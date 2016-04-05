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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6256625762586259>
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 15:48

  konstantin kirovograd написав:Работники ТЦК же не ловят людей чтобы устроить на должность судей,прокуроров.Там свои везде в очереде стоят.


ну так у судьи з/п до 300К в областных судах. в тепле, никто не стреляет.
если бы по ним стреляли то очереди тоже не было бы :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 15:52

  vitaliiangel написав:Скинуть Зелю не вышло, из под Киева убрались. Захватили пустой Херсон (без боя) но посчитали сколько надо денег содержать обл.центр (больницы, школы, администрация, пенсы, силовики) прослезились и ушли. По этой же причине даже не пытались захватить Чернигов и Харьков.

Ага, "даже не пытались", ну подощли к городу, ну обстретивали постоянно, авиация активно работала по городу, город почти блокировали, но "захватывать" даже не пытались

Ты сейчас написал такую лютую дичь

Пытались, в первые дни даже катались в районе Эпицентра. ДРГ постоянно пытались зайти в город
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 15:53

  mephala написав:так у судьи з/п до 300К в областных судах

:shock: я официально на 5 работах, думаю на выходных еще таксовать, не на того учился значит
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 15:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЯК ФСБ КУРУЄ УКРАЇНСЬКИХ ЗРАДНИКІВ: деанон агентів російських спецслужб

pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 15:54

  mephala написав:
  konstantin kirovograd написав:Работники ТЦК же не ловят людей чтобы устроить на должность судей,прокуроров.Там свои везде в очереде стоят.


ну так у судьи з/п до 300К в областных судах. в тепле, никто не стреляет.
если бы по ним стреляли то очереди тоже не было бы :mrgreen:

далеко не факт: в Иностранный легион конкурс около 10ти человек на место -- а там таки иногда постреливают...
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 16:30

  pesikot написав:
  vitaliiangel написав:Скинуть Зелю не вышло, из под Киева убрались. Захватили пустой Херсон (без боя) но посчитали сколько надо денег содержать обл.центр (больницы, школы, администрация, пенсы, силовики) прослезились и ушли. По этой же причине даже не пытались захватить Чернигов и Харьков.

Ага, "даже не пытались", ну подощли к городу, ну обстретивали постоянно, авиация активно работала по городу, город почти блокировали, но "захватывать" даже не пытались

Ты сейчас написал такую лютую дичь

Пытались, в первые дни даже катались в районе Эпицентра. ДРГ постоянно пытались зайти в город


випередили...
теж дивуюсь таким перлам, виглядає як ствердження від симонян (навіть не намагались)
людина прожила 22й не за межами,
що трапилось?
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 16:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Крім кривавого розстрілу в гаю на Шуменскому, потім ще довго виллвлювали по хатам «автоматників». Досі десь в сімферопольському СІЗО, якщо живі.
Натовп без командира , без організованих дій, без реакції на постійну зміну обстановки - це просто натовп. Навіть якщо з калашами.


для реалізації нового тренду "воювати (помирати?) будуть усі.. пересічні" легше знайти кандидатів на "ось тобі автомат, будеш з вікна квартири відстрілюватись" ніж на "довічне увязнення в бахмутському окопі"

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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 16:38

Російський диктатор Володимир Путін поскаржився, що однокурсники та шкільні друзі його не впізнають.

Як розповів Путін під час зустрічі з мешканцями Анадири, інколи він нібито бачиться з друзями дитинства та юності, але ті постійно підозрюють, що це не він.

"Я рідко, але зустрічаюсь зі своїми однокласниками, однокурсниками. Вони часто дивляться на мене і кажуть: "Я от не вірю... Ти це чи не ти?", - поділився диктатор.

Путін нібито відповідає давнім товаришам, що "не кожна людина знає, як буде поводитись, коли вона опиняється на певному рівні відповідальності".

До того ж, Путін поспішив запевнити, що перебуває у гарному здоров'ї. За словами диктатора, щодня він нібито дві години займається спортом. За його словами, це зал, плавання та інші процедури.


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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 16:42

  Игорь Алексеевич написав:Победить рашу нужно не с саблями на коне и массовой мобил., а высокот. оружием, которое нам к сожалению дают в ограниченном кол-ве. А то получится как из мультика 70-х годов про мальчиша плохища. Там тоже было три волны мобилизации, вплоть до детей.((

Помните только мультик? До книжки Гайдара руки не дошли?
Но в конце концов Мальчиш-Плохиш плохо кончил.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 16:45

  stm написав:
  ЛАД написав:Вы любите говорить загадками.
Проблема в том, что я не люблю разгадывать загадки.

Загадочно улыбаюсь...

В женщине должна быть загадка... :)
Но в постах на форуме не очень желательна.
ЛАД
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