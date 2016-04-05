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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 10 січ, 2024 18:41
Hotab написав:whois2010
,
Для "оплатіть штраф" теж не можна тягти у бусік. Чи у них там каса банку?
Мені теж вже лінь ганяти це мило по тазику, треба до завтрашніх польотів готуватись .
Ще раз: постанову про притягнення виносять в ТЦК. Каса в банку. Матеріали справи з чеком про сплату в ТЦК. Мабуть тому і тягнуть туди. Можливо там ще треба працівник поліції щоб тягти кудись , а його нема з ними? Можливо. Але щоб не тягали, не потрібно злісно порушувати законодавство щодо призову (ігнорувати повістки)
Знов не правильно. Не сплачені штрафи - парафія виконавчої служби, а не тцк. Нема законних підстав викрадати цивільних, хоч і порушників
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Додано: Сер 10 січ, 2024 18:44
Hotab написав:
Для мене злодій той, хто не приносить користі взагалі. Нема вихлопу для держави з його псування кисню на цій планеті.
Так це класичний коммі підхід. Користь від людини.
Його апгрейд -- Матриця, в якій користь від людини у вигляді батарейки))
Ринок...
Це хоч валяйся під парканом... твоя особиста справа.
(Якщо не порушуєш цим чиїсь права.
Да і навіть якщо порушуєш, то відповідаєш за це порушення виключно згідно законодавства).
Це і є свобода людини...
Нехай і відносна.
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detroytred
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Додано: Сер 10 січ, 2024 18:47
detroytred написав: Hotab написав:
Для мене злодій той, хто не приносить користі взагалі. Нема вихлопу для держави з його псування кисню на цій планеті.
Так це класичний коммі підхід. Користь від людини.
Його апгрейд -- Матриця, в якій користь від людини у вигляді батарейки))
Ринок...
Це хоч валяйся під парканом... твоя особиста справа.
(Якщо не порушуєш цим чиїсь права.
Да і навіть якщо порушуєш, то відповідаєш за це порушення виключно згідно законодавства).
Це і є свобода людини...
Нехай і відносна.
Прочитав якийсь рандомний набір слів
А по суті що хотіли написати?
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budivelnik
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Додано: Сер 10 січ, 2024 18:47
detroytred
, без війни - так. З війною
«або воюй, або працюй». (преЗедент)
А по суті що хотіли написати?
Просто я випадково вказав пальцем на Детройта. Мети такої не було))
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Hotab
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Додано: Сер 10 січ, 2024 18:51
Справа не в тому, що обивателі жаліються. Не в цьому!!!
А в тому, що по факту в їх допомозі, в них потребу мають хто???
Хто кому потрібен по факту-то???
Нехай це і несправедливо, але справа не в цьому, не в несправедливісті.
От готові обивателі не платити комірне і хоч хай будинок навіть з ними розвалиться.
От тому й треба якось шукати ключики до отого обивателя.
Ну якщо силоміць не примусиш.
Хоч з якої причини не примусуш -- хоч з-за демцінностей, хоч нехватки сили, хоч страху взяти відповідальність за це; хоч що.
Яка різниця-то, коли причина не відміняє наслідку.
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detroytred
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Додано: Сер 10 січ, 2024 18:53
drevlyanin написав:
виробництво своєї зброї, як в Україні так і на территорії союзників
Ізраїль за свої кошти побудував декілька заводів по виробництво зброї в Німеччині, яку також закупає Бундесвер. Могли купити землю в Угорщині і зробити теж саме
Востаннє редагувалось prodigy
в Сер 10 січ, 2024 19:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 10 січ, 2024 18:54
Успіх написав:
Тут почитаєш, так ухилянти такі біднесенькі... аж сльози навертаються...
Долярчик один захищає весь фронт і має час писати на форумі зранку до вечора
Він так втомився ) аж сльози навертаються... )
А ще у Долярчика купа чоколаду та іншої їжи
І до Долярчика не доходить, якщо в тилу не буде кому платити податки, то Долярчик перейде на траву )
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Додано: Сер 10 січ, 2024 18:58
prodigy написав:
drevlyanin написав:
виробництво своєї зброї, як в Україні так і на территорії союзників
Ізраїль за свої кошти побудував декілька завод по виробництво зброї, яку також закупає Бундесвер. Могли купити землю в Угорщині і зробити теж саме
по Израилю там своя отдельная история
в США такое лобби что мама не горюй...
и денег...
Востаннє редагувалось Прохожий
в Сер 10 січ, 2024 18:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 10 січ, 2024 18:58
Hotab написав:
Просто я випадково вказав пальцем на Детройта. Мети такої не було))
Так я і не образився.
Тобто не в захист себе оті думки написав.
Про претензії обов'язковісті користі, коли навкруги повно шкідників -- алкашів, продавців зілля, ворів, корупціонерів і навіть ... закидають кримінал (за здачу Півдня, призначення і т.д.) ---- ну це просто абсолютно абсурдно.
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detroytred
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Додано: Сер 10 січ, 2024 19:07
Hotab написав:
[b]
Для мене злодій той, хто не приносить користі взагалі. Нема вихлопу для держави з його псування кисню на цій планеті.
Людина не власність держави.
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