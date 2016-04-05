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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 10 січ, 2024 10:28
И я согласен с тем, что президент - это такой же наемный сотрудник, который должен обладать минимальными знаниями и опытом в этой области. Мы всегда ищем хорошего врача, а не идем лечить зубы к актеру. А тут такая важная должность для всех граждан страны (может сейчас до некоторых дойдет, но не уверен), но мы так легкомысленно к этому отнеслись. Возможно я просто по натуре пессимист, но я не вижу сейчас света в конце тоннеля, нам даже не предлагают вариантов.
Интересно, при Порошенко, Тимошенко ... было бы также?
Востаннє редагувалось Примат
в Сер 10 січ, 2024 10:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 10 січ, 2024 10:28
ЛАД написав: stm написав:
..............
Реально за Зе голосовало 45,26% от всего населения, которое имеет право
голосовать.
А за По голосовало 15,5% от всего населения, которое имеет право
голосовать.
38% от возможного не исполнили свой долг
голосования.
..........
Так право или долг?
вважаю що, серед 15,5% десь 10% тих, хто ніколи не ходив і не буде ходити на вибори (від 1 голосу нічого не змінеться)
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Додано: Сер 10 січ, 2024 10:32
detroytred написав:
Віталіан
Дуже все логічно.
Саме тому скоріш за все не відбудеться.
Імхо. Війна вже на тому етапі, коли процеси відбуваються не за бажаннями, а супротив.
Тоді і Байден - миротворець. Маю сумнів, що це задовільнить його конкурентів у боротьбі на його виборах.
А ще є Британія зі своїми інтересами.
в Брітанії вибори у 2024, тому теж гойдалки
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Додано: Сер 10 січ, 2024 10:41
xio13
,
А чим відрізняється можливість пілотувати вертоліт в занзібарі, від пілотування мі24 в Україні? Бажання бути ухилянтом?
А ви з якою метою цікавитесь? Хочете пілотувати? Все можливо, йдіть вчитись.
Я навіть на Занзібарі бачив якісь вертольоти.
В Україні вам мі-24 не дістанеться щоправда, нема (майже.. на грані похибки цифра нуль) . Але і ви ж вчитись ще довго будете. Може щось зʼявиться.
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Додано: Сер 10 січ, 2024 10:44
Успіх написав:
4. ... я погарячкував з прогнозом і куй його знає, коли та війна завершиться?
інколи бувають приємні несподіванки
у 1989р срср не мав явних ознаків руйнування (вивели армію з Афгану, дозволили фопи,
ласковий май, цензура послабилась) і в 1991 БАЦ.
Зараз так само, ознаки руйнування бачать не тільки всі(с), але вони є і зростають кожного місяця. Це не тільки нафта(газ) як писав Денік. Це майже у всьому. Тому треба протриматись десь 12 місяців(максимум), влітку з'явиться реальні люди з яйцями...почнеться все Білорусі (помре лукашенко -3-4 місяці), це буде шок для пуйла (хоч він до цього готовий, але буде шок)
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Додано: Сер 10 січ, 2024 10:45
Hotab
Доброго ранку .
Вчора один з дописувачив на ім,я андрійко відкрито запропонував перейти на сторону росіі .
І що ви думаете хтось його зупинив , осудив ,-хіба що флай (як він чітає, бідолага ) коментував від третій особи ...... і я вам скажу не на наш бік .
Це вже не форум про війну .
Це вже форум усілякого роду знатоків політики , юридичних законів , медіцини , які з таааким опломбом дозволяют собі вільно трактувати що ім не до вподоби .
Особливу частину займають ті що ПОЧУЛИ , що казали в черзі , в вбиральні ,і саме велике від наркоманів .
Байки , як я подарував шкарпетки і не був би призваний , я з псіхічним захворюванням , мені стільки років (52 ) чого я повинен і багато чого іншого .
На жаль треба дивитись правді в очі .
Служивших і які зараз проходять службу , на форумі зовсім не багато .Деякі з ціей когорти пишуть таке ,що бажання спитати ,коли робили лоботомію .
Сюди можно вже не заходити .
Хоча для того щоб посміятись -можно .
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Додано: Сер 10 січ, 2024 10:47
ЛАД написав: drevlyanin написав:
.............
А намагався хтось шукати той "інший" шлях? Навіть деякі пропозиції Долярчика, типу "служать всі без виключень але чіткий термін, наприклад 6-12 місяців, з відповідними роз'ясненнями та законодавчо закріпленими умовами", виглядають більш адекватними за пропозицію кварталу: "ви будете служити безстроково, на умовах котрі ми вигадаємо, допоки... ну ми ще й самі не знаємо що за хрінь приймемо потім, а нам ніззя, не панське це діло".
