Додано: Сер 10 січ, 2024 10:45

Hotab



Доброго ранку .



Вчора один з дописувачив на ім,я андрійко відкрито запропонував перейти на сторону росіі .

І що ви думаете хтось його зупинив , осудив ,-хіба що флай (як він чітає, бідолага ) коментував від третій особи ...... і я вам скажу не на наш бік .



Це вже не форум про війну .

Це вже форум усілякого роду знатоків політики , юридичних законів , медіцини , які з таааким опломбом дозволяют собі вільно трактувати що ім не до вподоби .

Особливу частину займають ті що ПОЧУЛИ , що казали в черзі , в вбиральні ,і саме велике від наркоманів .

Байки , як я подарував шкарпетки і не був би призваний , я з псіхічним захворюванням , мені стільки років (52 ) чого я повинен і багато чого іншого .

На жаль треба дивитись правді в очі .

Служивших і які зараз проходять службу , на форумі зовсім не багато .Деякі з ціей когорти пишуть таке ,що бажання спитати ,коли робили лоботомію .

Сюди можно вже не заходити .

Хоча для того щоб посміятись -можно .