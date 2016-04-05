не було пасіонарної персони навколо кого об'єднуватись...у 2019
а сьогодні?
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Додано: Сер 10 січ, 2024 10:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 10 січ, 2024 10:28
Re: Напад росії і білорусі на Україну
И я согласен с тем, что президент - это такой же наемный сотрудник, который должен обладать минимальными знаниями и опытом в этой области. Мы всегда ищем хорошего врача, а не идем лечить зубы к актеру. А тут такая важная должность для всех граждан страны (может сейчас до некоторых дойдет, но не уверен), но мы так легкомысленно к этому отнеслись. Возможно я просто по натуре пессимист, но я не вижу сейчас света в конце тоннеля, нам даже не предлагают вариантов.
Интересно, при Порошенко, Тимошенко ... было бы также?
Востаннє редагувалось Примат в Сер 10 січ, 2024 10:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 10 січ, 2024 10:28
вважаю що, серед 15,5% десь 10% тих, хто ніколи не ходив і не буде ходити на вибори (від 1 голосу нічого не змінеться)
Додано: Сер 10 січ, 2024 10:30
А чим відрізняється можливість пілотувати вертоліт в занзібарі, від пілотування мі24 в Україні? Бажання бути ухилянтом?
Додано: Сер 10 січ, 2024 10:32
в Брітанії вибори у 2024, тому теж гойдалки
Додано: Сер 10 січ, 2024 10:41
xio13 ,
А ви з якою метою цікавитесь? Хочете пілотувати? Все можливо, йдіть вчитись.
Я навіть на Занзібарі бачив якісь вертольоти.
В Україні вам мі-24 не дістанеться щоправда, нема (майже.. на грані похибки цифра нуль) . Але і ви ж вчитись ще довго будете. Може щось зʼявиться.
Додано: Сер 10 січ, 2024 10:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
інколи бувають приємні несподіванки
у 1989р срср не мав явних ознаків руйнування (вивели армію з Афгану, дозволили фопи,
ласковий май, цензура послабилась) і в 1991 БАЦ.
Зараз так само, ознаки руйнування бачать не тільки всі(с), але вони є і зростають кожного місяця. Це не тільки нафта(газ) як писав Денік. Це майже у всьому. Тому треба протриматись десь 12 місяців(максимум), влітку з'явиться реальні люди з яйцями...почнеться все Білорусі (помре лукашенко -3-4 місяці), це буде шок для пуйла (хоч він до цього готовий, але буде шок)
Додано: Сер 10 січ, 2024 10:45
Hotab
Доброго ранку .
Вчора один з дописувачив на ім,я андрійко відкрито запропонував перейти на сторону росіі .
І що ви думаете хтось його зупинив , осудив ,-хіба що флай (як він чітає, бідолага ) коментував від третій особи ...... і я вам скажу не на наш бік .
Це вже не форум про війну .
Це вже форум усілякого роду знатоків політики , юридичних законів , медіцини , які з таааким опломбом дозволяют собі вільно трактувати що ім не до вподоби .
Особливу частину займають ті що ПОЧУЛИ , що казали в черзі , в вбиральні ,і саме велике від наркоманів .
Байки , як я подарував шкарпетки і не був би призваний , я з псіхічним захворюванням , мені стільки років (52 ) чого я повинен і багато чого іншого .
На жаль треба дивитись правді в очі .
Служивших і які зараз проходять службу , на форумі зовсім не багато .Деякі з ціей когорти пишуть таке ,що бажання спитати ,коли робили лоботомію .
Сюди можно вже не заходити .
Хоча для того щоб посміятись -можно .
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