкої перемогти не вийшло. І оцей початковий запал швидко спав. Тут повинні були вже ввімкнутись замість миттєвих реакцій (ах ти гад, мені загрожуєш, на , тримай козел) глибокі переконання, що хай яка (корупційна) країна не є, кращу нам кацапи не побудують. Але переконання не увімкнулись . Або були заглушені вродженою хитродупістю : «країну то звичайно захищати потрібно, але хай отой, а не я… бо якось воно да буде (ще ніколи не було такого, щоб ніяк не було) , а мені на фініші треба бути живим/здоровим.. а в землі чи інвалідом хай отой».
Щось я не побачив того "уточнення"?))
Багато ти розумієш в прогнозах
Головне за 2 роки озвучити всі можливі варіанти розвитку (достатньо почитати лише передвоєнний лютий 2022 на «політичці», де персонаж як гарантував що не нападуть, так впевнено заявляв що так) , а потім коли один з них трапиться, сказати «я вгадав, але з терміном трохи ні». Наче синоптик .. дощ дійсно прийшов, але через місяць від прогнозу. Але ж прийшов!!
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 10 січ, 2024 10:21, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 10 січ, 2024 10:18
раздать всему населению автоматы и пусть заходят, но власть на это не пойдет, им нужны крепостные и власть, ну и сам процесс, без которого им уже давно бы дали пенка под зад в лучшем случае
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Примат
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Додано: Сер 10 січ, 2024 10:24
Примат написав:
раздать всему населению автоматы и пусть заходят, но власть на это не пойдет, им нужны крепостные и власть, ну и сам процесс, без которого им уже давно бы дали пенка под зад в лучшем случае
Почитайте в інеті історію херсонської ТРО. Крім кривавого розстрілу в гаю на Шуменскому, потім ще довго виллвлювали по хатам «автоматників». Досі десь в сімферопольському СІЗО, якщо живі.
Натовп без командира , без організованих дій, без реакції на постійну зміну обстановки - це просто натовп. Навіть якщо з калашами.
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