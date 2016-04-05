|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 10 січ, 2024 11:50
холява написав:
На огляд , опрацювання вісновків , діагнозів , рекомендацій і заключень потребує певний час .
На кожну справу .
Це зрозуміло, я навіть гуглив Положення про роботу цієї ВЛК, де записано про обмеження у 50 вз. Але ж війна!
З власного досвіду. Захотіли, щоб ті, хто отримав "обмежено придатний", пройшли ще й обласну ВЛК (а може так і треба). Було вказано прибути на 10:30. Прибули. В 11:00 нас завели в зал, де "проходить" ВЛК. Нам роздали наші особові справи (чи як це називається), десь до ~12:00, чекали, поки зберуться всі лікарі. Десь до 12:30 всі пройшли комісію. Тобто, без втрат часу саме робота комісії зайняла десь 30 хвилин.
-
Hennady
-
-
- Повідомлень: 359
- З нами з: 02.11.08
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 10 січ, 2024 11:50
Hennady написав:
Є такий анекдот...
В СРСР боролись, щоб не було багатих, а капіталісти чи США, що не було бідних.
От так і у нас, одні хочуть, щоб інші були теж "бідні", як і вони. А до "багатих" у них питань нема.
Я був не бідним до війни , та і зараз не можу ображатись на когось , але це ніяк не означає що НЕ треба боронити свою державу .
Там де ти мешкав ,працював ,і саме головне заробляв .
Те що ти платив податки не дає тобі перепустку -живі собі вільно .
Бо ти на ті кошти купував житло , авто та багато чого і жив у свое задоволення .
А зараз ЩО ,погуляли , а далі самі ?
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4027
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4097 раз.
- Подякували: 4455 раз.
-
- Профіль
-
4
20
1
Додано: Сер 10 січ, 2024 11:55
Hennady написав: холява написав:
На огляд , опрацювання вісновків , діагнозів , рекомендацій і заключень потребує певний час .
На кожну справу .
Це зрозуміло, я навіть гуглив Положення про роботу цієї ВЛК, де записано про обмеження у 50 вз. Але ж війна!
З власного досвіду. Захотіли, щоб ті, хто отримав "обмежено придатний", пройшли ще й обласну ВЛК (а може так і треба). Було вказано прибути на 10:30. Прибули. В 11:00 нас завели в зал, де "проходить" ВЛК. Нам роздали наші особові справи (чи як це називається), десь до ~12:00, чекали, поки зберуться всі лікарі. Десь до 12:30 всі пройшли комісію. Тобто, без втрат часу саме робота комісії зайняла десь 30 хвилин.
Ну , зараз я прійняв позу чоловіка з разведенными руками та скривленным обличям .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4027
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4097 раз.
- Подякували: 4455 раз.
-
- Профіль
-
4
20
1
Додано: Сер 10 січ, 2024 12:02
Игорь Алексеевич
Можливо вам треба (насправді не треба) ближче до свого тіла відчути цю війну. Привезти пробоїну в машині (не важливо, авто чи вертоліт… це дає чітке відчуття, що воно пройшло десь поряд… поки що ), втратили людину , біля якої ще вчора спав на відстані кулака між ліжками. В будинок прилетіло. Чи щодня над херсонською чи авдіівською квартирою свистіли снаряди. Може тоді у вас зникне слово «конфлікт», «СВО» і тд.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10604
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 618 раз.
- Подякували: 2139 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Сер 10 січ, 2024 12:15
Игорь Алексеевич
, про які документи ви кажете , де сказано «в.конфлікт». Я частіше бачу «широкомасштабна агресія»
vitaliiangel написав: холява написав:
Був у ТЦК , службу несуть інваліди війни . Майже усі .
а кадровые военные несут службу в африках и вопросов к ним нет
Я мониторю . Как только в бучанском ТЦК будет место, я туда сразу. Будем твои «учетные данные уточнять».
