холява написав:Ви ж юрист ... як щось неспроможні довести (державі нема що вменити кліенту ) то напевне що ознак обвинувачень нема .
Мы обсуждаем рашу, но не замечаем себя. Буковель цены от 50 тыс. на двоих за 6 ночей. Пишут люди - что бы вы сдохли сволочи. Такие цены, вы что с ума сошли, какой отдых сейчас. У нас война. Я бы вас там всех спалила бы. Всех надо в Бахмут, кто там отдыхает. И таких сообщений более 70% в сторону тур. операторов и тур. агенств. А как же налоги и помощь ЗСУ?
Навіщо так ускладнювати відповідь?))
Нема рішення суду, так і нефік моралі читати та звинувачувати.
До того ж мораль -- це було за совка. Зараз тільки визнане судом рішення є приводом. Для чого?)) Отже за порушення - покарання. Визначене судом. І куди тут приткнути претензії від посторонньої особи?)) Посторонні особи штовхають претензії, читають моралі...
Всоте повторююсь: суміщення несумісного -- це якийсь сюр...
Я підтримую пакування дійсно справжніх ухилянтів. Тобто тих, хто отримав повістку і не зʼявився. Кого там пакують і витягують із саун - якось ніде жодного разу не прозвучало (якщо було. а я не бачив - підкажіть) . Відловлювання тих, хто просто йшов собі на роботу і його рандомно схопили - я не підтримую.
Щодо ваших фантазій про симбіоз поліція/військові/прокуратура. Поодинокі випадки порушень (перевищення влади) з боку силовиків мають місце. Проте це далеко не масове явище, просто ці випадки відразу стають резонансними. В деяких випадках сила дійсно виправдана: той самий випадок , коли поліція розстріляла синього нападника на них. Ну і на завершення: оця надмірна сила в більшості випадків викликана порушеннями з боку самих громадян «Вільнолюдь звичайний» ще не зрозумів, що в країні війна. І законів потрібно дотримуватись. Включно з законами в сфері оборони України та мобілізації.
Або: ми втікли в занзібар від війни, рубим бабло, і ловим прикол з перепуганих ухилянтів.
Занзібар - це місце де бабло витрачають, а не заробляють. Я вам вже казав, що ви можете спробувати там заробити на вертольотах, там я бачив кілька туристичних, проте ви ж нічого для цього не робите. Я не розумію ваших заздрощів. Законна діяльність, захист постановою КМУ (виїзд) , а ви все ніяк. Казав долярчик «дійте і багатійте». Для виїзду спочатку станете на в.облік, але ж хіба це вас лякає?
«Цікавий» момент чув про пп Могилів-Подольський . Авіаційний інженер іншої авіакомпанії з пакетом документів згідно постанови КМУ не був випущений. Слова погранця «якщо я вас випущу, я під Бахмут поїду сам». Хоча там все було законно. На іншому пп проїхав.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 10 січ, 2024 17:53, всього редагувалось 1 раз.
Примат написав: я официально на 5 работах, думаю на выходных еще таксовать, не на того учился значит
Интересно, это в каком городе, что столько работ? У нас вчера разговаривал с комендантом офисного центра, пошутил: "Возьмите на работу охранником." Ответ: "Ага, разогнался, у меня очередь стоит". Надеюсь, понимаете, что оплата там далеко не поднебесная.
Я дивлюся, по країні якийсь перекос з працевлаштуванням/наявністю робітників. Хоча охоронником у БЦ швидше за все піде людина за 60 років - тому і черга з пенсіонерів, там не потрібно бути суперлюдиною. Вже писав, не можу знайти працівників. Значну частину мобілізували. Ті, що залишилися, працюють 6 днів на тиждень. Відпустки під питанням, може хоч днів по десять вийде за рік. Зарплатня пропонується у вакансії у 1,5 рази вище середньої по регіону. По факту отримують у два і більше рази вище середньої по регіону. На спеців вже не розраховую, просто нормальних людей нема геть.
Це де? А "перекос з працевлаштуванням/наявністю робітників" вполне естественны - с востока на запад переехали многие предприятия. А работникам на западе платить за аренду жилья... Боюсь, ваших зарплат маловато будет, поэтому возвращаются домой. Вот и получается - на западе нет работников, на востоке нет работы.
detroytred написав:По суті автор вказав, що військові повинні самі зробити військову службу привабливою... Тобто піднімати та вирішувати оту купу проблем і негараздів, яка демотивує служити.
