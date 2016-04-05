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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6252625362546255>
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 11:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:срср не мав явних ознаків руйнування
  prodigy написав:цензура послабилась

Невже так важко скласти 2+2.

Уявіть що буде з Україною якщо зараз вимкнути телемарафон і дозволити всім говорити правду.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 10 січ, 2024 11:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 11:19

  Hotab написав:Hennady , трохи послухав (може не дочекався найважливішого) .. щодо наступати чи ні.. Наскільки мені відомо , техніку давали під обіцяний наступ. Причому спочатку він був обіцяний, поставлена умова « дайте нам під нього зброю, лише тоді підемо», і лише тоді пішла зброя (я маю на увазі найдорожчу: танки, Бредлі, високоточні ракети) . Отримати зброю і сказати ми їдемо в оборону … може і можна обманути, але один раз. Може і треба було обманювати, ХЗ. Для нашого менталітету це звично, для західного - не впевнений.

Конкретно це відео зовсім не про це, на що Ви звернули увагу... А про мотивацію мобілізуватись, точніше, про її відсутність (мотивації) і кого треба в цьому в першу чергу винуватити. Тобто, Ви точно не дочекалися і прослухали основне...
А щодо контрнаступу... погодьтесь, що він не був нормально підготовлений, організований і забезпечений, тому і не треба було його починати. А головнокомандувач мав би змогти аргументовано пояснити це, але, видно, а може він і підтримував це, рішення було політичне, а не фахове.
Також, там прозвучала цікава думка про дисертацію З.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 11:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:Тому треба протриматись десь 12 місяців(максимум),
це якщо б Захід підтримував санкції, а при поточному рівні треба чекати років 5. Навіть Данія відмовилась затримувати ліві танкери в своїх територіальних водах ( Та що уж казати, навіть нам не дають топити танкери в Новоросійську.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 10 січ, 2024 11:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 11:25

  холява написав:Був у ТЦК, службу несуть інваліди війни. Майже усі.

А от у нас (майже ЗУ), всі ті ж, ще з часів АТО (по крайній мірі, ті що, спілкуються і приймають вз). 25-45 років, не більше.

А от як Вам, пане "холява", робота обласної ВЛК два рази на тиждень, та обмеження по кількості оглянутих у 50 вз? Тобто за тиждень ВЛК може оглянути максимум 100 вз зі всієї області!
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 11:26

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Цікавий час настає. Нажаль чіпси з попкорном шкідливі, чим би запастись щоб дивитись оцей захоплюючий «дом-3» на фінансах.
у тебя синдром изнасилованной женщины. Которая желает, чтобы изнасиловали всех. Намекну, этого не будет.

Віталік, якщо тобі близька тема згвалтувань, то я продовжу в тому дусі.
Вважай, що це у мене бажання зробити так, щоб ті, хто це може зробити (а можуть майже всі, навіть якщо ти не віриш у свої сили) запобігли масовому згвалтуванню. Проте ти замість того щоб діяти в цьому напрямку, кажеш «я не самий привабливий для чечена… може кого поки іншого погвалтують, а я поки що запломбірую собі отвір, нічого ви мені не зробите». Але зроблять. Ти просто поки що цього не зрозумів.
Найцікавіше, що життя тебе вже на 10 куе нагвалтувало. В 22 році Але ти чи не вмієш вчитись навіть на своїх помилках, чи може тобі таки сподобалось… Але висновки тобою не зроблено.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 11:40

  Hennady написав:
  холява написав:Був у ТЦК, службу несуть інваліди війни. Майже усі.

А от у нас (майже ЗУ), всі ті ж, ще з часів АТО (по крайній мірі, ті що, спілкуються і приймають вз). 25-45 років, не більше.

А от як Вам, пане "холява", робота обласної ВЛК два рази на тиждень, та обмеження по кількості оглянутих у 50 вз? Тобто за тиждень ВЛК може оглянути максимум 100 вз зі всієї області!


На огляд , опрацювання вісновків , діагнозів , рекомендацій і заключень потребує певний час .
На кожну справу .
Ті що працюють в обласноі ВЛК , мають своі місця праці , які теж потребують уваги .
Час праці встановлен МО, і ніхто не взмозі, окрім МО поміняті це .

Це як протокол бою -3 хвилини на допомогу .
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 11:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Є такий анекдот...
В СРСР боролись, щоб не було багатих, а капіталісти чи США, що не було бідних.

От так і у нас, одні хочуть, щоб інші були теж "бідні", як і вони. А до "багатих" у них питань нема.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 11:44

Hennady , ви себе вважаєте багатим, якого хочуть зробити бідним? (Фігурально)
Тут є люди, які вважають , що лише багаті мають воювати, бо бідні свою невеличку сумку зберуть і переїдуть в інше місце. Ви згодні з цією тезою?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 11:47

  Игорь Алексеевич написав:У нас ЮРИДИЧЕСКИ в стране объявлена война или идут боевые действия? Только именно с юрид. точки и согласно закона.

Запропонуйте нам табличку, що зміниться для вас і країни , якщо замість ВС буде оголошено війну Росії. Що саме ви очікуєте, навіщо це вам. Он і муха так хоче. Але теж не може пояснити.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 11:49

  Hotab написав:vitaliiangel ,

уточнение по моему прогнозу


Від генерала СВР не було уточнених даних щодо смерті путіна ? А то я не читаю його. Тільки від тебе знаю, що він пише.

Шаман, перечитав гілку))
Ваша позиція абсолютно логічна і зрозуміла. Але суть ухилянта - він завжди буде генерувати відмазки, чому саме не він. Ви не доведете нікому нічого. Але розминати їх потрібно!)))
Цікавий момент: поки не було загрози реальних жорстких санкцій до тих, хто ховається від ТЦК, була купа дописувачів, які казали щось типу «який я ухилянт, мене не звали… і хочу щоб звали не відловом на вулиці, бо це принизливо, а урочисто вручили повістку у визначених місцях!» Насправді прекрасно розуміючи, що якщо ти змінив місце проживання і не повідомив про це (а хто про це коли повідомляв?) , то оцей гарний красивий спосіб вручення - неможливий. Тому кричали тут «я не ухилянт! Зовіть мене!»
Але ось з проектом закону замаячила і справді необхідність нарешті зʼявитись на очі ТЦК , саме в «правильному місці» , не на вулиці. І відразу паніка і істерики «запад нас ни паймьот!» , «мы вынесем из банка все наши карусельные деньги, мы положим вашу банковскую систему!» та інші інфантильні речі.
Цікавий час настає. Нажаль чіпси з попкорном шкідливі, чим би запастись щоб дивитись оцей захоплюючий «дом-3» на фінансах.


це все цікаво, але коли депутати кажуть що який від них толк на фронті та хто буде голосувати закони і в цей же час вже зайшла мова про те щоб дозволити жінкам вчитися на водіїв бо немає кому за баранку сісти то якось не камільфо виходить.
виходить подвійні стандарти і ділення на сорти - ці йдуть а ці не йдуть.
як всі то всі.
mephala
 
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