Невже так важко скласти 2+2.
Уявіть що буде з Україною якщо зараз вимкнути телемарафон і дозволити всім говорити правду.
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Додано: Сер 10 січ, 2024 11:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Невже так важко скласти 2+2.
Уявіть що буде з Україною якщо зараз вимкнути телемарафон і дозволити всім говорити правду.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 10 січ, 2024 11:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 10 січ, 2024 11:19
Конкретно це відео зовсім не про це, на що Ви звернули увагу... А про мотивацію мобілізуватись, точніше, про її відсутність (мотивації) і кого треба в цьому в першу чергу винуватити. Тобто, Ви точно не дочекалися і прослухали основне...
А щодо контрнаступу... погодьтесь, що він не був нормально підготовлений, організований і забезпечений, тому і не треба було його починати. А головнокомандувач мав би змогти аргументовано пояснити це, але, видно, а може він і підтримував це, рішення було політичне, а не фахове.
Також, там прозвучала цікава думка про дисертацію З.
Додано: Сер 10 січ, 2024 11:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
це якщо б Захід підтримував санкції, а при поточному рівні треба чекати років 5. Навіть Данія відмовилась затримувати ліві танкери в своїх територіальних водах ( Та що уж казати, навіть нам не дають топити танкери в Новоросійську.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 10 січ, 2024 11:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 10 січ, 2024 11:25
А от у нас (майже ЗУ), всі ті ж, ще з часів АТО (по крайній мірі, ті що, спілкуються і приймають вз). 25-45 років, не більше.
А от як Вам, пане "холява", робота обласної ВЛК два рази на тиждень, та обмеження по кількості оглянутих у 50 вз? Тобто за тиждень ВЛК може оглянути максимум 100 вз зі всієї області!
Додано: Сер 10 січ, 2024 11:26
Віталік, якщо тобі близька тема згвалтувань, то я продовжу в тому дусі.
Вважай, що це у мене бажання зробити так, щоб ті, хто це може зробити (а можуть майже всі, навіть якщо ти не віриш у свої сили) запобігли масовому згвалтуванню. Проте ти замість того щоб діяти в цьому напрямку, кажеш «я не самий привабливий для чечена… може кого поки іншого погвалтують, а я поки що запломбірую собі отвір, нічого ви мені не зробите». Але зроблять. Ти просто поки що цього не зрозумів.
Найцікавіше, що життя тебе вже на 10 куе нагвалтувало. В 22 році Але ти чи не вмієш вчитись навіть на своїх помилках, чи може тобі таки сподобалось… Але висновки тобою не зроблено.
Додано: Сер 10 січ, 2024 11:40
На огляд , опрацювання вісновків , діагнозів , рекомендацій і заключень потребує певний час .
На кожну справу .
Ті що працюють в обласноі ВЛК , мають своі місця праці , які теж потребують уваги .
Час праці встановлен МО, і ніхто не взмозі, окрім МО поміняті це .
Це як протокол бою -3 хвилини на допомогу .
Додано: Сер 10 січ, 2024 11:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Є такий анекдот...
В СРСР боролись, щоб не було багатих, а капіталісти чи США, що не було бідних.
От так і у нас, одні хочуть, щоб інші були теж "бідні", як і вони. А до "багатих" у них питань нема.
Додано: Сер 10 січ, 2024 11:44
Hennady , ви себе вважаєте багатим, якого хочуть зробити бідним? (Фігурально)
Тут є люди, які вважають , що лише багаті мають воювати, бо бідні свою невеличку сумку зберуть і переїдуть в інше місце. Ви згодні з цією тезою?
Додано: Сер 10 січ, 2024 11:47
Запропонуйте нам табличку, що зміниться для вас і країни , якщо замість ВС буде оголошено війну Росії. Що саме ви очікуєте, навіщо це вам. Он і муха так хоче. Але теж не може пояснити.
Додано: Сер 10 січ, 2024 11:49
це все цікаво, але коли депутати кажуть що який від них толк на фронті та хто буде голосувати закони і в цей же час вже зайшла мова про те щоб дозволити жінкам вчитися на водіїв бо немає кому за баранку сісти то якось не камільфо виходить.
виходить подвійні стандарти і ділення на сорти - ці йдуть а ці не йдуть.
як всі то всі.
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