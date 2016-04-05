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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6250625162526253
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 10:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:68% просто не смогли противостоять и объединиться )))


не було пасіонарної персони навколо кого об'єднуватись...у 2019

а сьогодні?
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 10:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

И я согласен с тем, что президент - это такой же наемный сотрудник, который должен обладать минимальными знаниями и опытом в этой области. Мы всегда ищем хорошего врача, а не идем лечить зубы к актеру. А тут такая важная должность для всех граждан страны (может сейчас до некоторых дойдет, но не уверен), но мы так легкомысленно к этому отнеслись. Возможно я просто по натуре пессимист, но я не вижу сейчас света в конце тоннеля, нам даже не предлагают вариантов.
Интересно, при Порошенко, Тимошенко ... было бы также?
Востаннє редагувалось Примат в Сер 10 січ, 2024 10:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 10:28

  ЛАД написав:
  stm написав:..............
Реально за Зе голосовало 45,26% от всего населения, которое имеет право голосовать.
А за По голосовало 15,5% от всего населения, которое имеет право голосовать.
38% от возможного не исполнили свой долг голосования.
..........

Так право или долг?


вважаю що, серед 15,5% десь 10% тих, хто ніколи не ходив і не буде ходити на вибори (від 1 голосу нічого не змінеться)
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 10:30

  Hotab написав:vitaliiangel ,

уточнение по моему прогнозу


Від генерала СВР не було уточнених даних щодо смерті путіна ? А то я не читаю його. Тільки від тебе знаю, що він пише.

Шаман, перечитав гілку))
Ваша позиція абсолютно логічна і зрозуміла. Але суть ухилянта - він завжди буде генерувати відмазки, чому саме не він. Ви не доведете нікому нічого. Але розминати їх потрібно!)))
Цікавий момент: поки не було загрози реальних жорстких санкцій до тих, хто ховається від ТЦК, була купа дописувачів, які казали щось типу «який я ухилянт, мене не звали… і хочу щоб звали не відловом на вулиці, бо це принизливо, а урочисто вручили повістку у визначених місцях!» Насправді прекрасно розуміючи, що якщо ти змінив місце проживання і не повідомив про це (а хто про це коли повідомляв?) , то оцей гарний красивий спосіб вручення - неможливий. Тому кричали тут «я не ухилянт! Зовіть мене!»
Але ось з проектом закону замаячила і справді необхідність нарешті зʼявитись на очі ТЦК , саме в «правильному місці» , не на вулиці. І відразу паніка і істерики «запад нас ни паймьот!» , «мы вынесем из банка все наши карусельные деньги, мы положим вашу банковскую систему!» та інші інфантильні речі.
Цікавий час настає. Нажаль чіпси з попкорном шкідливі, чим би запастись щоб дивитись оцей захоплюючий «дом-3» на фінансах.


А чим відрізняється можливість пілотувати вертоліт в занзібарі, від пілотування мі24 в Україні? Бажання бути ухилянтом?
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 10:32

  detroytred написав:Віталіан
Дуже все логічно.
Саме тому скоріш за все не відбудеться.

Імхо. Війна вже на тому етапі, коли процеси відбуваються не за бажаннями, а супротив.

Тоді і Байден - миротворець. Маю сумнів, що це задовільнить його конкурентів у боротьбі на його виборах.
А ще є Британія зі своїми інтересами.


в Брітанії вибори у 2024, тому теж гойдалки
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 10:41

xio13 ,

А чим відрізняється можливість пілотувати вертоліт в занзібарі, від пілотування мі24 в Україні? Бажання бути ухилянтом?


А ви з якою метою цікавитесь? Хочете пілотувати? Все можливо, йдіть вчитись.
Я навіть на Занзібарі бачив якісь вертольоти.
В Україні вам мі-24 не дістанеться щоправда, нема (майже.. на грані похибки цифра нуль) . Але і ви ж вчитись ще довго будете. Може щось зʼявиться.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 10:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:4. ... я погарячкував з прогнозом і куй його знає, коли та війна завершиться?


інколи бувають приємні несподіванки

у 1989р срср не мав явних ознаків руйнування (вивели армію з Афгану, дозволили фопи,
ласковий май, цензура послабилась) і в 1991 БАЦ.

Зараз так само, ознаки руйнування бачать не тільки всі(с), але вони є і зростають кожного місяця. Це не тільки нафта(газ) як писав Денік. Це майже у всьому. Тому треба протриматись десь 12 місяців(максимум), влітку з'явиться реальні люди з яйцями...почнеться все Білорусі (помре лукашенко -3-4 місяці), це буде шок для пуйла (хоч він до цього готовий, але буде шок)
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 10:45

Hotab

Доброго ранку .

Вчора один з дописувачив на ім,я андрійко відкрито запропонував перейти на сторону росіі .
І що ви думаете хтось його зупинив , осудив ,-хіба що флай (як він чітає, бідолага ) коментував від третій особи ...... і я вам скажу не на наш бік .

Це вже не форум про війну .
Це вже форум усілякого роду знатоків політики , юридичних законів , медіцини , які з таааким опломбом дозволяют собі вільно трактувати що ім не до вподоби .
Особливу частину займають ті що ПОЧУЛИ , що казали в черзі , в вбиральні ,і саме велике від наркоманів .
Байки , як я подарував шкарпетки і не був би призваний , я з псіхічним захворюванням , мені стільки років (52 ) чого я повинен і багато чого іншого .
На жаль треба дивитись правді в очі .
Служивших і які зараз проходять службу , на форумі зовсім не багато .Деякі з ціей когорти пишуть таке ,що бажання спитати ,коли робили лоботомію .
Сюди можно вже не заходити .
Хоча для того щоб посміятись -можно .
холява
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