Это если я за Успихом успею. У него давно уточнялка набубнявилась и требует справедливости.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10604
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 618 раз.
- Подякували: 2139 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Сер 10 січ, 2024 12:21
Hotab написав:Игорь Алексеевич
, про які документи ви кажете , де сказано «в.конфлікт». Я частіше бачу «широкомасштабна агресія»
Но даже возьмем широк.. агрессия, но не война....
Конфликт, с точки зрения международного права, может называться войной, если по меньшей мере одна из его сторон выступила с официальным объявлением войны. В современной практике это происходит редко. Именно поэтому понятие "война" было практически полностью вытеснено понятием "вооруженный конфликт".
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7560
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 793 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 10 січ, 2024 13:06
detroytred написав:
Імхо. Війна вже на тому етапі, коли процеси відбуваються не за бажаннями, а супротив.
пробежал по основным этапам войны, всё логично, изначально не планировали ничего оккупировать (кроме днр/лнр в админграницах) хотели скинуть Зеленского, поэтому попёрли на Киев. Плана захватывать Киев не было из-за проблем с логистикой и стоимостью содержания захваченного.
Скинуть Зелю не вышло, из под Киева убрались. Захватили пустой Херсон (без боя) но посчитали сколько надо денег содержать обл.центр (больницы, школы, администрация, пенсы, силовики) прослезились и ушли. По этой же причине даже не пытались захватить Чернигов и Харьков.
Нет денег на содержание новых обл.центров. Просто территории без людей - пожалуйста. Соответственно далеко вглубь никто идти не собирается.
Западу война на истощение не нужна. Пуйло может (и готов) воевать ценой падения уровня жизни народов рф, Запад - нет. В этом ключевая логика дальнейшего сценария развития.
То что помощь будут сокращать к ворожке не ходите. Путену война на истощение тоже не нужна. Его устроит "победа с перемирием" перед выборами в существующих границах.
Если бы ему был нужен Херсон, за него бы дрались как за Бахмут. Отдали, потому что был не нужен. Всё предельно логично. Херсонскую область не отдают, чтобы не стреляли по мосту и по Крыму.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 10 січ, 2024 13:13, всього редагувалось 3 разів.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21616
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2355 раз.
- Подякували: 3327 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 10 січ, 2024 13:10
Успіх написав:
................
Тож давай конкретніше:
1. Завершення/заморозка війни перед виборами пуйла?
2. ... зразу після виборів пуйла?
3. ... восени перед/після виборів в США?
4. ... я погарячкував з прогнозом і куй його знає, коли та війна завершиться?
Не знаю, что выберет vitaliiangel
, но верно 4.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 27238
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5220 раз.
- Подякували: 4832 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Сер 10 січ, 2024 13:11
katso написав:
Я бы не был так уверен. Беспредел наших ТЦКшников пока на Западе не сильно на слуху но это в любой момент может измениться после какого-нить резонансного случая который не сможет проигнорировать западная пресса - ну например пальнут в городе из калаша (штатного оружния ТЦКшника судя по роликам) по ухилянту а убьют кого-то левого в километре у себя дома.
ну да, другий рік кацапи нас вбивають із усього, що під рукою, десятками і тисячами, а весь світ сколихнеться після якоїсь там стрілянини?
нуу, вірте.
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 5840
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2644 раз.
- Подякували: 1401 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 10 січ, 2024 13:12
Игорь Алексеевич написав: Hotab написав:Игорь Алексеевич
, про які документи ви кажете , де сказано «в.конфлікт». Я частіше бачу «широкомасштабна агресія»
Но даже возьмем широк.. агрессия, но не война....
Конфликт, с точки зрения международного права, может называться войной, если по меньшей мере одна из его сторон выступила с официальным объявлением войны.
це брехня
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 5840
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2644 раз.
- Подякували: 1401 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|155136
|
|
|6076
|543283
|
|
|1
|18139
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|