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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6262626362646265>
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 19:46

BeneFuckTor ,

не з кошовим наприклад


Отаманом чи Жекою?)))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 19:49

  andrijk777 написав:
  Hotab написав:Від генерала СВР не було уточнених даних щодо смерті путіна ? А то я не читаю його. Тільки від тебе знаю, що він пише.

Пише що двійник путіна захотів сексу з доволі симпатичною особою(главой росприроднадзора). Але Патрушев це зарубав. Сказав що в СРСР 2.0 "секса нет" і не буде. Двійник цілий день був сильно пригнічений.
А путін лежить далі в холодильнику, ще не воскрес.

Ось така Санта-Барбара на каналі СВР. :D

А можно фото этой роковой дамы увидеть, лучше в купальнике, ещё лучше - без?
Как её зовут и она реально кое где там глава?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 19:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Відпочив з сім'єю на Закарпатті: В готелі схопили ДПСУ - ТЦК - поліція - суд.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 19:55

  барабашов написав:
  andrijk777 написав:
  Hotab написав:Від генерала СВР не було уточнених даних щодо смерті путіна ? А то я не читаю його. Тільки від тебе знаю, що він пише.

Пише що двійник путіна захотів сексу з доволі симпатичною особою(главой росприроднадзора). Але Патрушев це зарубав. Сказав що в СРСР 2.0 "секса нет" і не буде. Двійник цілий день був сильно пригнічений.
А путін лежить далі в холодильнику, ще не воскрес.

Ось така Санта-Барбара на каналі СВР. :D

А можно фото этой роковой дамы увидеть, лучше в купальнике, ещё лучше - без?
Как её зовут и она реально кое где там глава?


глава Росприроднадзора Светлана Радионова сделала некачественную пластику лица (про секс ничего),генерал пишет , что дублер и света-колеги по некачественной пластике лица
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 19:59

барабашов
https://google.gik-team.com/?q=%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 20:02

  BeneFuckTor написав:
  Успіх написав:воїни ЗСУ - це хто?"


Це люди.(ні в якому разі не зневага, просто пряме питання-пряма відповідть)

Успіх, чому Ви порівнюєте себе з ув'язненими зеками, чому не з кошовим наприклад, просто цікаво?

питання ні в якому разі не прояв неповаги)

1. Люди)) - а які саме люди, якщо обмеженні у волі, як оті, що я вище згадував?))
2. Чому? Читайте п.1 :D
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 20:04

  prodigy написав:глава Росприроднадзора Светлана Радионова сделала некачественную пластику лица (про секс ничего),генерал пишет , что дублер и света-колеги по некачественной пластике лица

Як це "про секс ничего"?
Цитата:
Изнуренному одиночеством двойнику Светлана Радионова приглянулась своей "фарфоровой красотой" и ярким, вызывающим нарядом. Дублер глаз не сводил с Радионовой во время недолгой встречи, а сразу после, попросил своих кураторов дать ему возможность отужинать со Светланой

Всі нормальні люди все прекрасно зрозуміли. СВР позиціонує себе як мега-солідний канал. Звичайно що він не напише про секс прямо.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 20:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.youtube.com/live/zzf9M44CC4 ... sZCZ1bp0CS
Може і було вже , але не гріх подивитися 2 рази
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 20:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Наказание скандальной Безуглой в Раде: "зарубленное" голосование и "баталии"
Как сообщил в своем Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк, соответствующий проект постановления с голоса пытались поставить в повестку дня парламента. "Требовали поставить в повестку дня коллеги Кривошеев ("СН"), Геращенко и Герасимов ("ЕС"), Разумков (внефракционный), Кабаченко ("Батькивщина") и Устинова ("Голос"). Но против выступил Арахамия ("СН"). И так и не поставили. Боятся, что есть голоса", - написал он.


ОПа и вся СН рассказывала, что нет конфликта с Залужным, нет конфликта с Залужным, что ... за Безуглую вступилась вся СН

То есть, прямое подтверждение, что все посты Безуглой против Залужного одобряются СН и ОП
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 20:54


Цікаво - що за готель?
Investor_K
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