Додано: Сер 10 січ, 2024 19:34

detroytred написав: 1. Гарантій отого, що призовник опиниться саме по спеціальності -- нуль. Просто нуль. Що заважає їх визначити законом? 1. Гарантій отого, що призовник опиниться саме по спеціальності -- нуль. Просто нуль. Що заважає їх визначити законом?

detroytred написав: 2. Відрядження до інших підрозділів, частин. 2. Відрядження до інших підрозділів, частин.

detroytred написав: 3. Всл з 39С вимушений далі виконувати обов'язки, бо...

(яка різниця які причини?) 3. Всл з 39С вимушений далі виконувати обов'язки, бо...(яка різниця які причини?)

detroytred написав: 4. Наказ "побєдіть". 4. Наказ "побєдіть".

detroytred написав: 5. Витрата свого часу на списування 5. Витрата свого часу на списування

detroytred написав: 6. Спілкування з поруч сплячим аватаром 6. Спілкування з поруч сплячим аватаром

detroytred написав: 7. Закупівля за свої гроші ...

... 7. Закупівля за свої гроші ......

detroytred написав: І до Вашого ж постійного "ми хто...". І до Вашого ж постійного "ми хто...".

Звичайно, що краще б це прописали в законі.Але я Вам кажу, як є на практиці!От мені приснилосьщо один комбат на Марсі дає запроси на конкретні вакансії(вже, навіть, хоче десь в різні "контори" звертатись, чуть типу не по "сайтах оголошень")) ), бо "місцева контора" рідко коли може запропонувати "нормального"! Завжди є в пропозиціях лише тверді аватари, або хворі(туберкульозники і т.п.)От той комбат і дає чіткі запроси, наприклад: потрібно 2 водія(один щоб вмів водити КРАЗ), 2 навідника і т.п.Тобто, вказує конкретні спеціальності, на які потрібні люди.В нас ніколи "просто так" не переводять від нас людей в інший підрозділ/частину!Лише коли:а) 100500зауважень, а він і далі бухає по чорному!б) якийсь дуже потужний зальот, але як правило він ходить у парі з алкоголізмомНу це у Фріза таке було.А в нас, якщо комусь дуже кепсько/погано/38-39тепература/кров пішла носом(або не тільки носом) і т.п. - то якщо його черга виїзджати на вогневу, то замість нього їде інший, а хворий залишається лікуватись, а якщо дуже кепсько, то і везуть в лікарню!А якщо стало кепсько на вогневій, то терміново виїзджає машина, щоб хворого евакуювати/замінити іншим!Знову мушу свій сон розказати)) Приснилось таке... що марсіани, коли деякий час підпорядковувались іншому вищому командуванню, яке їх не дуже цінило/вішало всіх собак на них... - але після декількох "інцидентів", марсіани "наперли"/висказались своєму командуванню і це командування почало "хитрувати", щоб і марсіанам було нормально і, наче, накази вищого командування виконуватиВ нас є спеціальна людина, яка займається всіма паперами...Так відійдіть від нього))Поспілкуйтесь в іншому місці.Біля нього хіба будете спати, якщо Ваше місце поруч))Ну, при таких високих зарплатах/преміях, можна і трошки скинутись на ремонт авто, чи раз-два на рік купити собі штани, чи взуття, і т.п.А отут я сам вже більше півтора року намагаюсь дізнатись "хто ми?"))Бо в перші місяці повномасштабної - то ми всі тут знали, що ми є сміливці/герої/цвіт нації і т.д. по спискуАле через півроку, а особливо, через рік - чомусь загубилось значення "хто ми?"І тут, скільки не питаю - НІХТО не дає чіткої відповіді, на питання: "воїни ЗСУ - це хто?"(особливо, коли згадуючи в контексті про зеків/вбивць/гвалтівників - тобто, покидьків суспільства, які більшість з них таки мають ЧІТКІ терміни ув'язнення!)І от натяки тут, наче проскакують... - але ЧІТКО написати "хто такі воїни ЗСУ" - так ніхто і не наважується!)))