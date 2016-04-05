Hotab написав:Крім кривавого розстрілу в гаю на Шуменскому, потім ще довго виллвлювали по хатам «автоматників». Досі десь в сімферопольському СІЗО, якщо живі. Натовп без командира , без організованих дій, без реакції на постійну зміну обстановки - це просто натовп. Навіть якщо з калашами.
для реалізації нового тренду "воювати (помирати?) будуть усі.. пересічні" легше знайти кандидатів на "ось тобі автомат, будеш з вікна квартири відстрілюватись" ніж на "довічне увязнення в бахмутському окопі"
Ще раз: це ще більші смертники. Якщо звичайно вони беруть автомат не для того, щоб здаватись зразу зі зброєю , розраховуючи на поблажливість нової влади. Так зване підпілля Херсону при вході в місто бронетехніки тихо лягло на живіт , звідки їх преспокійно потім як котів повитягували (списки всіх були у орків) . А ці енергійні і патріотичні хлопці могли бути справді гарними мотивованими бійцями. Тому - ні. Все через отой бусик. Чи тепер через блокування рахунків.
холява написав:Ви ж юрист ... як щось неспроможні довести (державі нема що вменити кліенту ) то напевне що ознак обвинувачень нема .
Мы обсуждаем рашу, но не замечаем себя. Буковель цены от 50 тыс. на двоих за 6 ночей. Пишут люди - что бы вы сдохли сволочи. Такие цены, вы что с ума сошли, какой отдых сейчас. У нас война. Я бы вас там всех спалила бы. Всех надо в Бахмут, кто там отдыхает. И таких сообщений более 70% в сторону тур. операторов и тур. агенств. А как же налоги и помощь ЗСУ?
Навіщо так ускладнювати відповідь?))
Нема рішення суду, так і нефік моралі читати та звинувачувати.
До того ж мораль -- це було за совка. Зараз тільки визнане судом рішення є приводом. Для чого?)) Отже за порушення - покарання. Визначене судом. І куди тут приткнути претензії від посторонньої особи?)) Посторонні особи штовхають претензії, читають моралі...
Всоте повторююсь: суміщення несумісного -- це якийсь сюр...
Мораль остаётся и при отсутствии "совка". Была и есть во всех обществах. А у нас украл миллион, задонатил тысячу и хвалится этим. И рассказывает о налогах. уплаченных владельцами отелей в Буковеле с их затрат.
mephala написав:так у судьи з/п до 300К в областных судах
я официально на 5 работах, думаю на выходных еще таксовать, не на того учился значит
Интересно, это в каком городе, что столько работ? У нас вчера разговаривал с комендантом офисного центра, пошутил: "Возьмите на работу охранником." Ответ: "Ага, разогнался, у меня очередь стоит". Надеюсь, понимаете, что оплата там далеко не поднебесная.
Відтак «мандрівник», який не мав підстав для виїзду за кордон на час воєнного стану, зібрав речі та приїхав на Закарпаття, де йому замість обіцяного «легального» перетину кордону – через офіційний пункт пропуску, запропонували «екстремальний» – через повноводну крижану Тису у темний час доби. Вартість послуг ділків складала $5 тисяч. https://varta1.com.ua/news/na-ukrayinsk ... 75445.html
Примат написав: я официально на 5 работах, думаю на выходных еще таксовать, не на того учился значит
Интересно, это в каком городе, что столько работ? У нас вчера разговаривал с комендантом офисного центра, пошутил: "Возьмите на работу охранником." Ответ: "Ага, разогнался, у меня очередь стоит". Надеюсь, понимаете, что оплата там далеко не поднебесная.
Я дивлюся, по країні якийсь перекос з працевлаштуванням/наявністю робітників. Хоча охоронником у БЦ швидше за все піде людина за 60 років - тому і черга з пенсіонерів, там не потрібно бути суперлюдиною. Вже писав, не можу знайти працівників. Значну частину мобілізували. Ті, що залишилися, працюють 6 днів на тиждень. Відпустки під питанням, може хоч днів по десять вийде за рік. Зарплатня пропонується у вакансії у 1,5 рази вище середньої по регіону. По факту отримують у два і більше рази вище середньої по регіону. На спеців вже не розраховую, просто нормальних людей нема геть.
drevlyanin написав:............. А намагався хтось шукати той "інший" шлях? Навіть деякі пропозиції Долярчика, типу "служать всі без виключень але чіткий термін, наприклад 6-12 місяців, з відповідними роз'ясненнями та законодавчо закріпленими умовами", виглядають більш адекватними за пропозицію кварталу: "ви будете служити безстроково, на умовах котрі ми вигадаємо, допоки... ну ми ще й самі не знаємо що за хрінь приймемо потім, а нам ніззя, не панське це діло". .....
Если бы они (или кто-нибудь другой) знали, как мобилизовать достаточное количество. В прошлом году это удавалось. И прошлой зимой в Гвардию наступу тоже. Большие надежды были на весеннее наступление. Но с поставками оружия Запад протормозил. Наступление откладывали, сколько было возможно. В результате пошли в конце концов с недостаточными силами и результата не добились. А теперь вылезли все проблемы сразу. Вспомните, ещё летом Успіх высказывался совсем иначе.
Так вони і вилізли всі зараз тому, що їх довго замітали під килим а не починали вирішувати по мірі надходження. Невже не було очевидно в 2022, що для перемоги потрібно в пріоритеті розгортати виробництво своєї зброї, як в Україні так і на территорії союзників. Для довідки(тим, хто запевняє в неможливості такого): пік виробництва літаків і танків в фашистскій німеччині прийшовся на 1944 рік-під постійними бомбардуваннями тисяч важких літаків. Те ж саме і по мобілізації-досвід 2014-2015 років чітко показав, що настане момент, коли потік добровольців суттєво зменшиться і доведеться працювати над мотивацією всіх інших. Ви ж займалися бізнесом в свій час, то як вирішували проблеми: тягнули до останнього чи намагалися не доводити до снігової кулі з гори? п.с. Люди у владних кабінетах мають всеж краще розумітися в своїй зоні відповідальності ніж рядовий артилерії, чи ні?