Залиште сваритися .
Дуже ПРОШУ .
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Додано: Сер 10 січ, 2024 19:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Залиште сваритися .
Дуже ПРОШУ .
Додано: Сер 10 січ, 2024 19:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Німці відновлювали вщент зруйнований завод(виробництво синтетичного рідкого палива) за 3 тижня.
Додано: Сер 10 січ, 2024 19:11
Пише що двійник путіна захотів сексу з доволі симпатичною особою(главой росприроднадзора). Але Патрушев це зарубав. Сказав що в СРСР 2.0 "секса нет" і не буде. Двійник цілий день був сильно пригнічений.
А путін лежить далі в холодильнику, ще не воскрес.
Ось така Санта-Барбара на каналі СВР.
Додано: Сер 10 січ, 2024 19:14
Вже з 2014 року можно було зрозуміти, що Путін хоче завоювати теріторії. На людей йому плювати.
Теріторії без людей Путіна влаштовують
Ніякого виробництва не буде відновлено.
На що сподівається ЛАД - не зрозуміло
Але своїх донек та внуків він відправив до Німечинні. Що дуже показово
Він і сам все розуміє, але совок пропагандувати не перестає
Додано: Сер 10 січ, 2024 19:17
Коротше він вже почав відкрито глумитися над своїми наївними читачами))
Цікаво, Віталій вже про щось здогадується, чи ще ні?
Не власність. Але обовʼязків у неї перед державою чимало. В тому числі захист. Хто був не згоден з ними - потрібно було знайти таку державу, де обовʼязків не було.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 10 січ, 2024 19:21, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 10 січ, 2024 19:18
Але рашаботи все роблять для того, щоб пересічний українець став власністю рашиста, бо ви підігріваєте позицію моя хата скраю, мовляв хай ті йдуть воювати, хай судді, хай ТЦКашники, хай "справжні" ухілянти, а потім бац і з подвала в Бучі вже будуть напалмом буряти "запрошувати на співбесіду", там вже не буде ніяких прав, а буде справжнє крєпостне право, якщо пощастить і не буде одразу розправи на місці.
Востаннє редагувалось somilitark в Сер 10 січ, 2024 19:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 10 січ, 2024 19:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
переселение "бурятов" из раисси в Мариуполь, Мелитополь с выдавливаем оттуда украинцев это продолжение дела сталина
именно поэтому ИМХО Запорожскую и Херсонскую области нужно деоккупировать как можно быстрее, бамбас возможно уже не спасти...
Додано: Сер 10 січ, 2024 19:22
Додано: Сер 10 січ, 2024 19:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Вот и видео в контексте разговора ...
Додано: Сер 10 січ, 2024 19:34
Напевно, всюди трошки по-різному буває))
Звичайно, що краще б це прописали в законі.
Але я Вам кажу, як є на практиці!
От мені приснилось що один комбат на Марсі дає запроси на конкретні вакансії(вже, навіть, хоче десь в різні "контори" звертатись, чуть типу не по "сайтах оголошень")) ), бо "місцева контора" рідко коли може запропонувати "нормального"! Завжди є в пропозиціях лише тверді аватари, або хворі(туберкульозники і т.п.)
От той комбат і дає чіткі запроси, наприклад: потрібно 2 водія(один щоб вмів водити КРАЗ), 2 навідника і т.п.
Тобто, вказує конкретні спеціальності, на які потрібні люди.
В нас ніколи "просто так" не переводять від нас людей в інший підрозділ/частину!
Лише коли:
а) 100500зауважень, а він і далі бухає по чорному!
б) якийсь дуже потужний зальот, але як правило він ходить у парі з алкоголізмом
Ну це у Фріза таке було.
А в нас, якщо комусь дуже кепсько/погано/38-39тепература/кров пішла носом(або не тільки носом) і т.п. - то якщо його черга виїзджати на вогневу, то замість нього їде інший, а хворий залишається лікуватись, а якщо дуже кепсько, то і везуть в лікарню!
А якщо стало кепсько на вогневій, то терміново виїзджає машина, щоб хворого евакуювати/замінити іншим!
Знову мушу свій сон розказати)) Приснилось таке... що марсіани, коли деякий час підпорядковувались іншому вищому командуванню, яке їх не дуже цінило/вішало всіх собак на них... - але після декількох "інцидентів", марсіани "наперли"/висказались своєму командуванню і це командування почало "хитрувати", щоб і марсіанам було нормально і, наче, накази вищого командування виконувати
В нас є спеціальна людина, яка займається всіма паперами...
Так відійдіть від нього))
Поспілкуйтесь в іншому місці.
Біля нього хіба будете спати, якщо Ваше місце поруч))
Ну, при таких високих зарплатах/преміях, можна і трошки скинутись на ремонт авто, чи раз-два на рік купити собі штани, чи взуття, і т.п.
А отут я сам вже більше півтора року намагаюсь дізнатись "хто ми?"))
Бо в перші місяці повномасштабної - то ми всі тут знали, що ми є сміливці/герої/цвіт нації і т.д. по списку
Але через півроку, а особливо, через рік - чомусь загубилось значення "хто ми?"
І тут, скільки не питаю - НІХТО не дає чіткої відповіді, на питання: "воїни ЗСУ - це хто?"(особливо, коли згадуючи в контексті про зеків/вбивць/гвалтівників - тобто, покидьків суспільства, які більшість з них таки мають ЧІТКІ терміни ув'язнення!)
І от натяки тут, наче проскакують... - але ЧІТКО написати "хто такі воїни ЗСУ" - так ніхто і не наважується!)))
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