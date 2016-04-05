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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6255625662576258>
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 14:31

Игорь Алексеевич ,

У кого нет денег в кармане


Так они все у вас. Где им у меня взяться.

Виталя, блокировать карточки за «не стал на учет» - это изначально маразм. Механизм другой. Штраф. За неуплату штрафа - много интересного , включая карточки и авто в стоп-листе. Давай на меня переоформим твою машину, она будет у тебя, но меня не будут штрафовать, так твое авто и убезопасим. :D
Самокат не будем, пусть тебе останется .
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 14:42

  Игорь Алексеевич написав:Победить рашу нужно не с саблями на коне и массовой мобил., а высокот. оружием, которое нам к сожалению дают в ограниченном кол-ве. А то получится как из мультика 70-х годов про мальчиша плохища. Там тоже было три волны мобилизации, вплоть до детей.((


У держави повинно бути вдосталь грошей , щоб оплачувати рахунки за зброю .
Держава повинна опікуватись деякими особами які не бажають сплачувати податки і розповідають наскільки скрутне у них становище , а на самому разі усе гарнюсенько , тільки би не чапали .
Тому ХОТТАБИЧ і пише що тіх ,хто не сплачує податки ,не треба звільняти від деяких обов,язків .
Востаннє редагувалось холява в Сер 10 січ, 2024 14:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 14:47

От бизнеса требуют оплачивать налоги и помогать армии. Но возьмём те же отели в Буковале. Это туризм. Отелям оплачивают клиенты за проживание, ресторанам за питание. Но так нельзя. Но налоги платите и помогайте ЗСУ. У нас какое то получается разделение. Платить всем, но это пушистые, а это сволочи..
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 14:51

  Игорь Алексеевич написав:От бизнеса требуют оплачивать налоги и помогать армии. Но возьмём те же отели в Буковале. Это туризм. Отелям оплачивают клиенты за проживание, ресторанам за питание. Но так нельзя. Но налоги платите и помогайте ЗСУ. У нас какое то получается разделение. Платить всем, но это пушистые, а это сволочи..


Чого це не можна ?
Будь ласка відпочивайте !
Ви ж юрист ... як щось неспроможні довести (державі нема що вменити кліенту ) то напевне що ознак обвинувачень нема .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 14:58

  Hennady написав:
  Hotab написав:Hennady , трохи послухав (може не дочекався найважливішого) .. щодо наступати чи ні.. Наскільки мені відомо , техніку давали під обіцяний наступ. Причому спочатку він був обіцяний, поставлена умова « дайте нам під нього зброю, лише тоді підемо», і лише тоді пішла зброя (я маю на увазі найдорожчу: танки, Бредлі, високоточні ракети) . Отримати зброю і сказати ми їдемо в оборону … може і можна обманути, але один раз. Може і треба було обманювати, ХЗ. Для нашого менталітету це звично, для західного - не впевнений.

Конкретно це відео зовсім не про це, на що Ви звернули увагу... А про мотивацію мобілізуватись, точніше, про її відсутність (мотивації) і кого треба в цьому в першу чергу винуватити. Тобто, Ви точно не дочекалися і прослухали основне...

Саме так.
По суті автор вказав, що військові повинні самі зробити військову службу привабливою...
Тобто піднімати та вирішувати оту купу проблем і негараздів, яка демотивує служити.

Бо фронтовики на форумі (тобто на кухнях) розказують та обурюються отими "моментами" служби і одночасно дивуються слабкій мотивації в слухачів.

Звісно можна не розказувати або і овсім прикрашати, тобто обдурювати.
Але ж мова в роліку саме про відсутність мотивації покращення служби самими всл.

Автор відповідальність за це покладає в основному на низи всл.
І тільки краєчком запитує чому це не робить сам ГК? (а лише вимагає нових додаткових).
Єдине, що автор зовсім забув про втому та зайнятість всл. На цьому йому можна заперечити. Хоча самої суті це не змінює.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 15:02

  ЛАД написав:Вы любите говорить загадками.
Проблема в том, что я не люблю разгадывать загадки.

