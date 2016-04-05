Hotab написав:Крім кривавого розстрілу в гаю на Шуменскому, потім ще довго виллвлювали по хатам «автоматників». Досі десь в сімферопольському СІЗО, якщо живі. Натовп без командира , без організованих дій, без реакції на постійну зміну обстановки - це просто натовп. Навіть якщо з калашами.
для реалізації нового тренду "воювати (помирати?) будуть усі.. пересічні" легше знайти кандидатів на "ось тобі автомат, будеш з вікна квартири відстрілюватись" ніж на "довічне увязнення в бахмутському окопі"
Ще раз: це ще більші смертники. Якщо звичайно вони беруть автомат не для того, щоб здаватись зразу зі зброєю , розраховуючи на поблажливість нової влади. Так зване підпілля Херсону при вході в місто бронетехніки тихо лягло на живіт , звідки їх преспокійно потім як котів повитягували (списки всіх були у орків) . А ці енергійні і патріотичні хлопці могли бути справді гарними мотивованими бійцями. Тому - ні. Все через отой бусик. Чи тепер через блокування рахунків.
холява написав:Ви ж юрист ... як щось неспроможні довести (державі нема що вменити кліенту ) то напевне що ознак обвинувачень нема .
Мы обсуждаем рашу, но не замечаем себя. Буковель цены от 50 тыс. на двоих за 6 ночей. Пишут люди - что бы вы сдохли сволочи. Такие цены, вы что с ума сошли, какой отдых сейчас. У нас война. Я бы вас там всех спалила бы. Всех надо в Бахмут, кто там отдыхает. И таких сообщений более 70% в сторону тур. операторов и тур. агенств. А как же налоги и помощь ЗСУ?
Навіщо так ускладнювати відповідь?))
Нема рішення суду, так і нефік моралі читати та звинувачувати.
До того ж мораль -- це було за совка. Зараз тільки визнане судом рішення є приводом. Для чого?)) Отже за порушення - покарання. Визначене судом. І куди тут приткнути претензії від посторонньої особи?)) Посторонні особи штовхають претензії, читають моралі...
Всоте повторююсь: суміщення несумісного -- це якийсь сюр...
Мораль остаётся и при отсутствии "совка". Была и есть во всех обществах. А у нас украл миллион, задонатил тысячу и хвалится этим. И рассказывает о налогах. уплаченных владельцами отелей в Буковеле с их затрат.
mephala написав:так у судьи з/п до 300К в областных судах
я официально на 5 работах, думаю на выходных еще таксовать, не на того учился значит
Интересно, это в каком городе, что столько работ? У нас вчера разговаривал с комендантом офисного центра, пошутил: "Возьмите на работу охранником." Ответ: "Ага, разогнался, у меня очередь стоит". Надеюсь, понимаете, что оплата там далеко не поднебесная.