Hotab написав:Від генерала СВР не було уточнених даних щодо смерті путіна ? А то я не читаю його. Тільки від тебе знаю, що він пише.
Пише що двійник путіна захотів сексу з доволі симпатичною особою(главой росприроднадзора). Але Патрушев це зарубав. Сказав що в СРСР 2.0 "секса нет" і не буде. Двійник цілий день був сильно пригнічений. А путін лежить далі в холодильнику, ще не воскрес.
Ось така Санта-Барбара на каналі СВР.
А можно фото этой роковой дамы увидеть, лучше в купальнике, ещё лучше - без? Как её зовут и она реально кое где там глава?
Hotab написав:Від генерала СВР не було уточнених даних щодо смерті путіна ? А то я не читаю його. Тільки від тебе знаю, що він пише.
Пише що двійник путіна захотів сексу з доволі симпатичною особою(главой росприроднадзора). Але Патрушев це зарубав. Сказав що в СРСР 2.0 "секса нет" і не буде. Двійник цілий день був сильно пригнічений. А путін лежить далі в холодильнику, ще не воскрес.
Ось така Санта-Барбара на каналі СВР.
А можно фото этой роковой дамы увидеть, лучше в купальнике, ещё лучше - без? Как её зовут и она реально кое где там глава?
глава Росприроднадзора Светлана Радионова сделала некачественную пластику лица (про секс ничего),генерал пишет , что дублер и света-колеги по некачественной пластике лица
prodigy написав:глава Росприроднадзора Светлана Радионова сделала некачественную пластику лица (про секс ничего),генерал пишет , что дублер и света-колеги по некачественной пластике лица
Як це "про секс ничего"? Цитата:
Изнуренному одиночеством двойнику Светлана Радионова приглянулась своей "фарфоровой красотой" и ярким, вызывающим нарядом. Дублер глаз не сводил с Радионовой во время недолгой встречи, а сразу после, попросил своих кураторов дать ему возможность отужинать со Светланой
Всі нормальні люди все прекрасно зрозуміли. СВР позиціонує себе як мега-солідний канал. Звичайно що він не напише про секс прямо.
Как сообщил в своем Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк, соответствующий проект постановления с голоса пытались поставить в повестку дня парламента. "Требовали поставить в повестку дня коллеги Кривошеев ("СН"), Геращенко и Герасимов ("ЕС"), Разумков (внефракционный), Кабаченко ("Батькивщина") и Устинова ("Голос"). Но против выступил Арахамия ("СН"). И так и не поставили. Боятся, что есть голоса", - написал он.
ОПа и вся СН рассказывала, что нет конфликта с Залужным, нет конфликта с Залужным, что ... за Безуглую вступилась вся СН
То есть, прямое подтверждение, что все посты Безуглой против Залужного одобряются СН и ОП