vitaliiangel написав:Скинуть Зелю не вышло, из под Киева убрались. Захватили пустой Херсон (без боя) но посчитали сколько надо денег содержать обл.центр (больницы, школы, администрация, пенсы, силовики) прослезились и ушли. По этой же причине даже не пытались захватить Чернигов и Харьков.
Ага, "даже не пытались", ну подощли к городу, ну обстретивали постоянно, авиация активно работала по городу, город почти блокировали, но "захватывать" даже не пытались
Ты сейчас написал такую лютую дичь
Пытались, в первые дни даже катались в районе Эпицентра. ДРГ постоянно пытались зайти в город
vitaliiangel написав:Скинуть Зелю не вышло, из под Киева убрались. Захватили пустой Херсон (без боя) но посчитали сколько надо денег содержать обл.центр (больницы, школы, администрация, пенсы, силовики) прослезились и ушли. По этой же причине даже не пытались захватить Чернигов и Харьков.
Ага, "даже не пытались", ну подощли к городу, ну обстретивали постоянно, авиация активно работала по городу, город почти блокировали, но "захватывать" даже не пытались
Ты сейчас написал такую лютую дичь
Пытались, в первые дни даже катались в районе Эпицентра. ДРГ постоянно пытались зайти в город
випередили... теж дивуюсь таким перлам, виглядає як ствердження від симонян (навіть не намагались) людина прожила 22й не за межами, що трапилось?
Hotab написав:Крім кривавого розстрілу в гаю на Шуменскому, потім ще довго виллвлювали по хатам «автоматників». Досі десь в сімферопольському СІЗО, якщо живі. Натовп без командира , без організованих дій, без реакції на постійну зміну обстановки - це просто натовп. Навіть якщо з калашами.
для реалізації нового тренду "воювати (помирати?) будуть усі.. пересічні" легше знайти кандидатів на "ось тобі автомат, будеш з вікна квартири відстрілюватись" ніж на "довічне увязнення в бахмутському окопі"
Игорь Алексеевич написав:Победить рашу нужно не с саблями на коне и массовой мобил., а высокот. оружием, которое нам к сожалению дают в ограниченном кол-ве. А то получится как из мультика 70-х годов про мальчиша плохища. Там тоже было три волны мобилизации, вплоть до детей.((
Помните только мультик? До книжки Гайдара руки не дошли? Но в конце концов Мальчиш-Плохиш плохо кончил.