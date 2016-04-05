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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 62576258625962606261>
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 16:49

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Крім кривавого розстрілу в гаю на Шуменскому, потім ще довго виллвлювали по хатам «автоматників». Досі десь в сімферопольському СІЗО, якщо живі.
Натовп без командира , без організованих дій, без реакції на постійну зміну обстановки - це просто натовп. Навіть якщо з калашами.


для реалізації нового тренду "воювати (помирати?) будуть усі.. пересічні" легше знайти кандидатів на "ось тобі автомат, будеш з вікна квартири відстрілюватись" ніж на "довічне увязнення в бахмутському окопі"

Зображення

Ще раз: це ще більші смертники. Якщо звичайно вони беруть автомат не для того, щоб здаватись зразу зі зброєю , розраховуючи на поблажливість нової влади. Так зване підпілля Херсону при вході в місто бронетехніки тихо лягло на живіт , звідки їх преспокійно потім як котів повитягували (списки всіх були у орків) . А ці енергійні і патріотичні хлопці могли бути справді гарними мотивованими бійцями.
Тому - ні. Все через отой бусик. Чи тепер через блокування рахунків.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 16:50

  detroytred написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  холява написав:Ви ж юрист ... як щось неспроможні довести (державі нема що вменити кліенту ) то напевне що ознак обвинувачень нема .
Мы обсуждаем рашу, но не замечаем себя. Буковель цены от 50 тыс. на двоих за 6 ночей.
Пишут люди - что бы вы сдохли сволочи. Такие цены, вы что с ума сошли, какой отдых сейчас. У нас война. Я бы вас там всех спалила бы. Всех надо в Бахмут, кто там отдыхает. И таких сообщений более 70% в сторону тур. операторов и тур. агенств. А как же налоги и помощь ЗСУ?

Навіщо так ускладнювати відповідь?))

Нема рішення суду, так і нефік моралі читати та звинувачувати.

До того ж мораль -- це було за совка. Зараз тільки визнане судом рішення є приводом. Для чого?))
Отже за порушення - покарання. Визначене судом.
І куди тут приткнути претензії від посторонньої особи?))
Посторонні особи штовхають претензії, читають моралі...

Всоте повторююсь: суміщення несумісного -- це якийсь сюр...

Мораль остаётся и при отсутствии "совка".
Была и есть во всех обществах.
А у нас украл миллион, задонатил тысячу и хвалится этим. И рассказывает о налогах. уплаченных владельцами отелей в Буковеле с их затрат.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 16:54

ЛАД ,

рассказывает о налогах. уплаченных владельцами отелей в Буковеле с их затрат.


Тут був ще один шедевр: ми накаруселили банкам прибуток, а вони податок на прибуток сплатили в бюджет. «Ми корисні пчілки, переносим мед з НБУ в тіньову економіку і трішки на лапках собі)»))
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 16:56

  Примат написав:
  mephala написав:так у судьи з/п до 300К в областных судах

:shock: я официально на 5 работах, думаю на выходных еще таксовать, не на того учился значит

Интересно, это в каком городе, что столько работ?
У нас вчера разговаривал с комендантом офисного центра, пошутил: "Возьмите на работу охранником." Ответ: "Ага, разогнался, у меня очередь стоит". Надеюсь, понимаете, что оплата там далеко не поднебесная.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 17:00

  Hotab написав:ЛАД ,

рассказывает о налогах. уплаченных владельцами отелей в Буковеле с их затрат.


Тут був ще один шедевр: ми накаруселили банкам прибуток, а вони податок на прибуток сплатили в бюджет. «Ми корисні пчілки, переносим мед з НБУ в тіньову економіку і трішки на лапках собі)»))

Это всё из той же оперы. :)
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 17:03

І на посаду вернули і виплатять з/п за весь час

а ви воюйте.

https://inforesist.org/ua/sud-povernuv-gromadyanina-rf-lvova-na-posadu-u-verhovnomu-sudi/
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 17:06

5 тис. долл.))

Відтак «мандрівник», який не мав підстав для виїзду за кордон на час воєнного стану, зібрав речі та приїхав на Закарпаття, де йому замість обіцяного «легального» перетину кордону – через офіційний пункт пропуску, запропонували «екстремальний» – через повноводну крижану Тису у темний час доби. Вартість послуг ділків складала $5 тисяч.
https://varta1.com.ua/news/na-ukrayinsk ... 75445.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 17:08

  ЛАД написав:
  Примат написав: :shock: я официально на 5 работах, думаю на выходных еще таксовать, не на того учился значит

Интересно, это в каком городе, что столько работ?
У нас вчера разговаривал с комендантом офисного центра, пошутил: "Возьмите на работу охранником." Ответ: "Ага, разогнался, у меня очередь стоит". Надеюсь, понимаете, что оплата там далеко не поднебесная.

Я дивлюся, по країні якийсь перекос з працевлаштуванням/наявністю робітників.
Хоча охоронником у БЦ швидше за все піде людина за 60 років - тому і черга з пенсіонерів, там не потрібно бути суперлюдиною.
Вже писав, не можу знайти працівників. Значну частину мобілізували. Ті, що залишилися, працюють 6 днів на тиждень. Відпустки під питанням, може хоч днів по десять вийде за рік. Зарплатня пропонується у вакансії у 1,5 рази вище середньої по регіону. По факту отримують у два і більше рази вище середньої по регіону. На спеців вже не розраховую, просто нормальних людей нема геть.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 17:10


Нещодавно мені попадався Закон, у якому чітко визначено --- особа, яка звільнила, а потім отаке повернення з виплатою, відшкодовує збиток державі зі своєї кишені.

Цікаво: хоч один високопосадовець відшкодував?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 17:15

  ЛАД написав:
  drevlyanin написав:.............
А намагався хтось шукати той "інший" шлях? Навіть деякі пропозиції Долярчика, типу "служать всі без виключень але чіткий термін, наприклад 6-12 місяців, з відповідними роз'ясненнями та законодавчо закріпленими умовами", виглядають більш адекватними за пропозицію кварталу: "ви будете служити безстроково, на умовах котрі ми вигадаємо, допоки... ну ми ще й самі не знаємо що за хрінь приймемо потім, а нам ніззя, не панське це діло".
.....

Если бы они (или кто-нибудь другой) знали, как мобилизовать достаточное количество.
В прошлом году это удавалось. И прошлой зимой в Гвардию наступу тоже. Большие надежды были на весеннее наступление. Но с поставками оружия Запад протормозил. Наступление откладывали, сколько было возможно. В результате пошли в конце концов с недостаточными силами и результата не добились.
А теперь вылезли все проблемы сразу.
Вспомните, ещё летом Успіх высказывался совсем иначе.


Так вони і вилізли всі зараз тому, що їх довго замітали під килим а не починали вирішувати по мірі надходження. Невже не було очевидно в 2022, що для перемоги потрібно в пріоритеті розгортати виробництво своєї зброї, як в Україні так і на территорії союзників. Для довідки(тим, хто запевняє в неможливості такого): пік виробництва літаків і танків в фашистскій німеччині прийшовся на 1944 рік-під постійними бомбардуваннями тисяч важких літаків.
Те ж саме і по мобілізації-досвід 2014-2015 років чітко показав, що настане момент, коли потік добровольців суттєво зменшиться і доведеться працювати над мотивацією всіх інших.
Ви ж займалися бізнесом в свій час, то як вирішували проблеми: тягнули до останнього чи намагалися не доводити до снігової кулі з гори?
п.с. Люди у владних кабінетах мають всеж краще розумітися в своїй зоні відповідальності ніж рядовий артилерії, чи ні?
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