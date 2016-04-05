detroytred написав:По суті автор вказав, що військові повинні самі зробити військову службу привабливою... Тобто піднімати та вирішувати оту купу проблем і негараздів, яка демотивує служити.
Бо фронтовики на форумі (тобто на кухнях) розказують та обурюються отими "моментами" служби і одночасно дивуються слабкій мотивації в слухачів
Ехххххххх, все приходиться робити самому))
Ну давайте спробую трохи позитиву накинути)) Може комусь і мотивацію підвищу
1. Можна самому подзвонити в різні "контори" і запропонувати свої можливості/своє вміння те, чи інше робити! Якщо ти класний водій, чи автомеханік - ніхто тебе в окоп з автоматом не кине! Водій - точно буде "баранку крутити"!(щось, чи когось возити) Автомеханік - точно буде в тилу в рембаті ремонтувати військову техніку!(може в дуже не частих випадках - його завезуть на вогневу на пару годинок, якщо не можливо техніку притягнути у рембат) Якщо ти айтішнік - точно будеш керувати, чи ремонтувати дрони. Або прошивати рації, либідь і т.п. Тобто, якщо ти в чомусь(що знадобиться на фронті) хоч "середній спец" - то 99%, що ти будеш займатись по своїй спеціальності!
2. Одяг/взуття - видають! Буває, що з розмірами кепсько, але можна собі докупити на базарі, чи в магазині у найближчому містечку(по отакій поважній причині, вас точно відпустять на декілька годин) Тут завжди будете ситі! Нам тут видають(не кожного разу це все є, - переважно тільки половина цього списку, але тим не менше) - хліб, воду(переважно негазовану), олію, цукор, сіль, макарон, гречку, горох, ковбасу(три види), сосиски/сардельки, тушонки, печиво(печеня вівсяне, звичайне "до кави", "марія", іноді печиво з начинкою), вафлі, лимони, мандарини, апельсини, банани, сік яблучний/апельсиновий/виноградний, згущене молоко, молоко звичайне, масло вершкове, сир твердий, солодкий сирок, йогурти, кефір, а ще персики, або ананаси у власному соці(в невеликих металевих баночках), шоколадки, картоплю, моркву, буряк, цибулю, помідори, огірки, перець болгарський, спеції(перець чорний, сушений кріп і т.п.), сух-пай, рибу заморожену, курячі гомілки/"чвертки", або куряче філе, м'ясо свині... - якщо ще щось забув, то нехай "колеги по цеху" нагадають!
Тож, любі друзі! Ласкаво просимо до лав ЗСУ! Ми завжди раді вас тут бачити!
Привабливою відсутністю негараздів.
Тобто негаразди переважають позитив)) Тобто або позитива треба ще більше, щоб змістити баланс (напприклад, умовно - не 100к, а 500к.)); або 6 міс. і дембель); або при тому ж рівні позитиву зменшити рівень негативу.
Які негаразди переважають? Я ж написав одні "гаразди"!))
Давайте конкретніше по моїх пунктах - що там "не гаразд"?
Hotab Хотаб, лінь розводити полеміку. Задача ТЦК порахувати всіх і видати кому потрібно повістку. Все. Якщо людина ігнорує повістку, парцює адмін кодекс, а потім карний кодекс. Далі працює суд і поліція, згідно рішення суду. Ніякі жлоби у камуфляжі не мають права силоміць тягати громадян. Навіть, незаконослухняних. Бо на працівників ТЦК не накладена функція накладати фізичне покарання, або примус. По суті, вони взаєможіють з цивільною людиною. Для "оплатіть штраф" теж не можна тягти у бусік. Чи у них там каса банку? Шарікови мріють про суд трійок, але вважають, що будуть у суді, а не жертвами цього суду. Все швидко міняється.. Кожен працівник ТЦК, який тягає і принижує людей, мав би пам'ятати, що йому ще потрібно дійти додому цілим та неушкодженним після важкого робочого дня.
Hotab написав:Я підтримую пакування дійсно справжніх ухилянтів. Тобто тих, хто отримав повістку і не зʼявився.
а чому "справжніх ухилянтів" не пакує поліція в сізо, потім суд і так далі, а пакує тцк, потім поїзд і окоп авдіївки ? відбулась зміна законодавства?
Hotab написав:Відловлювання тих, хто просто йшов собі на роботу і його рандомно схопили - я не підтримую.
