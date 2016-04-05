Додано: Сер 10 січ, 2024 13:16



Если бы ему был нужен Херсон, за него бы дрались как за Бахмут. Отдали, потому что был не нужен. Всё предельно логично.





Абсолютно целый неразрушенный на тот момент Херсон не нужен, а в хлам разваленный Бахмут нужен. Который еще потом отстрой попробуй. Л.логика.Херсон оставили потому что была угроза гигантского котла. После Харьковской области перенести позор брошенных сотен танков и боеприпасов никак нельзя было. Потому предпочли уйти красиво, пока не огребли.В принципе уход из севера был по этой же причине. Группировка была почти без топлива, бк и заплчаслей. Логистика не была готова к длительному обеспечению на длинных растянутых и неприкрытых коммуникациях. Могло плохо все закончиться. (Все военачальники эрэфии изучали в макамедиях опыт 2МВ , и прекрасно знают причины поражения Гитлера под Москвой). Заранее ушли. А не потому что «не надо им Чернигов и сумы».