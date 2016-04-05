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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6253625462556256
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 13:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:Пуйло может и готов воевать ценой падения уровня жизни народов рф, Запад - нет. Вэтом ключевая логика дальнейшего сценария развития.
А далее начнутся переговоры. Думаю они уже идут. Сначало каких то закрытых групп, про которые знают огран. кол-во людей в мире. Там будет обсуждаться варианты при каких условиях заканчивать войну и деления экономич. и полит. зон влияния стран в мире. Одним словом кто и на что будет рассчитывать в эконом. и полит. влиянии на страны из третьего сорта.
17 мгновений весны, когда в Швейцарии обсуждался вопрос людьми о разделении мира после войны и потом его подписали главы держав. И это было когда ещё шла война.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 13:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну


Если бы ему был нужен Херсон, за него бы дрались как за Бахмут. Отдали, потому что был не нужен. Всё предельно логично.




Абсолютно целый неразрушенный на тот момент Херсон не нужен, а в хлам разваленный Бахмут нужен. Который еще потом отстрой попробуй. Л.логика.
Херсон оставили потому что была угроза гигантского котла. После Харьковской области перенести позор брошенных сотен танков и боеприпасов никак нельзя было. Потому предпочли уйти красиво, пока не огребли.
В принципе уход из севера был по этой же причине. Группировка была почти без топлива, бк и заплчаслей. Логистика не была готова к длительному обеспечению на длинных растянутых и неприкрытых коммуникациях. Могло плохо все закончиться. (Все военачальники эрэфии изучали в макамедиях опыт 2МВ , и прекрасно знают причины поражения Гитлера под Москвой). Заранее ушли. А не потому что «не надо им Чернигов и сумы».
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 10 січ, 2024 13:31, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 13:17

vitaliiangel
ссылки давай, коппипастер-оналитек...
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 13:21

  vitaliiangel написав:Захватили пустой Херсон (без боя) но посчитали сколько надо денег содержать обл.центр (больницы, школы, администрация, пенсы, силовики) прослезились и ушли. По этой же причине даже не пытались захватить Чернигов и Харьков.


ну да, а гроші вести війну не рахували. і на мелітопольські лікарні, жд дорогу, маріуполь, оборонні споруди - грошей не жаль було.

нічого, що це значно більші суми? трошки подумати треба
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 13:24

  trololo написав:
  vitaliiangel написав:Захватили пустой Херсон (без боя) но посчитали сколько надо денег содержать обл.центр (больницы, школы, администрация, пенсы, силовики) прослезились и ушли. По этой же причине даже не пытались захватить Чернигов и Харьков.


ну да, а гроші вести війну не рахували. і на мелітопольські лікарні, жд дорогу, маріуполь, оборонні споруди - грошей не жаль було.

нічого, що це значно більші суми? трошки подумати треба

думать нет времени, нужно план по кол-ву постов выполнять)
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 13:28

  Примат написав:И я согласен с тем, что президент - это такой же наемный сотрудник, который должен обладать минимальными знаниями и опытом в этой области. Мы всегда ищем хорошего врача, а не идем лечить зубы к актеру. А тут такая важная должность для всех граждан страны (может сейчас до некоторых дойдет, но не уверен), но мы так легкомысленно к этому отнеслись. Возможно я просто по натуре пессимист, но я не вижу сейчас света в конце тоннеля, нам даже не предлагают вариантов.

Мы ищем хорошего врача.
Но идём в поликлинику, которой управляет директор, вполне вероятно, не являющийся хорошим врачом.
Президент - тот же "директор поликлиники".
Интересно, при Порошенко, Тимошенко ... было бы также?

Сложно рассуждать на тему, "что было бы, если бы".
Тем более, Вы не уточнили, что "было бы также".
Но, думаю, принципиальных отличий не было бы.
Прогнозировать поведение названных Вами лиц не возьмусь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 13:39

  ЛАД написав:Мы ищем хорошего врача.
Но идём в поликлинику, которой управляет директор, вполне вероятно, не являющийся хорошим врачом.
Президент - тот же "директор поликлиники".


но если директор поликлиники не понимает как она работает а слушает только тех кто на ушко шепчет (вспомните богдана. ермак делает то же самое только не столь явно) то не нужно рассказивать как далеко такая клиника заедет?
кстати в бизнесе так и происходит - сначала у руля ставят дундука но зато свой. потом остаются только лизоблюды вокруг этого дундука. все - бизнесу капец.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 13:48

  ЛАД написав:Мы ищем хорошего врача.
Но идём в поликлинику, которой управляет директор, вполне вероятно, не являющийся хорошим врачом.
Президент - тот же "директор поликлиники".

Меня не интересует директор клиники, мне нужен хороший врач. Если мне будет нужен директор филиала, то я буду искать сотрудника с опытом управления бизнесом конкретной сферы деятельности.
Пожалуйста, не подменивайте понятия.
Президент Украины у нас по закону осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства. Каждый гражданин сам оценит качество руководства внешнеполитической деятельностью государства.
Примат
 
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