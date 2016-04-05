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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6264626562666267>
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 21:36

  vitaliiangel написав:Запад понимает, существующими ресурсами Украине войну не выиграть, а истощить рф за пару лет не получится. Поэтому заморозка (на условиях сокращения военной помощи) выглядит как реальная возможность. И тоже даёт западным политикам ценную возможность назвать себя "миротворцами".

Есть сигналы с обеих сторон: министр обороны Италии призвал к переговорам Украины и России

Крозетто во время выступления в парламенте Италии сказал, что украинское контрнаступление в 2023 году "не принесло желаемого результата", и на военную ситуацию "нужно смотреть реалистично". По его словам, при этом жесткая поддержка Запада Украины является решающей для обеспечения серьезных переговоров, однако Россия постепенно демонстрирует готовность к переговорам, тогда как и позиция Украины выглядит менее бескомпромиссной, чем раньше.

"С этой точки зрения... кажется, что пора для резкой дипломатии, наряду с военной поддержкой, потому что с обеих сторон поступает ряд важных сигналов. Это все необходимо учитывать на пути к переговорам по прекращению конфликта и дальнейшему процессу нормализации отношений не только России не только с Украиной, но и с западными странами", - сказал Крозетто.

Министр обороны Италии назвал внутренний фронт в Украине "уже не таким единым", как в прошлом, что касается поддержки политики президента Зеленского. По мнению Крозетто, это подчеркивает некоторые разногласия в политическом дискурсе. Также политик подчеркнул, что все мирные переговоры должны четко признать агрессию России против Украины в феврале 2022 года, а полная территориальная целостность и признанные границы Украины остаются целью всего международного сообщества.
https://www.reuters.com/world/europe/ti ... 024-01-10/
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 10 січ, 2024 21:37, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 21:36

  копейка написав:
  Hotab написав:[b]
Для мене злодій той, хто не приносить користі взагалі. Нема вихлопу для держави з його псування кисню на цій планеті.

Людина не власність держави.


Наоборот люди это то что державу делает. Путем оплаты налогов. Работа любого гос института - от детсада до армии - оплачена деньгами заработанными потом обычного работяги.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 21:40

  копейка написав:Людина не власність держави.

  Hotab написав:Не власність. Але обовʼязків у неї перед державою чимало. В тому числі захист. Хто був не згоден з ними - потрібно було знайти таку державу, де обовʼязків не було.

Абсолютно згодна. Як і в держави достатньо зобов'язань, вони називаються функції і мають виконуватися також щодо громадянина відповідно до статей конституції. Перші статті конституції прямої дії. Згідно з якими насамперед держава ні на якому рівні не має права утримувати людину не проти її волі.
Захист держави - стаття не прямої дії.
Якщо законність порушується проти людини, громадянина означає що держава проводить протиправну полiтику і за конституцією людина має права не виконувати злочинні накази.
Востаннє редагувалось копейка в Сер 10 січ, 2024 22:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 21:41

  detroytred написав:Успіх
1. Гарантій отого, що призовник опиниться саме по спеціальності -- нуль. Просто нуль. Що заважає їх визначити законом?
2. Відрядження до інших підрозділів, частин.
3. Всл з 39С вимушений далі виконувати обов'язки, бо...
(яка різниця які причини?)

3. бо є парацетамол :lol:
1. Гарантії попадання по спеціальності то добре, тільки так як втрати в стрілковій піхоті у всіх хто не є обмежено придатними шанси перекваліфікуватись за 10 днів прямі. Ті що обмежено придатні теж мають шанс бути залученим до забезпечення на передку, там воду понести , чи ранених винести . Ні понятно шо якщо ти офігєнний спец.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 21:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Якщо ти не хочешь думати, то так, ти будешь писати популістські лозунги

Бо популізм - це просто. Засунути голову в пісок і все ... нічого не треба
Тільки жопа залишається зовні

У всьому має бути баланс.
Уявіть, що Успіх буде всю правду писати без снів...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 10 січ, 2024 22:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 21:58

копейка ,
Перші статті конституції прямої дії. Згідно з якими насамперед держава ні на якому рівні не має права утримувати людину не проти її волі.
Захист держави - стаття не прямої дії.
Якщо законність порушується проти людини, громадянина означає що держава проводить протиправну полiтику і за конституцією людина має права не виконувати злочинні накази.


Всі статті Конституції - це просто декларації. Але після конституції йдуть ЗУ, як ці статті реалізувати. Ви читали ЗУ «Про оборону України», «Про військовий обовʼязок і військову службу»?
«Про мобілізацію»?
Ви знали, що буде робити держава Україна , якщо на неї нападе якась потужніша країна?
То які претензії? Хто що нове , чого ви не знали, зробив проти вас?
Можливо є такі країни, які при нападі не воюють, здаються, відкупляться, або ще щось роблять, не турбуючи своїх громадян. Але в Україні було давно заявлено зовсім інше. То в чому тоді справа?
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 22:17

xio13 ,


Роскажіть краще чому побратими успіха у яких в наслідок поранення 2 група інвалідності, не демобілізують,

Це до по лікарів побратимів.

Так може справочки відкладете

Жодних справочок нема. Здоровий. Придатний. Перебуваю на обліку. В якомусь там «Оберіг» є. ВОС льотний. Броні нема.
В ТЦК був зовсім недавно.
На решту питань питань відповіді в ТЦК отримайте.
Скільки років з 2014-го захищали державу ви?
Чи ви ухиляєтесь бо нема чого захищати ? «Всі речі в одній сумці»?
Коли були останній раз в ТЦК? Перебуваєте на обліку? Чи пройшли ВЛК? Який висновок ВЛК?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 22:29

  Hotab написав:копейка ,
Перші статті конституції прямої дії. Згідно з якими насамперед держава ні на якому рівні не має права утримувати людину не проти її волі.
Захист держави - стаття не прямої дії.
Якщо законність порушується проти людини, громадянина означає що держава проводить протиправну полiтику і за конституцією людина має права не виконувати злочинні накази.


Всі статті Конституції - це просто декларації. Але після конституції йдуть ЗУ, як ці статті реалізувати. Ви читали ЗУ «Про оборону України», «Про військовий обовʼязок і військову службу»?
«Про мобілізацію»?
Ви знали, що буде робити держава Україна , якщо на неї нападе якась потужніша країна?
То які претензії? Хто що нове , чого ви не знали, зробив проти вас?
Можливо є такі країни, які при нападі не воюють, здаються, відкупляться, або ще щось роблять, не турбуючи своїх громадян. Але в Україні було давно заявлено зовсім інше. То в чому тоді справа?

Я не маю претензій до питання повного нерозуміння, функцій держави та свобод людини та значення Конституції.
Мені абсолютно індиферентно.
Добудовуйте свій концтабір, де місце на ланцюзі всупереч переконанням знайдеться і вам.
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 22:32

копейка ,

Добудовуйте свій концтабір, де місце на ланцюзі всупереч переконанням знайдеться і вам.

Цей «концтабір» побудований давно. Ви просто жили в ілюзіях, що закони не будуть виконуватись ніколи. Але на всіх нас (включно з вами) нещастя раптом трапилась війна і іншого виходу у держави, як примусити громадян їх виконувати - нема. З пробудженням вас. Краще пізно, аніж ніколи.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 22:34

  Investor_K написав:
  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Марафон должен при любых обстоятельствах говорить "всё хорошо", иначе к Зеленскому возникнет вопрос, чего ждёт и почему не уходит
Його, як і мене - нема кому замінити! :D :lol:

А якщо вас поміняти місцями?

хуженєбудєт©
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