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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 10 січ, 2024 14:47
От бизнеса требуют оплачивать налоги и помогать армии. Но возьмём те же отели в Буковале. Это туризм. Отелям оплачивают клиенты за проживание, ресторанам за питание. Но так нельзя. Но налоги платите и помогайте ЗСУ. У нас какое то получается разделение. Платить всем, но это пушистые, а это сволочи..
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 10 січ, 2024 14:51
Игорь Алексеевич написав:
От бизнеса требуют оплачивать налоги и помогать армии. Но возьмём те же отели в Буковале. Это туризм. Отелям оплачивают клиенты за проживание, ресторанам за питание. Но так нельзя. Но налоги платите и помогайте ЗСУ. У нас какое то получается разделение. Платить всем, но это пушистые, а это сволочи..
Чого це не можна ?
Будь ласка відпочивайте !
Ви ж юрист ... як щось неспроможні довести (державі нема що вменити кліенту ) то напевне що ознак обвинувачень нема .
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холява
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Додано: Сер 10 січ, 2024 14:58
Hennady написав: Hotab написав:Hennady
, трохи послухав (може не дочекався найважливішого) .. щодо наступати чи ні.. Наскільки мені відомо , техніку давали під обіцяний наступ. Причому спочатку він був обіцяний, поставлена умова « дайте нам під нього зброю, лише тоді підемо», і лише тоді пішла зброя (я маю на увазі найдорожчу: танки, Бредлі, високоточні ракети) . Отримати зброю і сказати ми їдемо в оборону … може і можна обманути, але один раз. Може і треба було обманювати, ХЗ. Для нашого менталітету це звично, для західного - не впевнений.
Конкретно це відео зовсім не про це, на що Ви звернули увагу... А про мотивацію мобілізуватись, точніше, про її відсутність (мотивації) і кого треба в цьому в першу чергу винуватити. Тобто, Ви точно не дочекалися і прослухали основне...
Саме так.
По суті автор вказав, що військові повинні самі зробити військову службу привабливою...
Тобто піднімати та вирішувати оту купу проблем і негараздів, яка демотивує служити.
Бо фронтовики на форумі (тобто на кухнях) розказують та обурюються отими "моментами" служби і одночасно дивуються слабкій мотивації в слухачів.
Звісно можна не розказувати або і овсім прикрашати, тобто обдурювати.
Але ж мова в роліку саме про відсутність мотивації покращення служби самими всл.
Автор відповідальність за це покладає в основному на низи всл.
І тільки краєчком запитує чому це не робить сам ГК? (а лише вимагає нових додаткових).
Єдине, що автор зовсім забув про втому та зайнятість всл. На цьому йому можна заперечити. Хоча самої суті це не змінює.
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detroytred
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Додано: Сер 10 січ, 2024 15:02
Загадочно
ЛАД написав:
Вы любите говорить загадками.
Проблема в том, что я не люблю разгадывать загадки.
улыбаюсь...
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stm
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Додано: Сер 10 січ, 2024 15:13
Игорь Алексеевич написав: холява написав:
Ви ж юрист ... як щось неспроможні довести (державі нема що вменити кліенту ) то напевне що ознак обвинувачень нема .
Мы обсуждаем рашу, но не замечаем себя. Буковель цены от 50 тыс. на двоих за 6 ночей.
Пишут люди - что бы вы сдохли сволочи. Такие цены, вы что с ума сошли, какой отдых сейчас. У нас война. Я бы вас там всех спалила бы. Всех надо в Бахмут, кто там отдыхает. И таких сообщений более 70% в сторону тур. операторов и тур. агенств. А как же налоги и помощь ЗСУ?
Навіщо так ускладнювати відповідь?))
Нема рішення суду, так і нефік моралі читати та звинувачувати.
До того ж мораль -- це було за совка. Зараз тільки визнане судом рішення є приводом. Для чого?))
Отже за порушення - покарання. Визначене судом.
І куди тут приткнути претензії від посторонньої особи?))
Посторонні особи штовхають претензії, читають моралі...
