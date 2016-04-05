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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6261626262636264>
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 19:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Залиште сваритися .
Дуже ПРОШУ .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 19:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:В нацистской Германии промышленность была и до войны. И производство оружия тоже. Они не создавали производство с 0.

Німці відновлювали вщент зруйнований завод(виробництво синтетичного рідкого палива) за 3 тижня.

У 1938 році почали працювати перші 7 заводів, що працюють за методом бергінізації (до кінця року вони виробили 1,6 млн тонн палива), а в наступному році — ще 7 заводів, що працюють за методом Фішера—Тропша, на бурому вугіллі. Всі заводи швидко вийшли на заплановану виробничу потужність. Частка синтетичного палива в загальному балансі Німеччини стала стрімко зростати й вже в 1940 році виробництво синтетичного палива покрило більше третини всієї потреби Німеччини в паливі
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 19:11

  Hotab написав:Від генерала СВР не було уточнених даних щодо смерті путіна ? А то я не читаю його. Тільки від тебе знаю, що він пише.

Пише що двійник путіна захотів сексу з доволі симпатичною особою(главой росприроднадзора). Але Патрушев це зарубав. Сказав що в СРСР 2.0 "секса нет" і не буде. Двійник цілий день був сильно пригнічений.
А путін лежить далі в холодильнику, ще не воскрес.

Ось така Санта-Барбара на каналі СВР. :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 19:14

  prodigy написав:
  pesikot написав:
ЯК ФСБ КУРУЄ УКРАЇНСЬКИХ ЗРАДНИКІВ: деанон агентів російських спецслужб



ЛАД стверджував, що офіційно військ рф до 22р на Україні не було, (5 батальйонно-тактичних групп під Іловайськом у серпні 2014 не рахуються, тому про них не було відкрито заявлено путіним, "зелені чоловічки" (які захопили Крим) теж, бо там був референдум)

не сподіваюсь, що це відео (і ще ряд відео з каналу телебачення Торонто) переконають, бо секта ніколи не звертає уваги на докази(існування/не існування-сліпа віра)

навіщо путіну до 2014р було вводити війська?
-Україна була нашпигована агентами (фсб, деякі і досі тут-Татаров), які виконували завдання кураторів(партнерів)з РФ, Віталій Захарченко(генерал армії) і Александр Якименко(генерал майор, колишній очільник СБУ) по їх наказам менти били до смерті(а потім розстрілювали самих активних громадян, яких у всіх народів не більше 1-2%), а решта киян дивилася і думали(коли це все закінчиться), якби не революція гідності, то в 2014 восени переобрали зека янука на другий термін (а потім за 2-3 роки Україна перетворились на білорусь 2,0), до 2016го до нуля винищили всіх націоналістів (які не встигли емігрувати або в підпілля на нелегальне становище (переобрали янука на третій термін, "коней не переправі")
але рідний завод ЛАДа ніхто не повернув до життя, "путін прийде порядок наведе" не працює. в Донецьку/Луганську заводи порізали не метал, шахти позакривали (залишилось 5% від 2014р).

Вже з 2014 року можно було зрозуміти, що Путін хоче завоювати теріторії. На людей йому плювати.
Теріторії без людей Путіна влаштовують

Ніякого виробництва не буде відновлено.
На що сподівається ЛАД - не зрозуміло
Але своїх донек та внуків він відправив до Німечинні. Що дуже показово
Він і сам все розуміє, але совок пропагандувати не перестає
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 19:17

  andrijk777 написав:
  Hotab написав:Від генерала СВР не було уточнених даних щодо смерті путіна ? А то я не читаю його. Тільки від тебе знаю, що він пише.

Пише що двійник путіна захотів сексу з доволі симпатичною особою(главой росприроднадзора). Але Патрушев це зарубав. Сказав що в СРСР 2.0 "секса нет" і не буде. Двійник цілий день був сильно пригнічений.
А путін лежить далі в холодильнику, ще не воскрес.

Ось така Санта-Барбара на каналі СВР. :D

Коротше він вже почав відкрито глумитися над своїми наївними читачами))
Цікаво, Віталій вже про щось здогадується, чи ще ні? :D

  копейка написав:
  Hotab написав:[b]
Для мене злодій той, хто не приносить користі взагалі. Нема вихлопу для держави з його псування кисню на цій планеті.

Людина не власність держави.

Не власність. Але обовʼязків у неї перед державою чимало. В тому числі захист. Хто був не згоден з ними - потрібно було знайти таку державу, де обовʼязків не було.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 10 січ, 2024 19:21, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 19:18

  копейка написав:
  Hotab написав:[b]
Для мене злодій той, хто не приносить користі взагалі. Нема вихлопу для держави з його псування кисню на цій планеті.

Людина не власність держави.