Бо фронтовики на форумі (тобто на кухнях) розказують та обурюються отими "моментами" служби і одночасно дивуються слабкій мотивації в слухачів
Ехххххххх, все приходиться робити самому))
Ну давайте спробую трохи позитиву накинути)) Може комусь і мотивацію підвищу
1. Можна самому подзвонити в різні "контори" і запропонувати свої можливості/своє вміння те, чи інше робити! Якщо ти класний водій, чи автомеханік - ніхто тебе в окоп з автоматом не кине! Водій - точно буде "баранку крутити"!(щось, чи когось возити) Автомеханік - точно буде в тилу в рембаті ремонтувати військову техніку!(може в дуже не частих випадках - його завезуть на вогневу на пару годинок, якщо не можливо техніку притягнути у рембат) Якщо ти айтішнік - точно будеш керувати, чи ремонтувати дрони. Або прошивати рації, либідь і т.п. Тобто, якщо ти в чомусь(що знадобиться на фронті) хоч "середній спец" - то 99%, що ти будеш займатись по своїй спеціальності!
2. Одяг/взуття - видають! Буває, що з розмірами кепсько, але можна собі докупити на базарі, чи в магазині у найближчому містечку(по отакій поважній причині, вас точно відпустять на декілька годин) Тут завжди будете ситі! Нам тут видають(не кожного разу це все є, - переважно тільки половина цього списку, але тим не менше) - хліб, воду(переважно негазовану), олію, цукор, сіль, макарон, гречку, горох, ковбасу(три види), сосиски/сардельки, тушонки, печиво(печеня вівсяне, звичайне "до кави", "марія", іноді печиво з начинкою), вафлі, лимони, мандарини, апельсини, банани, сік яблучний/апельсиновий/виноградний, згущене молоко, молоко звичайне, масло вершкове, сир твердий, солодкий сирок, йогурти, кефір, а ще персики, або ананаси у власному соці(в невеликих металевих баночках), шоколадки, картоплю, моркву, буряк, цибулю, помідори, огірки, перець болгарський, спеції(перець чорний, сушений кріп і т.п.), сух-пай, рибу заморожену, курячі гомілки/"чвертки", або куряче філе, м'ясо свині... - якщо ще щось забув, то нехай "колеги по цеху" нагадають!
drevlyanin написав:............. А намагався хтось шукати той "інший" шлях? Навіть деякі пропозиції Долярчика, типу "служать всі без виключень але чіткий термін, наприклад 6-12 місяців, з відповідними роз'ясненнями та законодавчо закріпленими умовами", виглядають більш адекватними за пропозицію кварталу: "ви будете служити безстроково, на умовах котрі ми вигадаємо, допоки... ну ми ще й самі не знаємо що за хрінь приймемо потім, а нам ніззя, не панське це діло". .....
Если бы они (или кто-нибудь другой) знали, как мобилизовать достаточное количество. В прошлом году это удавалось. И прошлой зимой в Гвардию наступу тоже. Большие надежды были на весеннее наступление. Но с поставками оружия Запад протормозил. Наступление откладывали, сколько было возможно. В результате пошли в конце концов с недостаточными силами и результата не добились. А теперь вылезли все проблемы сразу. Вспомните, ещё летом Успіх высказывался совсем иначе.
Так вони і вилізли всі зараз тому, що їх довго замітали під килим а не починали вирішувати по мірі надходження. Невже не було очевидно в 2022, що для перемоги потрібно в пріоритеті розгортати виробництво своєї зброї, як в Україні так і на территорії союзників. ... п.с. Люди у владних кабінетах мають всеж краще розумітися в своїй зоні відповідальності ніж рядовий артилерії, чи ні?
Так заметали потому, что План был -- "недели три-четыре продержаться, а потом все -- Пэрэмога!". Аналогично с вооружением: нафига производство, если союзники свое дают?
У меня нет времени думать стратегически. Я часто думаю тактически в интересах Украины
угадайте автора
Это с чего бы??? -- туда же реально сотоварищей по Кварталу набрали -- без не то, что бы профильного -- вообще без смежного образования...
