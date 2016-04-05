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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 10 січ, 2024 13:21
vitaliiangel написав:
Захватили пустой Херсон (без боя) но посчитали сколько надо денег содержать обл.центр (больницы, школы, администрация, пенсы, силовики) прослезились и ушли. По этой же причине даже не пытались захватить Чернигов и Харьков.
ну да, а гроші вести війну не рахували. і на мелітопольські лікарні, жд дорогу, маріуполь, оборонні споруди - грошей не жаль було.
нічого, що це значно більші суми? трошки подумати треба
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trololo
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Додано: Сер 10 січ, 2024 13:28
Примат написав:
И я согласен с тем, что президент - это такой же наемный сотрудник, который должен обладать минимальными знаниями и опытом в этой области. Мы всегда ищем хорошего врача, а не идем лечить зубы к актеру. А тут такая важная должность для всех граждан страны (может сейчас до некоторых дойдет, но не уверен), но мы так легкомысленно к этому отнеслись. Возможно я просто по натуре пессимист, но я не вижу сейчас света в конце тоннеля, нам даже не предлагают вариантов.
Мы ищем хорошего врача.
Но идём в поликлинику, которой управляет директор, вполне вероятно, не являющийся хорошим врачом.
Президент - тот же "директор поликлиники".
Интересно, при Порошенко, Тимошенко ... было бы также?
Сложно рассуждать на тему, "что было бы, если бы".
Тем более, Вы не уточнили, что
"было бы также".
Но, думаю, принципиальных отличий не было бы.
Прогнозировать поведение названных Вами лиц не возьмусь.
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ЛАД
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Додано: Сер 10 січ, 2024 13:39
ЛАД написав:
Мы ищем хорошего врача.
Но идём в поликлинику, которой управляет директор, вполне вероятно, не являющийся хорошим врачом.
Президент - тот же "директор поликлиники".
но если директор поликлиники не понимает как она работает а слушает только тех кто на ушко шепчет (вспомните богдана. ермак делает то же самое только не столь явно) то не нужно рассказивать как далеко такая клиника заедет?
кстати в бизнесе так и происходит - сначала у руля ставят дундука но зато свой. потом остаются только лизоблюды вокруг этого дундука. все - бизнесу капец.
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mephala
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Додано: Сер 10 січ, 2024 13:48
ЛАД написав:
Мы ищем хорошего врача.
Но идём в поликлинику, которой управляет директор, вполне вероятно, не являющийся хорошим врачом.
Президент - тот же "директор поликлиники".
Меня не интересует директор клиники, мне нужен хороший врач. Если мне будет нужен директор филиала, то я буду искать сотрудника с опытом управления бизнесом конкретной сферы деятельности.
Пожалуйста, не подменивайте понятия.
Президент Украины у нас по закону осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства. Каждый гражданин сам оценит качество руководства внешнеполитической деятельностью государства.
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Примат
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Додано: Сер 10 січ, 2024 14:15
Зі законопроєкту про мобілізацію планують прибрати норму про блокування банківських карток та рахунків тим, хто ухиляється від мобілізації
Про це ТСН повідомило поінформоване джерело у Верховній Раді.
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Xenon
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Додано: Сер 10 січ, 2024 14:22
Xenon написав:
Зі законопроєкту про мобілізацію планують прибрати норму про блокування банківських карток та рахунків тим, хто ухиляється від мобілізації
Про це ТСН повідомило поінформоване джерело у Верховній Раді.
От невдача. А хотаб уже пиво с чипсами накупил в надежде что кого то из форумчан блоканут.
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vitaliiangel
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Додано: Сер 10 січ, 2024 14:25
Xenon написав:
Зі законопроєкту про мобілізацію планують прибрати норму про блокування банківських карток та рахунків тим, хто ухиляється від мобілізації
Про це ТСН повідомило поінформоване джерело у Верховній Раді.
А со штрафами в 100к как дело обстоит?
-- а то как бы "шило на мыло" не вышло...
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_hunter
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Додано: Сер 10 січ, 2024 14:26
vitaliiangel написав:
От невдача. А хотаб уже пиво с чипсами накупил в надежде что кого то из форумчан блоканут.
У кого нет денег в кармане он всегда ждёт законов, что бы все жили как при совке от звонка до звонка и 2 раза с в мес. - получка и аванс. + молоко за вредность.((
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 10 січ, 2024 14:29
Консульство України в Лондоні закликало українців за кордоном стати на військовий облік.
На це дається сім днів після прибуття до країни проживання. При цьому обмежень щодо банківських та консульських послуг у разі порушення правил немає. Поки що, бо Кабмін пропонує запровадити їх у своєму законопроекті.
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Xenon
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Додано: Сер 10 січ, 2024 14:30
Победить рашу нужно не с саблями на коне и массовой мобил., а высокот. оружием, которое нам к сожалению дают в ограниченном кол-ве. А то получится как из мультика 70-х годов про мальчиша плохища. Там тоже было три волны мобилизации, вплоть до детей.((
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Игорь Алексеевич
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