Загадочно улыбаюсь...
stm
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 15:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Ви ж юрист ... як щось неспроможні довести (державі нема що вменити кліенту ) то напевне що ознак обвинувачень нема .
Мы обсуждаем рашу, но не замечаем себя. Буковель цены от 50 тыс. на двоих за 6 ночей.
Пишут люди - что бы вы сдохли сволочи. Такие цены, вы что с ума сошли, какой отдых сейчас. У нас война. Я бы вас там всех спалила бы. Всех надо в Бахмут, кто там отдыхает. И таких сообщений более 70% в сторону тур. операторов и тур. агенств. А как же налоги и помощь ЗСУ?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 15:13

  Игорь Алексеевич написав:
  холява написав:Ви ж юрист ... як щось неспроможні довести (державі нема що вменити кліенту ) то напевне що ознак обвинувачень нема .
Мы обсуждаем рашу, но не замечаем себя. Буковель цены от 50 тыс. на двоих за 6 ночей.
Пишут люди - что бы вы сдохли сволочи. Такие цены, вы что с ума сошли, какой отдых сейчас. У нас война. Я бы вас там всех спалила бы. Всех надо в Бахмут, кто там отдыхает. И таких сообщений более 70% в сторону тур. операторов и тур. агенств. А как же налоги и помощь ЗСУ?

Навіщо так ускладнювати відповідь?))

Нема рішення суду, так і нефік моралі читати та звинувачувати.

До того ж мораль -- це було за совка. Зараз тільки визнане судом рішення є приводом. Для чого?))
Отже за порушення - покарання. Визначене судом.
І куди тут приткнути претензії від посторонньої особи?))
Посторонні особи штовхають претензії, читають моралі...

Всоте повторююсь: суміщення несумісного -- це якийсь сюр...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 15:14

  detroytred написав:
  Hennady написав:
  Hotab написав:Hennady , трохи послухав (може не дочекався найважливішого) .. щодо наступати чи ні.. Наскільки мені відомо , техніку давали під обіцяний наступ. Причому спочатку він був обіцяний, поставлена умова « дайте нам під нього зброю, лише тоді підемо», і лише тоді пішла зброя (я маю на увазі найдорожчу: танки, Бредлі, високоточні ракети) . Отримати зброю і сказати ми їдемо в оборону … може і можна обманути, але один раз. Може і треба було обманювати, ХЗ. Для нашого менталітету це звично, для західного - не впевнений.

Конкретно це відео зовсім не про це, на що Ви звернули увагу... А про мотивацію мобілізуватись, точніше, про її відсутність (мотивації) і кого треба в цьому в першу чергу винуватити. Тобто, Ви точно не дочекалися і прослухали основне...

Саме так.
По суті автор вказав, що військові повинні самі зробити військову службу привабливою...
Тобто піднімати та вирішувати оту купу проблем і негараздів, яка демотивує служити.

Бо фронтовики на форумі (тобто на кухнях) розказують та обурюються отими "моментами" служби і одночасно дивуються слабкій мотивації в слухачів.

Звісно можна не розказувати або і овсім прикрашати, тобто обдурювати.
Але ж мова в роліку саме про відсутність мотивації покращення служби самими всл.

Автор відповідальність за це покладає в основному на низи всл.
І тільки краєчком запитує чому це не робить сам ГК? (а лише вимагає нових додаткових).
Єдине, що автор зовсім забув про втому та зайнятість всл. На цьому йому можна заперечити. Хоча самої суті це не змінює.

Тот кто прошёл срочную службу тот знает что такое армия.Обмануть молчанием о проблемах можно только тех кто не служил срочку откосив в своё время. Ну даже если замалчивать проблемы то нужно быть сильно недалёким чтобы не понимать что туда куда тянут насильно не всё радужно.Работники ТЦК же не ловят людей чтобы устроить на должность судей,прокуроров.Там свои везде в очереде стоят.
Востаннє редагувалось konstantin kirovograd в Сер 10 січ, 2024 15:16, всього редагувалось 1 раз.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 15:15

  Hotab написав:Игорь Алексеевич ,
У кого нет денег в кармане

Так они все у вас. Где им у меня взяться.

"Шоб Ви так жили, як прибідняєтесь..." (с)

Ви ж планували купити квартиру в Києві нещодавно. :mrgreen: :roll:
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