Всоте повторююсь: суміщення несумісного -- це якийсь сюр...
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detroytred
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Додано: Сер 10 січ, 2024 15:14
detroytred написав: Hennady написав: Hotab написав:Hennady
, трохи послухав (може не дочекався найважливішого) .. щодо наступати чи ні.. Наскільки мені відомо , техніку давали під обіцяний наступ. Причому спочатку він був обіцяний, поставлена умова « дайте нам під нього зброю, лише тоді підемо», і лише тоді пішла зброя (я маю на увазі найдорожчу: танки, Бредлі, високоточні ракети) . Отримати зброю і сказати ми їдемо в оборону … може і можна обманути, але один раз. Може і треба було обманювати, ХЗ. Для нашого менталітету це звично, для західного - не впевнений.
Конкретно це відео зовсім не про це, на що Ви звернули увагу... А про мотивацію мобілізуватись, точніше, про її відсутність (мотивації) і кого треба в цьому в першу чергу винуватити. Тобто, Ви точно не дочекалися і прослухали основне...
Саме так.
По суті автор вказав, що військові повинні самі зробити військову службу привабливою...
Тобто піднімати та вирішувати оту купу проблем і негараздів, яка демотивує служити.
Бо фронтовики на форумі (тобто на кухнях) розказують та обурюються отими "моментами" служби і одночасно дивуються слабкій мотивації в слухачів.
Звісно можна не розказувати або і овсім прикрашати, тобто обдурювати.
Але ж мова в роліку саме про відсутність мотивації покращення служби самими всл.
Автор відповідальність за це покладає в основному на низи всл.
І тільки краєчком запитує чому це не робить сам ГК? (а лише вимагає нових додаткових).
Єдине, що автор зовсім забув про втому та зайнятість всл. На цьому йому можна заперечити. Хоча самої суті це не змінює.
Тот кто прошёл срочную службу тот знает что такое армия.Обмануть молчанием о проблемах можно только тех кто не служил срочку откосив в своё время. Ну даже если замалчивать проблемы то нужно быть сильно недалёким чтобы не понимать что туда куда тянут насильно не всё радужно.Работники ТЦК же не ловят людей чтобы устроить на должность судей,прокуроров.Там свои везде в очереде стоят.
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konstantin kirovograd
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Додано: Сер 10 січ, 2024 15:15
"Шоб Ви так жили, як прибідняєтесь..." (с)
Hotab написав:Игорь Алексеевич
,
У кого нет денег в кармане
Так они все у вас. Где им у меня взяться.
Ви ж планували купити квартиру в Києві нещодавно.
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_Mykola_
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Додано: Сер 10 січ, 2024 15:18
_Mykola_ написав:
"Шоб Ви так жили, як прибідняєтесь..." (с)
Hotab написав:Игорь Алексеевич
,
У кого нет денег в кармане
Так они все у вас. Где им у меня взяться.
Ви ж планували купити квартиру в Києві нещодавно.
Не заважайте людям відчувати себе багатими))
Взагалі стало модним серед розумово обділених людей у якості аргументації звинувачувати опонента у бідності. Тим більше нічого не знаючи про нього.
«Ти не каруселиш? Так то у тебе нема 20-ки зеленої!»
Про наявність совісті такому оратору навіть думка не приходить.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 10 січ, 2024 15:20, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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Додано: Сер 10 січ, 2024 15:20
_Mykola_ написав:
"Шоб Ви так жили, як прибідняєтесь..." (с)
Hotab написав:Игорь Алексеевич
,
У кого нет денег в кармане
Так они все у вас. Где им у меня взяться.
Ви ж планували купити квартиру в Києві нещодавно.
Сколько я на форуме столько он ее покупает. "Опять в Париж хочу"
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vitaliiangel
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Додано: Сер 10 січ, 2024 15:25
vitaliiangel , тому і кажу «всі гроші у ігоря». Ну і у тебе трішки на карусель. А у мене нема. Тому не заважай мені «шабашити». Мені треба.
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Hotab
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