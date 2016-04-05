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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 62606261626262636264>
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 18:41

  Hotab написав:whois2010 ,

Для "оплатіть штраф" теж не можна тягти у бусік. Чи у них там каса банку?


Мені теж вже лінь ганяти це мило по тазику, треба до завтрашніх польотів готуватись .
Ще раз: постанову про притягнення виносять в ТЦК. Каса в банку. Матеріали справи з чеком про сплату в ТЦК. Мабуть тому і тягнуть туди. Можливо там ще треба працівник поліції щоб тягти кудись , а його нема з ними? Можливо. Але щоб не тягали, не потрібно злісно порушувати законодавство щодо призову (ігнорувати повістки)

Знов не правильно. Не сплачені штрафи - парафія виконавчої служби, а не тцк. Нема законних підстав викрадати цивільних, хоч і порушників
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 18:44

  Hotab написав:Для мене злодій той, хто не приносить користі взагалі. Нема вихлопу для держави з його псування кисню на цій планеті.

Так це класичний коммі підхід. Користь від людини.
Його апгрейд -- Матриця, в якій користь від людини у вигляді батарейки))

Ринок...
Це хоч валяйся під парканом... твоя особиста справа.
(Якщо не порушуєш цим чиїсь права.
Да і навіть якщо порушуєш, то відповідаєш за це порушення виключно згідно законодавства).
Це і є свобода людини...
Нехай і відносна.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 18:47

  detroytred написав:
  Hotab написав:Для мене злодій той, хто не приносить користі взагалі. Нема вихлопу для держави з його псування кисню на цій планеті.
Так це класичний коммі підхід. Користь від людини.
Його апгрейд -- Матриця, в якій користь від людини у вигляді батарейки))

Ринок...
Це хоч валяйся під парканом... твоя особиста справа.
(Якщо не порушуєш цим чиїсь права.
Да і навіть якщо порушуєш, то відповідаєш за це порушення виключно згідно законодавства).
Це і є свобода людини...
Нехай і відносна.
Прочитав якийсь рандомний набір слів
А по суті що хотіли написати?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 18:47

detroytred , без війни - так. З війною
«або воюй, або працюй». (преЗедент)

А по суті що хотіли написати?


Просто я випадково вказав пальцем на Детройта. Мети такої не було))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 18:51

  Успіх написав:Тут почитаєш, так ухилянти такі біднесенькі... аж сльози навертаються...
Мабуть, ці бідолахи десь так виглядають >>>
https://youtube.com/shorts/Qc19kI82ju8? ... 8vSqk_xzas

Справа не в тому, що обивателі жаліються. Не в цьому!!!
А в тому, що по факту в їх допомозі, в них потребу мають хто???
Хто кому потрібен по факту-то???
Нехай це і несправедливо, але справа не в цьому, не в несправедливісті.
От готові обивателі не платити комірне і хоч хай будинок навіть з ними розвалиться.

От тому й треба якось шукати ключики до отого обивателя.
Ну якщо силоміць не примусиш.
Хоч з якої причини не примусуш -- хоч з-за демцінностей, хоч нехватки сили, хоч страху взяти відповідальність за це; хоч що.
Яка різниця-то, коли причина не відміняє наслідку.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 18:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  drevlyanin написав:виробництво своєї зброї, як в Україні так і на территорії союзників

Ізраїль за свої кошти побудував декілька заводів по виробництво зброї в Німеччині, яку також закупає Бундесвер. Могли купити землю в Угорщині і зробити теж саме :mrgreen:
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 10 січ, 2024 19:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 18:54

  Успіх написав:Тут почитаєш, так ухилянти такі біднесенькі... аж сльози навертаються...

Долярчик один захищає весь фронт і має час писати на форумі зранку до вечора

Він так втомився ) аж сльози навертаються... )

А ще у Долярчика купа чоколаду та іншої їжи
І до Долярчика не доходить, якщо в тилу не буде кому платити податки, то Долярчик перейде на траву )
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 18:58

  prodigy написав:
  drevlyanin написав:виробництво своєї зброї, як в Україні так і на территорії союзників

Ізраїль за свої кошти побудував декілька завод по виробництво зброї, яку також закупає Бундесвер. Могли купити землю в Угорщині і зробити теж саме :mrgreen:

по Израилю там своя отдельная история
в США такое лобби что мама не горюй...
и денег...
Востаннє редагувалось Прохожий в Сер 10 січ, 2024 18:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 18:58

  Hotab написав:Просто я випадково вказав пальцем на Детройта. Мети такої не було))

Так я і не образився.
Тобто не в захист себе оті думки написав.

Про претензії обов'язковісті користі, коли навкруги повно шкідників -- алкашів, продавців зілля, ворів, корупціонерів і навіть ... закидають кримінал (за здачу Півдня, призначення і т.д.) ---- ну це просто абсолютно абсурдно.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 19:07

  Hotab написав:[b]
Для мене злодій той, хто не приносить користі взагалі. Нема вихлопу для держави з його псування кисню на цій планеті.

Людина не власність держави.
копейка
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