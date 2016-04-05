Hotab написав:



уточнение по моему прогнозу





Від генерала СВР не було уточнених даних щодо смерті путіна ? А то я не читаю його. Тільки від тебе знаю, що він пише.Шаман, перечитав гілку))Ваша позиція абсолютно логічна і зрозуміла. Але суть ухилянта - він завжди буде генерувати відмазки, чому саме не він. Ви не доведете нікому нічого. Але розминати їх потрібно!)))Цікавий момент: поки не було загрози реальних жорстких санкцій до тих, хто ховається від ТЦК, була купа дописувачів, які казали щось типу «який я ухилянт, мене не звали… і хочу щоб звали не відловом на вулиці, бо це принизливо, а урочисто вручили повістку у визначених місцях!» Насправді прекрасно розуміючи, що якщо ти змінив місце проживання і не повідомив про це (а хто про це коли повідомляв?) , то оцей гарний красивий спосіб вручення - неможливий. Тому кричали тут «я не ухилянт! Зовіть мене!»Але ось з проектом закону замаячила і справді необхідність нарешті зʼявитись на очі ТЦК , саме в «правильному місці» , не на вулиці. І відразу паніка і істерики «запад нас ни паймьот!» , «мы вынесем из банка все наши карусельные деньги, мы положим вашу банковскую систему!» та інші інфантильні речі.Цікавий час настає. Нажаль чіпси з попкорном шкідливі, чим би запастись щоб дивитись оцей захоплюючий «дом-3» на фінансах.