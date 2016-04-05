Успіх написав:

detroytred написав: По суті автор вказав, що військові повинні самі зробити військову службу привабливою...

Тобто піднімати та вирішувати оту купу проблем і негараздів, яка демотивує служити.



Бо фронтовики на форумі (тобто на кухнях) розказують та обурюються отими "моментами" служби і одночасно дивуються слабкій мотивації в слухачів По суті автор вказав, що військові повинні самі зробити військову службу привабливою...Тобто піднімати та вирішувати оту купу проблем і негараздів, яка демотивує служити.Бо фронтовики на форумі (тобто на кухнях) розказують та обурюються отими "моментами" служби і одночасно дивуються слабкій мотивації в слухачів

1. Можна самому подзвонити в різні "контори" і запропонувати свої можливості/своє вміння те, чи інше робити!

Якщо ти класний водій, чи автомеханік - ніхто тебе в окоп з автоматом не кине!

Водій - точно буде "баранку крутити"!(щось, чи когось возити)

Автомеханік - точно буде в тилу в рембаті ремонтувати військову техніку!(може в дуже не частих випадках - його завезуть на вогневу на пару годинок, якщо не можливо техніку притягнути у рембат)

Якщо ти айтішнік - точно будеш керувати, чи ремонтувати дрони. Або прошивати рації, либідь і т.п.

Тобто, якщо ти в чомусь(що знадобиться на фронті) хоч "середній спец" - то 99%, що ти будеш займатись по своїй спеціальності!



2. Одяг/взуття - видають! Буває, що з розмірами кепсько, але можна собі докупити на базарі, чи в магазині у найближчому містечку(по отакій поважній причині, вас точно відпустять на декілька годин)

Тут завжди будете ситі!

Нам тут видають(не кожного разу це все є, - переважно тільки половина цього списку, але тим не менше) - хліб, воду(переважно негазовану), олію, цукор, сіль, макарон, гречку, горох, ковбасу(три види), сосиски/сардельки, тушонки, печиво(печеня вівсяне, звичайне "до кави", "марія", іноді печиво з начинкою), вафлі, лимони, мандарини, апельсини, банани, сік яблучний/апельсиновий/виноградний, згущене молоко, молоко звичайне, масло вершкове, сир твердий, солодкий сирок, йогурти, кефір, а ще персики, або ананаси у власному соці(в невеликих металевих баночках), шоколадки, картоплю, моркву, буряк, цибулю, помідори, огірки, перець болгарський, спеції(перець чорний, сушений кріп і т.п.), сух-пай, рибу заморожену, курячі гомілки/"чвертки", або куряче філе, м'ясо свині... - якщо ще щось забув, то нехай "колеги по цеху" нагадають!



3. Заробити можна "сотку"/міс, якщо самому проявляти ініціативу, так би мовити "самому рватись на вогневу"!

Тобто, рватись на підміну захворівшим, чи аватарам - відповідно, так вам за місяць набіжить 80К премії + 20К(мінімум) зарплати = 100К/міс, як з куща!

Ехххххххх, все приходиться робити самому))Ну давайте спробую трохи позитиву накинути))Може комусь і мотивацію підвищуЯкого ще вам позитиву не вистачає?©