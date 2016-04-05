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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6252625362546255
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 11:50

  холява написав:На огляд , опрацювання вісновків , діагнозів , рекомендацій і заключень потребує певний час .
На кожну справу .

Це зрозуміло, я навіть гуглив Положення про роботу цієї ВЛК, де записано про обмеження у 50 вз. Але ж війна!
З власного досвіду. Захотіли, щоб ті, хто отримав "обмежено придатний", пройшли ще й обласну ВЛК (а може так і треба). Було вказано прибути на 10:30. Прибули. В 11:00 нас завели в зал, де "проходить" ВЛК. Нам роздали наші особові справи (чи як це називається), десь до ~12:00, чекали, поки зберуться всі лікарі. Десь до 12:30 всі пройшли комісію. Тобто, без втрат часу саме робота комісії зайняла десь 30 хвилин.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 11:50

  Hennady написав:Є такий анекдот...
В СРСР боролись, щоб не було багатих, а капіталісти чи США, що не було бідних.

От так і у нас, одні хочуть, щоб інші були теж "бідні", як і вони. А до "багатих" у них питань нема.


Я був не бідним до війни , та і зараз не можу ображатись на когось , але це ніяк не означає що НЕ треба боронити свою державу .
Там де ти мешкав ,працював ,і саме головне заробляв .
Те що ти платив податки не дає тобі перепустку -живі собі вільно .
Бо ти на ті кошти купував житло , авто та багато чого і жив у свое задоволення .
А зараз ЩО ,погуляли , а далі самі ?
холява
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 11:55

  Hennady написав:
  холява написав:На огляд , опрацювання вісновків , діагнозів , рекомендацій і заключень потребує певний час .
На кожну справу .

Це зрозуміло, я навіть гуглив Положення про роботу цієї ВЛК, де записано про обмеження у 50 вз. Але ж війна!
З власного досвіду. Захотіли, щоб ті, хто отримав "обмежено придатний", пройшли ще й обласну ВЛК (а може так і треба). Було вказано прибути на 10:30. Прибули. В 11:00 нас завели в зал, де "проходить" ВЛК. Нам роздали наші особові справи (чи як це називається), десь до ~12:00, чекали, поки зберуться всі лікарі. Десь до 12:30 всі пройшли комісію. Тобто, без втрат часу саме робота комісії зайняла десь 30 хвилин.


Ну , зараз я прійняв позу чоловіка з разведенными руками та скривленным обличям .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 12:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Вас заблокували за російську пропаганду.
Хочемо нагадати, що в Україні триває не конфлікт, а війна! :roll:

Можливо вам треба (насправді не треба) ближче до свого тіла відчути цю війну. Привезти пробоїну в машині (не важливо, авто чи вертоліт… це дає чітке відчуття, що воно пройшло десь поряд… поки що ), втратили людину , біля якої ще вчора спав на відстані кулака між ліжками. В будинок прилетіло. Чи щодня над херсонською чи авдіівською квартирою свистіли снаряди. Може тоді у вас зникне слово «конфлікт», «СВО» і тд.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 12:15

Игорь Алексеевич , про які документи ви кажете , де сказано «в.конфлікт». Я частіше бачу «широкомасштабна агресія»

  vitaliiangel написав:
  холява написав:Був у ТЦК , службу несуть інваліди війни . Майже усі .

а кадровые военные несут службу в африках и вопросов к ним нет :D

Я мониторю . Как только в бучанском ТЦК будет место, я туда сразу. Будем твои «учетные данные уточнять». :lol:
Hotab
 
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