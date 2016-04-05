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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 62636264626562666267>
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 21:03

  Дюрі-бачі написав:
  prodigy написав:срср не мав явних ознаків руйнування
  prodigy написав:цензура послабилась

Невже так важко скласти 2+2.

Уявіть що буде з Україною якщо зараз вимкнути телемарафон і дозволити всім говорити правду.


І що ж саме-невже повернемося назад у совок? Я не дуже розумію ваш натяк, в результаті послаблення цензури утвориться щось гірше ніж маємо зараз за вікном? Або перефразуючи-цензура та брехня це добре?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 21:13

  drevlyanin написав:щось гірше ніж маємо зараз за вікном?
а куда хуже. впрочем да военный коммкнизм, репрессии.
  Дюрі-бачі написав:Уявіть що буде з Україною якщо зараз вимкнути телемарафон і дозволити всім говорити правду.
ещё ни разу в истории самообман не привёл к чему то позитивному. Марафон должен при любых обстоятельствах говорить "всё хорошо", иначе к Зеленскому возникнет вопрос, чего ждёт и почему не уходит.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 21:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  drevlyanin написав:Я не дуже розумію ваш натяк, в результаті послаблення цензури утвориться щось гірше ніж маємо зараз за вікном?

Звісно. Повториться 1918-20 рік з чехардою зміни влади.
  drevlyanin написав:Або перефразуючи-цензура та брехня це добре?

Іноді народу, нажаль, не потрібно знати всієї правди.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 10 січ, 2024 21:21, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 21:20

Все ж просто!©

  vitaliiangel написав:Марафон должен при любых обстоятельствах говорить "всё хорошо", иначе к Зеленскому возникнет вопрос, чего ждёт и почему не уходит
Його, як і мене - нема кому замінити! :D :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 21:23

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Марафон должен при любых обстоятельствах говорить "всё хорошо", иначе к Зеленскому возникнет вопрос, чего ждёт и почему не уходит
Його, як і мене - нема кому замінити! :D :lol:

А якщо вас поміняти місцями?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 21:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Просто уявіть собі, якщо в телевізорі будуть по 20 разів на день нагадувати правду, що якщо нам не дадуть допомогу, то вже скоро долар буде по 50 (по 100) і що на всі заощадження потрібно бігти й купувати $...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 21:27

  Investor_K написав:
  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Марафон должен при любых обстоятельствах говорить "всё хорошо", иначе к Зеленскому возникнет вопрос, чего ждёт и почему не уходит
Його, як і мене - нема кому замінити! :D :lol:

А якщо вас поміняти місцями?

Тоді Кім Чен Ін буде нервово курити в стороні і при кожній затяжці казати: "а що так можна було?" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 21:27

  Дюрі-бачі написав:
  drevlyanin написав:Я не дуже розумію ваш натяк, в результаті послаблення цензури утвориться щось гірше ніж маємо зараз за вікном?

Звісно. Повториться 1918-20 рік з чехардою зміни влади.
  drevlyanin написав:Або перефразуючи-цензура та брехня це добре?

Іноді народу, нажаль, не потрібно знати всієї правди.

Якщо ти не хочешь думати, то так, ти будешь писати популістські лозунги

Бо популізм - це просто. Засунути голову в пісок і все ... нічого не треба
Тільки жопа залишається зовні

А ти ж себе так позиціонував, як розумну людину, а по факту ... викладач невідомо чого
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 21:31

  Успіх написав:
  Investor_K"[quote="5671965:Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Марафон должен при любых обстоятельствах говорить "всё хорошо", иначе к Зеленскому возникнет вопрос, чего ждёт и почему не уходит
Його, як і мене - нема кому замінити! :D :lol:

А якщо вас поміняти місцями?

Тоді Кім Чен Ін буде нервово курити в стороні і при кожній затяжці казати: "а що так можна було?" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:[/quote]
У Вас я не сумнівався.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 21:35

  Investor_K написав:

Цікаво - що за готель?

Сікрєт.
Це чергова ухилянтська брехня.
Приїхали вони в Ужгород на своєму авто, а в готель чомусь поїхали на таксі. Готель десь аж на самому кордоні, бо блок-пост з Мукачева є лише в сторону Берегова, а другий ближче до кордону.
unicdima
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