І що ж саме-невже повернемося назад у совок? Я не дуже розумію ваш натяк, в результаті послаблення цензури утвориться щось гірше ніж маємо зараз за вікном? Або перефразуючи-цензура та брехня це добре?
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Додано: Сер 10 січ, 2024 21:03
І що ж саме-невже повернемося назад у совок? Я не дуже розумію ваш натяк, в результаті послаблення цензури утвориться щось гірше ніж маємо зараз за вікном? Або перефразуючи-цензура та брехня це добре?
Додано: Сер 10 січ, 2024 21:13
а куда хуже. впрочем да военный коммкнизм, репрессии.
ещё ни разу в истории самообман не привёл к чему то позитивному. Марафон должен при любых обстоятельствах говорить "всё хорошо", иначе к Зеленскому возникнет вопрос, чего ждёт и почему не уходит.
Додано: Сер 10 січ, 2024 21:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Звісно. Повториться 1918-20 рік з чехардою зміни влади.
Іноді народу, нажаль, не потрібно знати всієї правди.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 10 січ, 2024 21:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 10 січ, 2024 21:20
Все ж просто!©
Додано: Сер 10 січ, 2024 21:23
Додано: Сер 10 січ, 2024 21:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Просто уявіть собі, якщо в телевізорі будуть по 20 разів на день нагадувати правду, що якщо нам не дадуть допомогу, то вже скоро долар буде по 50 (по 100) і що на всі заощадження потрібно бігти й купувати $...
Додано: Сер 10 січ, 2024 21:27
Тоді Кім Чен Ін буде нервово курити в стороні і при кожній затяжці казати: "а що так можна було?"
Додано: Сер 10 січ, 2024 21:27
Якщо ти не хочешь думати, то так, ти будешь писати популістські лозунги
Бо популізм - це просто. Засунути голову в пісок і все ... нічого не треба
Тільки жопа залишається зовні
А ти ж себе так позиціонував, як розумну людину, а по факту ... викладач невідомо чого
Додано: Сер 10 січ, 2024 21:31
Тоді Кім Чен Ін буде нервово курити в стороні і при кожній затяжці казати: "а що так можна було?" [/quote]
У Вас я не сумнівався.
Додано: Сер 10 січ, 2024 21:35
Сікрєт.
Це чергова ухилянтська брехня.
Приїхали вони в Ужгород на своєму авто, а в готель чомусь поїхали на таксі. Готель десь аж на самому кордоні, бо блок-пост з Мукачева є лише в сторону Берегова, а другий ближче до кордону.
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