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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 10 січ, 2024 19:38
Прохожий написав: prodigy написав:
drevlyanin написав:
виробництво своєї зброї, як в Україні так і на территорії союзників
Ізраїль за свої кошти побудував декілька завод по виробництво зброї, яку також закупає Бундесвер. Могли купити землю в Угорщині і зробити теж саме
по Израилю там своя отдельная история
в США такое лобби что мама не горюй...
и денег...
США не допомагає слабким...про-Ізраїльське лобі з'явилось не порожньому місті
почитайте, як Голда Меїр збирала гроші на зброю
військовослужбовці на кордоні Ізраїлю просили у Голди Меїр дозволу залишити країну, оскільки для оборони своїх рубежів їм потрібно була зброя і, насамперед, танки. Вона відповіла їм: "Добре. Ви залишаєтеся, а я дістану 10000000 на ваші танки". Трохи пізніше Меїр сама згадувала, що дана обіцянка була блефом, оскільки вона навіть не уявляла собі, де саме можна дістати таку велику суму грошей. Вона негайно поїхала до США, де і почала збір грошей на танки. Їй вдалося це, і навіть більше. Всього лише за три місяці турне по Америці вона зібрала астрономічну суму у 50 мільйонів доларів (понад 1 млрд. доларів за цінами 2015 р.). Ця сума в три рази перевищувала річну виручку від видобутку нафти у Саудівській Аравії у 1947 році;
Оскільки США і Великобританія відмовилися постачати зброю Ізраїлю, Голда Меїр знайшла її у СРСР, для чого на рік поїхала до Країни Рад в якості першого посла Ізраїлю. Кількість отриманої зброї вражає навіть сучасників. СРСР тільки від імені Чехословаччини через порт Спліт поставив Ізраїлю до жовтня 1948
25 винищувачів-бомбардувальником Avia S-199 (“Мессершміт”);
61 винищувач Supermarine Spitfire;
34500 гвинтівок P-18;
5515 кулеметів MG 34 з патронами;
900 кулеметів vz.37;
500 пістолетів vz.2;
500 легких кулеметів vz.26;
91,500,000 патронів 7.92 × 57 mm Mauser;
15,000,000 патронів 9 mm Parabellum;
~ 1 млн інших патронів.
Примітка: у ізраїльтян інша точка зору на даний факт. Вони вдячні не СРСР за поставлену зброю, а саме Чехословаччині. Неоднозначні оцінки і діяльності Голди Меїр на посту Посла Ізраїлю в Москві
Если у нас будет оружие — мы будем сражаться этим оружием. Если у нас его не будет, мы будем драться камнями»
АОИ начинала испытывать нехватку боеприпасов, а обещанные поставки от США задерживались. Пытаясь ускорить этот процесс, Голда уже к 11 октября связалась с депутатами Конгресса, профсоюзным лидером Джорджем Мини и еврейскими лоббистами и требовала личной встречи с Никсоном
но американцы отказали, ответив, что в этом нет срочной необходимости
13 октября президент Никсон, получив информацию об огромном объёме поставок советского оружия арабским странам, в свою очередь отдал распоряжение о быстрой и крупномасштабной поставке оружия и боеприпасов Израилю.
13 октября-шел восьмой день войны(а американцы не хотели поставлять оружие), с какой целью?
не хотели конфликта с арабскими странами(основными поставщиками нефти в США), пытались
играть в геополитику (или сидеть на двух стульях, но не вышло)
Операция «Nickel Grass» — стратегическая воздушная операция, которая проводилась Соединенными Штатами для доставки оружия и предметов снабжения в Израиль во время войны Судного дня в 1973 году. В течение 32 дней военное командование воздушными силами ВВС США доставило 22 325 тонн военных груов: танков, артиллерии, боеприпасов и припасов в транспортных самолётах Lockheed C-141 Starlifter и Lockheed C-5 Galaxy с октября по 14 ноября 1973 г.[1][2] Поддержка США помогла Израилю пережить скоординированное и неожиданное нападение со стороны поддерживаемой Советским Союзом Арабской Республики Египет и Сирийской Арабской Республики[1].