ЛАД написав:.......... Если бы они (или кто-нибудь другой) знали, как мобилизовать достаточное количество. В прошлом году это удавалось. И прошлой зимой в Гвардию наступу тоже. Большие надежды были на весеннее наступление. Но с поставками оружия Запад протормозил. Наступление откладывали, сколько было возможно. В результате пошли в конце концов с недостаточными силами и результата не добились. А теперь вылезли все проблемы сразу. Вспомните, ещё летом Успіх высказывался совсем иначе.
Так вони і вилізли всі зараз тому, що їх довго замітали під килим а не починали вирішувати по мірі надходження. Невже не було очевидно в 2022, що для перемоги потрібно в пріоритеті розгортати виробництво своєї зброї, як в Україні так і на территорії союзників. Для довідки(тим, хто запевняє в неможливості такого): пік виробництва літаків і танків в фашистскій німеччині прийшовся на 1944 рік-під постійними бомбардуваннями тисяч важких літаків. Те ж саме і по мобілізації-досвід 2014-2015 років чітко показав, що настане момент, коли потік добровольців суттєво зменшиться і доведеться працювати над мотивацією всіх інших. Ви ж займалися бізнесом в свій час, то як вирішували проблеми: тягнули до останнього чи намагалися не доводити до снігової кулі з гори? п.с. Люди у владних кабінетах мають всеж краще розумітися в своїй зоні відповідальності ніж рядовий артилерії, чи ні?
Не было очевидно. Вряд ли кто в 2022 рассчитывал на войну на долгие годы. "розгортати виробництво своєї зброї" во время войны в условиях явной нехватки финансов? В более благоприятных условиях до войны не делали толком. И не знаю, какие авансы давал Запад. Если говорили: "Вы молодцы, воюйте, мы вам всё дадим", то нет смысла разворачивать своё производство. Да и сегодня не очень понимаю, за какие деньги это делать. Когда еле хватает на выплату зарплат в армии. В нацистской Германии промышленность была и до войны. И производство оружия тоже. Они не создавали производство с 0.
Hotab написав:Я підтримую пакування дійсно справжніх ухилянтів. Тобто тих, хто отримав повістку і не зʼявився.
Тобто мова про людей, які скоїли правопорушення і згідно яких є рішення суду. То працювати з такими особами мають вже правоохоронні органи, а не ТЦК. Силоміць ловити людей - не задача ТЦК у будь-якому випадку.
Hotab написав:
Щодо ваших фантазій про симбіоз поліція/військові/прокуратура. Поодинокі випадки порушень (перевищення влади) з боку силовиків мають місце. Проте це далеко не масове явище, просто ці випадки відразу стають резонансними. В деяких випадках сила дійсно виправдана: той самий випадок , коли поліція розстріляла синього нападника на них.
Як у вас виходить прирівняти особу, що не з'явилася по повістці у зазначений термін і особу, яка напала на працівника поліції при виконанні служ.обов'язків і загрожувала його життю або здоров'ю? Це рівні по небезпеці вчинки?
Hotab написав:Ну і на завершення: оця надмірна сила в більшості випадків викликана порушеннями з боку самих громадян «Вільнолюдь звичайний» ще не зрозумів, що в країні війна. І законів потрібно дотримуватись. Включно з законами в сфері оборони України та мобілізації.
Можете дати визначення, коли саме потрібна надмірна сила? Яки межи застосування цієї надмірної сили? Яку ступінь побоїв можна наносити чи яку міру силової взаємодії застосовувати? А головне, якими чинними законами при цьому мають керуватися працівники ТЦК. Такі норми законів існують?
detroytred написав:Відтак «мандрівник», який не мав підстав для виїзду за кордон на час воєнного стану, зібрав речі та приїхав на Закарпаття, де йому замість обіцяного «легального» перетину кордону – через офіційний пункт пропуску, запропонували «екстремальний» – через повноводну крижану Тису у темний час доби. Вартість послуг ділків складала $5 тисяч. https://varta1.com.ua/news/na-ukrayinsk ... 75445.html
Безвіз у цьому випадку не пройшов промокодом під час оплати? Та й інші є.цінності, мабуть, не пройшли бонусом. Сумно.
detroytred написав:По суті автор вказав, що військові повинні самі зробити військову службу привабливою... Тобто піднімати та вирішувати оту купу проблем і негараздів, яка демотивує служити.