Але рашаботи все роблять для того, щоб пересічний українець став власністю рашиста, бо ви підігріваєте позицію моя хата скраю, мовляв хай ті йдуть воювати, хай судді, хай ТЦКашники, хай "справжні" ухілянти, а потім бац і з подвала в Бучі вже будуть напалмом буряти "запрошувати на співбесіду", там вже не буде ніяких прав, а буде справжнє крєпостне право, якщо пощастить і не буде одразу розправи на місці.
Востаннє редагувалось somilitark в Сер 10 січ, 2024 19:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 19:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Вже з 2014 року можно було зрозуміти, що Путін хоче завоювати теріторії. На людей йому плювати.
Теріторії без людей Путіна влаштовують

переселение "бурятов" из раисси в Мариуполь, Мелитополь с выдавливаем оттуда украинцев это продолжение дела сталина
именно поэтому ИМХО Запорожскую и Херсонскую области нужно деоккупировать как можно быстрее, бамбас возможно уже не спасти...
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 19:22

  Hotab написав:
Цікаво, Віталій вже про щось здогадується, чи ще ні? :D

Вона працює, їй немає коли внікати в тексти, яку дічину присилають, таку треба і транслювати, заплатять тільки за одиницю висеру, все інше рашатролів не цікавить, машинна особа, з штучним інтелектом.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 19:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вот и видео в контексте разговора ...
"Донецк живет как в каменном веке, Путин наплевал на людей!" Монтян в ярости высказала всю правду

pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 19:34

Напевно, всюди трошки по-різному буває))

  detroytred написав:1. Гарантій отого, що призовник опиниться саме по спеціальності -- нуль. Просто нуль. Що заважає їх визначити законом?
Звичайно, що краще б це прописали в законі.
Але я Вам кажу, як є на практиці!
От мені приснилось :) що один комбат на Марсі дає запроси на конкретні вакансії(вже, навіть, хоче десь в різні "контори" звертатись, чуть типу не по "сайтах оголошень")) ), бо "місцева контора" рідко коли може запропонувати "нормального"! Завжди є в пропозиціях лише тверді аватари, або хворі(туберкульозники і т.п.)
От той комбат і дає чіткі запроси, наприклад: потрібно 2 водія(один щоб вмів водити КРАЗ), 2 навідника і т.п.
Тобто, вказує конкретні спеціальності, на які потрібні люди.
  detroytred написав:2. Відрядження до інших підрозділів, частин.
В нас ніколи "просто так" не переводять від нас людей в інший підрозділ/частину!
Лише коли:
а) 100500зауважень, а він і далі бухає по чорному!
б) якийсь дуже потужний зальот, але як правило він ходить у парі з алкоголізмом :)
  detroytred написав:3. Всл з 39С вимушений далі виконувати обов'язки, бо...
(яка різниця які причини?)
Ну це у Фріза таке було.
А в нас, якщо комусь дуже кепсько/погано/38-39тепература/кров пішла носом(або не тільки носом) і т.п. - то якщо його черга виїзджати на вогневу, то замість нього їде інший, а хворий залишається лікуватись, а якщо дуже кепсько, то і везуть в лікарню!
А якщо стало кепсько на вогневій, то терміново виїзджає машина, щоб хворого евакуювати/замінити іншим!
  detroytred написав:4. Наказ "побєдіть".
Знову мушу свій сон розказати)) Приснилось таке... що марсіани, коли деякий час підпорядковувались іншому вищому командуванню, яке їх не дуже цінило/вішало всіх собак на них... - але після декількох "інцидентів", марсіани "наперли"/висказались своєму командуванню і це командування почало "хитрувати", щоб і марсіанам було нормально і, наче, накази вищого командування виконувати ;)
  detroytred написав:5. Витрата свого часу на списування
В нас є спеціальна людина, яка займається всіма паперами...
  detroytred написав:6. Спілкування з поруч сплячим аватаром
Так відійдіть від нього))
Поспілкуйтесь в іншому місці.
Біля нього хіба будете спати, якщо Ваше місце поруч))
  detroytred написав:7. Закупівля за свої гроші ...
...
Ну, при таких високих зарплатах/преміях, можна і трошки скинутись на ремонт авто, чи раз-два на рік купити собі штани, чи взуття, і т.п. :)
  detroytred написав:І до Вашого ж постійного "ми хто...".
А отут я сам вже більше півтора року намагаюсь дізнатись "хто ми?"))
Бо в перші місяці повномасштабної - то ми всі тут знали, що ми є сміливці/герої/цвіт нації і т.д. по списку :D
Але через півроку, а особливо, через рік - чомусь загубилось значення "хто ми?"

І тут, скільки не питаю - НІХТО не дає чіткої відповіді, на питання: "воїни ЗСУ - це хто?"(особливо, коли згадуючи в контексті про зеків/вбивць/гвалтівників - тобто, покидьків суспільства, які більшість з них таки мають ЧІТКІ терміни ув'язнення!)

І от натяки тут, наче проскакують... - але ЧІТКО написати "хто такі воїни ЗСУ" - так ніхто і не наважується!)))
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