.....
Если бы они (или кто-нибудь другой) знали, как мобилизовать достаточное количество.
В прошлом году это удавалось. И прошлой зимой в Гвардию наступу тоже. Большие надежды были на весеннее наступление. Но с поставками оружия Запад протормозил. Наступление откладывали, сколько было возможно. В результате пошли в конце концов с недостаточными силами и результата не добились.
А теперь вылезли все проблемы сразу.
Вспомните, ещё летом Успіх высказывался совсем иначе
.
Зовсім, та не зовсім по-іншому!
Я ще більше року тому писав 100500раз що: "Навіть ув'язнені зеки знають на скільки сідають!"©
Тобто, тему демобілізації/заміни, ЧІТКИХ термінів - я піднімав давно-давним!!!
А тут тільки було: "Хі-хі, ха-ха... - буде служити Успіх, як Шевченко 25років!"
І так "хі-хікали", аж поки тепер за їхню дупу не взялись/планують взятися!
Тобто, поки ОСОБИСТО людину проблема не зачіпає - тій людині пох на все і на всіх!
Хоч війна - наче, проблема "для всіх" мала б бути, але... - але як бачимо, одним вона "дошкуляє" на 90-99%, а іншим - всього лиш на 5-10%.
Але найгірше те, що ті "інші" не розуміють/не хочуть розуміти/усвідомлювати, що "дамбу" може прорвати будь-якої миті і тоді "затопить всіх"!
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Додано: Сер 10 січ, 2024 10:53
холява
,
Сюди можно вже не заходити .
Хоча для того щоб посміятись -можно
Саме так))
А ще для спеціалістів тут чимало цікавого .
Конвульсії , перевзування… тут можна знайти , як люди (далеко не всі, але чимало) перетворюються в біосміття при загрозі життю. Як карусельщики придумують виправданням там, де причина просто жадібність і жага наживи. Яка відключає ту частину мозку, яка мала б відповідати на питання «хто оплатив банкет». І це ще в близько нема ніякого життя in need. Всі ситі і у безпеці, а вже моральні принципи геть зникають. А що буде якщо дійсно доведеться ділити шмат хліба і 100 грам консерви на трьох. Вночі придушити двох конкурентів?
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 10 січ, 2024 10:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 10 січ, 2024 10:54
Примат написав:
И я согласен с тем, что президент - это такой же наемный сотрудник, который должен обладать минимальными знаниями и опытом в этой области. Мы всегда ищем хорошего врача, а не идем лечить зубы к актеру. А тут такая важная должность для всех граждан страны (может сейчас до некоторых дойдет, но не уверен), но мы так легкомысленно к этому отнеслись. Возможно я просто по натуре пессимист, но я не вижу сейчас света в конце тоннеля, нам даже не предлагают вариантов.
Интересно, при Порошенко, Тимошенко ... было бы также?
наша біда (України), що за останні 30 років влада зробила все, щоб така людина не з'явилась у публічному просторі
Тимошенко-це найгірше що ми мали за прем'єра (десь рівень гончарука, азірова)
але це проблема і тупого населення, яке не бажало читати, навчатись і навіть новини(на каналах олігархів) не дивилось, а пішло шляхом сусіда (дивлячись тупі шоу, серіали , квк(95квартал), віддаючи перевагу російському контенту), тому у деяких (одеситів, харків'ян, киян) був культурний шок-коли заборонили вКонтакте, однокласники і російські канали(навіть розважальні-як ТНТ)...
за все треба платити(сьогодні це життя наших захисників, життя дітей і старих під завалами від нальотів)
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Додано: Сер 10 січ, 2024 11:17
Успіх написав:
А тут тільки було: "Хі-хі, ха-ха... - буде служити Успіх, як Шевченко 25років!"
І так "хі-хікали", аж поки тепер за їхню дупу не взялись/планують взятися!
Тобто, поки ОСОБИСТО людину проблема не зачіпає - тій людині пох на все і на всіх!
Хоч війна - наче, проблема "для всіх" мала б бути, але... - але як бачимо, одним вона "дошкуляє" на 90-99%, а іншим - всього лиш на 5-10%.
Але найгірше те, що ті "інші" не розуміють/не хочуть розуміти/усвідомлювати, що "дамбу" може прорвати будь-якої миті і тоді "затопить всіх"!
Вчора забув дописати .
Був у ТЦК , службу несуть інваліди війни . Майже усі .
А на порозі мене зустрів з щиримі вітаннямі підполковник якого я з гіпертоніей приймав в 2022 в грудні .
Запитав про працю ...... все забито .
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