Бо фронтовики на форумі (тобто на кухнях) розказують та обурюються отими "моментами" служби і одночасно дивуються слабкій мотивації в слухачів
Ехххххххх, все приходиться робити самому))
Ну давайте спробую трохи позитиву накинути)) Може комусь і мотивацію підвищу
1. Можна самому подзвонити в різні "контори" і запропонувати свої можливості/своє вміння те, чи інше робити! Якщо ти класний водій, чи автомеханік - ніхто тебе в окоп з автоматом не кине! Водій - точно буде "баранку крутити"!(щось, чи когось возити) Автомеханік - точно буде в тилу в рембаті ремонтувати військову техніку!(може в дуже не частих випадках - його завезуть на вогневу на пару годинок, якщо не можливо техніку притягнути у рембат) Якщо ти айтішнік - точно будеш керувати, чи ремонтувати дрони. Або прошивати рації, либідь і т.п. Тобто, якщо ти в чомусь(що знадобиться на фронті) хоч "середній спец" - то 99%, що ти будеш займатись по своїй спеціальності!
2. Одяг/взуття - видають! Буває, що з розмірами кепсько, але можна собі докупити на базарі, чи в магазині у найближчому містечку(по отакій поважній причині, вас точно відпустять на декілька годин) Тут завжди будете ситі! Нам тут видають(не кожного разу це все є, - переважно тільки половина цього списку, але тим не менше) - хліб, воду(переважно негазовану), олію, цукор, сіль, макарон, гречку, горох, ковбасу(три види), сосиски/сардельки, тушонки, печиво(печеня вівсяне, звичайне "до кави", "марія", іноді печиво з начинкою), вафлі, лимони, мандарини, апельсини, банани, сік яблучний/апельсиновий/виноградний, згущене молоко, молоко звичайне, масло вершкове, сир твердий, солодкий сирок, йогурти, кефір, а ще персики, або ананаси у власному соці(в невеликих металевих баночках), шоколадки, картоплю, моркву, буряк, цибулю, помідори, огірки, перець болгарський, спеції(перець чорний, сушений кріп і т.п.), сух-пай, рибу заморожену, курячі гомілки/"чвертки", або куряче філе, м'ясо свині... - якщо ще щось забув, то нехай "колеги по цеху" нагадають!
Тож, любі друзі! Ласкаво просимо до лав ЗСУ! Ми завжди раді вас тут бачити!
Привабливою відсутністю негараздів.
Тобто негаразди переважають позитив)) Тобто або позитива треба ще більше, щоб змістити баланс (напприклад, умовно - не 100к, а 500к.)); або 6 міс. і дембель); або при тому ж рівні позитиву зменшити рівень негативу.
ЛАД написав:Интересно, это в каком городе, что столько работ? У нас вчера разговаривал с комендантом офисного центра, пошутил: "Возьмите на работу охранником." Ответ: "Ага, разогнался, у меня очередь стоит". Надеюсь, понимаете, что оплата там далеко не поднебесная.
Я дивлюся, по країні якийсь перекос з працевлаштуванням/наявністю робітників. Хоча охоронником у БЦ швидше за все піде людина за 60 років - тому і черга з пенсіонерів, там не потрібно бути суперлюдиною. Вже писав, не можу знайти працівників. Значну частину мобілізували. Ті, що залишилися, працюють 6 днів на тиждень. Відпустки під питанням, може хоч днів по десять вийде за рік. Зарплатня пропонується у вакансії у 1,5 рази вище середньої по регіону. По факту отримують у два і більше рази вище середньої по регіону. На спеців вже не розраховую, просто нормальних людей нема геть.
Це де? А "перекос з працевлаштуванням/наявністю робітників" вполне естественны - с востока на запад переехали многие предприятия. А работникам на западе платить за аренду жилья... Боюсь, ваших зарплат маловато будет, поэтому возвращаются домой. Вот и получается - на западе нет работников, на востоке нет работы.
Та це все ваші фантазії. "Захід-схід, переїхали". Центральна Україна, ніхто нікуди не переїзджав. Зарплатню отримують у два рази вище середньої по регіону, службове авто, спецодяг, інструмент, навчання, спортзал, душові, харчоблок, біліард і кімната відпочинку, лікарняні і відпустки. Працівників нема. Мабуть справа не у мобілізації. Мабуть всі уїхали до вас працювати охоронниками у БЦ за шаленне бабло.