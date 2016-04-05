Додано: Сер 10 січ, 2024 19:38

Прохожий написав: prodigy написав: drevlyanin написав: виробництво своєї зброї, як в Україні так і на территорії союзників виробництво своєї зброї, як в Україні так і на территорії союзників

Ізраїль за свої кошти побудував декілька завод по виробництво зброї, яку також закупає Бундесвер. Могли купити землю в Угорщині і зробити теж саме Ізраїль за свої кошти побудував декілька завод по виробництво зброї, яку також закупає Бундесвер. Могли купити землю в Угорщині і зробити теж саме

по Израилю там своя отдельная история

в США такое лобби что мама не горюй...

и денег... по Израилю там своя отдельная историяв США такое лобби что мама не горюй...и денег...

військовослужбовці на кордоні Ізраїлю просили у Голди Меїр дозволу залишити країну, оскільки для оборони своїх рубежів їм потрібно була зброя і, насамперед, танки. Вона відповіла їм: "Добре. Ви залишаєтеся, а я дістану 10000000 на ваші танки". Трохи пізніше Меїр сама згадувала, що дана обіцянка була блефом, оскільки вона навіть не уявляла собі, де саме можна дістати таку велику суму грошей. Вона негайно поїхала до США, де і почала збір грошей на танки. Їй вдалося це, і навіть більше. Всього лише за три місяці турне по Америці вона зібрала астрономічну суму у 50 мільйонів доларів (понад 1 млрд. доларів за цінами 2015 р.). Ця сума в три рази перевищувала річну виручку від видобутку нафти у Саудівській Аравії у 1947 році;

Оскільки США і Великобританія відмовилися постачати зброю Ізраїлю, Голда Меїр знайшла її у СРСР, для чого на рік поїхала до Країни Рад в якості першого посла Ізраїлю. Кількість отриманої зброї вражає навіть сучасників. СРСР тільки від імені Чехословаччини через порт Спліт поставив Ізраїлю до жовтня 1948



25 винищувачів-бомбардувальником Avia S-199 (“Мессершміт”);

61 винищувач Supermarine Spitfire;

34500 гвинтівок P-18;

5515 кулеметів MG 34 з патронами;

900 кулеметів vz.37;

500 пістолетів vz.2;

500 легких кулеметів vz.26;

91,500,000 патронів 7.92 × 57 mm Mauser;

15,000,000 патронів 9 mm Parabellum;

~ 1 млн інших патронів.



Примітка: у ізраїльтян інша точка зору на даний факт. Вони вдячні не СРСР за поставлену зброю, а саме Чехословаччині. Неоднозначні оцінки і діяльності Голди Меїр на посту Посла Ізраїлю в Москві

Если у нас будет оружие — мы будем сражаться этим оружием. Если у нас его не будет, мы будем драться камнями»

АОИ начинала испытывать нехватку боеприпасов, а обещанные поставки от США задерживались. Пытаясь ускорить этот процесс, Голда уже к 11 октября связалась с депутатами Конгресса, профсоюзным лидером Джорджем Мини и еврейскими лоббистами и требовала личной встречи с Никсоном

13 октября президент Никсон, получив информацию об огромном объёме поставок советского оружия арабским странам, в свою очередь отдал распоряжение о быстрой и крупномасштабной поставке оружия и боеприпасов Израилю.

Операция «Nickel Grass» — стратегическая воздушная операция, которая проводилась Соединенными Штатами для доставки оружия и предметов снабжения в Израиль во время войны Судного дня в 1973 году. В течение 32 дней военное командование воздушными силами ВВС США доставило 22 325 тонн военных груов : танков, артиллерии, боеприпасов и припасов в транспортных самолётах Lockheed C-141 Starlifter и Lockheed C-5 Galaxy с октября по 14 ноября 1973 г.[1][2] Поддержка США помогла Израилю пережить скоординированное и неожиданное нападение со стороны поддерживаемой Советским Союзом Арабской Республики Египет и Сирийской Арабской Республики[1].



После обещания США о поддержке 19 октября арабские страны-экспортеры нефти в рамках Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) исполнили свои объявленные предупреждения об использовании нефти в качестве «оружия», и объявили полное нефтяное эмбарго в отношении Соединенных Штатов, и ограничения на другие страны. Это, и одновременный провал переговоров по ценам и производству между экспортерами и крупными нефтяными компаниями, привели к нефтяному кризису 1973 года.

США не допомагає слабким...про-Ізраїльське лобі з'явилось не порожньому містіпочитайте, як Голда Меїр збирала гроші на зброюно американцы отказали, ответив, что в этом нет срочной необходимости13 октября-шел восьмой день войны(а американцы не хотели поставлять оружие), с какой целью?не хотели конфликта с арабскими странами(основными поставщиками нефти в США), пыталисьиграть в геополитику (или сидеть на двух стульях, но не вышло)