тим не менш подібне переважає много кратно. як казав один наш районний воєнком "якщо бачите що лох пакуйте без добрий день" бусики ганяють по селам та окраїнам міст в пошуках пішоходів та велосипедистів. Сьогодні в магазин де живуть батьки не привезли хліб. Бо в понеділок під Ужгородом приблизно 40 амбалів з автоматами та у балаклавах перекрили всі заїзди виїзди в одному смт, і одним з упакованих виявився водій місцевої пекарні що розвозив хліб в радіусі 20 км
Hotab написав:Ну і на завершення: оця надмірна сила в більшості випадків викликана порушеннями з боку самих громадян
а за корупцію чи пяну їзду чомусь не видно тої надмірної сили, навіть з наводчиками ракет няньчаться.
Востаннє редагувалось Letusrock в Сер 10 січ, 2024 18:23, всього редагувалось 1 раз.
Або ми будуємо суспільство в якому розмір доходу прямопропорційний кваліфікації( читай потрібності) людини...а значить чим вищі доходи тим більші податки - тим ця людина більше потрібна суспільству
Або ми будуємо совок в якому багатий=злодій....
Для мене злодій той, хто не приносить користі взагалі. Нема вихлопу для держави з його псування кисню на цій планеті. Щодо згаданої ЛАДом конкретно ХоРеКі, то наскільки мені відомо вони зараз переживають чи не найгірші часи. Тому, даючи роботу десяткам людей в тому ж Буковелі ( якщо вони офіційно влаштовані), сплачуючи податки - це вже для них сьогодні непогано. А фантазії Ігоря батьковича , що хтось там забороняє їм працювати чи аморально там перебувати під час війни… Якщо клієнти живуть у правовому полі, платять з доходів - хай пропивають чесно зароблене.
Успіх 1. Гарантій отого, що призовник опиниться саме по спеціальності -- нуль. Просто нуль. Що заважає їх визначити законом? 2. Відрядження до інших підрозділів, частин. 3. Всл з 39С вимушений далі виконувати обов'язки, бо... (яка різниця які причини?) 4. Наказ "побєдіть". 5. Витрата свого часу на списування. 6. Спілкування з поруч сплячим аватаром. 7. Закупівля за свої гроші ... ... І до Вашого ж постійного "ми хто...".
В мене однокурсник теж кандидат наук, майже 2 роки рахував куди стріляти і все було добре, а потім в листопаді дали лопату і дали приказ "копати". Зараз відпустили трохи спину полікувати, але бажання повертатись на фронт йому суттєво зменшили...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 10 січ, 2024 18:35, всього редагувалось 1 раз.
Для "оплатіть штраф" теж не можна тягти у бусік. Чи у них там каса банку?
Мені теж вже лінь ганяти це мило по тазику, треба до завтрашніх польотів готуватись . Ще раз: постанову про притягнення виносять в ТЦК. Каса в банку. Матеріали справи з чеком про сплату в ТЦК. Мабуть тому і тягнуть туди. Можливо там ще треба працівник поліції щоб тягти кудись , а його нема з ними? Можливо. Але щоб не тягали, не потрібно злісно порушувати законодавство щодо призову (ігнорувати повістки)
ЯК ФСБ КУРУЄ УКРАЇНСЬКИХ ЗРАДНИКІВ: деанон агентів російських спецслужб
ЛАД стверджував, що офіційно військ рф до 22р на Україні не було, (5 батальйонно-тактичних групп під Іловайськом у серпні 2014 не рахуються, тому про них не було відкрито заявлено путіним, "зелені чоловічки" (які захопили Крим) теж, бо там був референдум)
не сподіваюсь, що це відео (і ще ряд відео з каналу телебачення Торонто) переконають, бо секта ніколи не звертає уваги на докази(існування/не існування-сліпа віра)
навіщо путіну до 2014р було вводити війська? -Україна була нашпигована агентами (фсб, деякі і досі тут-Татаров), які виконували завдання кураторів(партнерів)з РФ, Віталій Захарченко(генерал армії) і Александр Якименко(генерал майор, колишній очільник СБУ) по їх наказам менти били до смерті(а потім розстрілювали самих активних громадян, яких у всіх народів не більше 1-2%), а решта киян дивилася і думали(коли це все закінчиться), якби не революція гідності, то в 2014 восени переобрали зека янука на другий термін (а потім за 2-3 роки Україна перетворились на білорусь 2,0), до 2016го до нуля винищили всіх націоналістів (які не встигли емігрувати або в підпілля на нелегальне становище (переобрали янука на третій термін, "коней не переправі") але рідний завод ЛАДа ніхто не повернув до життя, "путін прийде порядок наведе" не працює. в Донецьку/Луганську заводи порізали не метал, шахти позакривали (залишилось 5% від 2014р).