После обещания США о поддержке 19 октября арабские страны-экспортеры нефти в рамках Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) исполнили свои объявленные предупреждения об использовании нефти в качестве «оружия», и объявили полное нефтяное эмбарго в отношении Соединенных Штатов, и ограничения на другие страны. Это, и одновременный провал переговоров по ценам и производству между экспортерами и крупными нефтяными компаниями, привели к нефтяному кризису 1973 года.
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Додано: Сер 10 січ, 2024 19:43
Успіх написав:
воїни ЗСУ - це хто?"
Це люди.(ні в якому разі не зневага, просто пряме питання-пряма відповідть)
Успіх, чому Ви порівнюєте себе з ув'язненими зеками, чому не з кошовим наприклад, просто цікаво?питання ні в якому разі не прояв неповаги)
Востаннє редагувалось BeneFuckTor
в Сер 10 січ, 2024 19:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 10 січ, 2024 19:46
BeneFuckTor
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не з кошовим наприклад
Отаманом чи Жекою?)))
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Hotab
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Додано: Сер 10 січ, 2024 19:49
andrijk777 написав: Hotab написав:
Від генерала СВР не було уточнених даних щодо смерті путіна ? А то я не читаю його. Тільки від тебе знаю, що він пише.
Пише що двійник путіна захотів сексу з доволі симпатичною особою(главой росприроднадзора). Але Патрушев це зарубав. Сказав що в СРСР 2.0 "секса нет" і не буде. Двійник цілий день був сильно пригнічений.
А путін лежить далі в холодильнику, ще не воскрес.
Ось така Санта-Барбара на каналі СВР.
А можно фото этой роковой дамы увидеть, лучше в купальнике, ещё лучше - без?
Как её зовут и она реально кое где там глава?
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Додано: Сер 10 січ, 2024 19:53
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Додано: Сер 10 січ, 2024 19:55
барабашов написав: andrijk777 написав: Hotab написав:
Від генерала СВР не було уточнених даних щодо смерті путіна ? А то я не читаю його. Тільки від тебе знаю, що він пише.
Пише що двійник путіна захотів сексу з доволі симпатичною особою(главой росприроднадзора). Але Патрушев це зарубав. Сказав що в СРСР 2.0 "секса нет" і не буде. Двійник цілий день був сильно пригнічений.
А путін лежить далі в холодильнику, ще не воскрес.
Ось така Санта-Барбара на каналі СВР.
А можно фото этой роковой дамы увидеть, лучше в купальнике, ещё лучше - без?
Как её зовут и она реально кое где там глава?
глава Росприроднадзора Светлана Радионова сделала некачественную пластику лица (про секс ничего),генерал пишет , что дублер и света-колеги по некачественной пластике лица
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Додано: Сер 10 січ, 2024 19:59
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Додано: Сер 10 січ, 2024 20:02
BeneFuckTor написав: Успіх написав:
воїни ЗСУ - це хто?"
Це люди.(ні в якому разі не зневага, просто пряме питання-пряма відповідть)
Успіх, чому Ви порівнюєте себе з ув'язненими зеками, чому не з кошовим наприклад, просто цікаво?питання ні в якому разі не прояв неповаги)
1. Люди)) - а які саме люди, якщо обмеженні у волі, як оті, що я вище згадував?))
2. Чому? Читайте п.1
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Додано: Сер 10 січ, 2024 20:03
somilitark написав: копейка написав: Hotab написав:
[b]
Для мене злодій той, хто не приносить користі взагалі. Нема вихлопу для держави з його псування кисню на цій планеті.
Людина не власність держави.
Але рашаботи все роблять для того, щоб пересічний українець став власністю рашиста, бо ви підігріваєте позицію моя хата скраю, мовляв хай ті йдуть воювати, хай судді, хай ТЦКашники, хай "справжні" ухілянти, а потім бац і з подвала в Бучі вже будуть напалмом буряти "запрошувати на співбесіду", там вже не буде ніяких прав, а буде справжнє крєпостне право, якщо пощастить і не буде одразу розправи на місці.
Де саме служите? На кухні в батальйоні домашні?
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