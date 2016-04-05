vitaliiangel написав:Запад понимает, существующими ресурсами Украине войну не выиграть, а истощить рф за пару лет не получится. Поэтому заморозка (на условиях сокращения военной помощи) выглядит как реальная возможность. И тоже даёт западным политикам ценную возможность назвать себя "миротворцами".
Есть сигналы с обеих сторон: министр обороны Италии призвал к переговорам Украины и России
Крозетто во время выступления в парламенте Италии сказал, что украинское контрнаступление в 2023 году "не принесло желаемого результата", и на военную ситуацию "нужно смотреть реалистично". По его словам, при этом жесткая поддержка Запада Украины является решающей для обеспечения серьезных переговоров, однако Россия постепенно демонстрирует готовность к переговорам, тогда как и позиция Украины выглядит менее бескомпромиссной, чем раньше.
"С этой точки зрения... кажется, что пора для резкой дипломатии, наряду с военной поддержкой, потому что с обеих сторон поступает ряд важных сигналов. Это все необходимо учитывать на пути к переговорам по прекращению конфликта и дальнейшему процессу нормализации отношений не только России не только с Украиной, но и с западными странами", - сказал Крозетто.
Министр обороны Италии назвал внутренний фронт в Украине "уже не таким единым", как в прошлом, что касается поддержки политики президента Зеленского. По мнению Крозетто, это подчеркивает некоторые разногласия в политическом дискурсе. Также политик подчеркнул, что все мирные переговоры должны четко признать агрессию России против Украины в феврале 2022 года, а полная территориальная целостность и признанные границы Украины остаются целью всего международного сообщества. https://www.reuters.com/world/europe/ti ... 024-01-10/
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 10 січ, 2024 21:37, всього редагувалось 2 разів.
Hotab написав:Не власність. Але обовʼязків у неї перед державою чимало. В тому числі захист. Хто був не згоден з ними - потрібно було знайти таку державу, де обовʼязків не було.
Абсолютно згодна. Як і в держави достатньо зобов'язань, вони називаються функції і мають виконуватися також щодо громадянина відповідно до статей конституції. Перші статті конституції прямої дії. Згідно з якими насамперед держава ні на якому рівні не має права утримувати людину не проти її волі. Захист держави - стаття не прямої дії. Якщо законність порушується проти людини, громадянина означає що держава проводить протиправну полiтику і за конституцією людина має права не виконувати злочинні накази.
Востаннє редагувалось копейка в Сер 10 січ, 2024 22:26, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Успіх 1. Гарантій отого, що призовник опиниться саме по спеціальності -- нуль. Просто нуль. Що заважає їх визначити законом? 2. Відрядження до інших підрозділів, частин. 3. Всл з 39С вимушений далі виконувати обов'язки, бо... (яка різниця які причини?)
3. бо є парацетамол 1. Гарантії попадання по спеціальності то добре, тільки так як втрати в стрілковій піхоті у всіх хто не є обмежено придатними шанси перекваліфікуватись за 10 днів прямі. Ті що обмежено придатні теж мають шанс бути залученим до забезпечення на передку, там воду понести , чи ранених винести . Ні понятно шо якщо ти офігєнний спец.
Перші статті конституції прямої дії. Згідно з якими насамперед держава ні на якому рівні не має права утримувати людину не проти її волі. Захист держави - стаття не прямої дії. Якщо законність порушується проти людини, громадянина означає що держава проводить протиправну полiтику і за конституцією людина має права не виконувати злочинні накази.
Всі статті Конституції - це просто декларації. Але після конституції йдуть ЗУ, як ці статті реалізувати. Ви читали ЗУ «Про оборону України», «Про військовий обовʼязок і військову службу»? «Про мобілізацію»? Ви знали, що буде робити держава Україна , якщо на неї нападе якась потужніша країна? То які претензії? Хто що нове , чого ви не знали, зробив проти вас? Можливо є такі країни, які при нападі не воюють, здаються, відкупляться, або ще щось роблять, не турбуючи своїх громадян. Але в Україні було давно заявлено зовсім інше. То в чому тоді справа?
Роскажіть краще чому побратими успіха у яких в наслідок поранення 2 група інвалідності, не демобілізують,
Це до по лікарів побратимів.
Так може справочки відкладете
Жодних справочок нема. Здоровий. Придатний. Перебуваю на обліку. В якомусь там «Оберіг» є. ВОС льотний. Броні нема. В ТЦК був зовсім недавно. На решту питань питань відповіді в ТЦК отримайте. Скільки років з 2014-го захищали державу ви? Чи ви ухиляєтесь бо нема чого захищати ? «Всі речі в одній сумці»? Коли були останній раз в ТЦК? Перебуваєте на обліку? Чи пройшли ВЛК? Який висновок ВЛК?
Перші статті конституції прямої дії. Згідно з якими насамперед держава ні на якому рівні не має права утримувати людину не проти її волі. Захист держави - стаття не прямої дії. Якщо законність порушується проти людини, громадянина означає що держава проводить протиправну полiтику і за конституцією людина має права не виконувати злочинні накази.
Всі статті Конституції - це просто декларації. Але після конституції йдуть ЗУ, як ці статті реалізувати. Ви читали ЗУ «Про оборону України», «Про військовий обовʼязок і військову службу»? «Про мобілізацію»? Ви знали, що буде робити держава Україна , якщо на неї нападе якась потужніша країна? То які претензії? Хто що нове , чого ви не знали, зробив проти вас? Можливо є такі країни, які при нападі не воюють, здаються, відкупляться, або ще щось роблять, не турбуючи своїх громадян. Але в Україні було давно заявлено зовсім інше. То в чому тоді справа?
Я не маю претензій до питання повного нерозуміння, функцій держави та свобод людини та значення Конституції. Мені абсолютно індиферентно. Добудовуйте свій концтабір, де місце на ланцюзі всупереч переконанням знайдеться і вам.
Добудовуйте свій концтабір, де місце на ланцюзі всупереч переконанням знайдеться і вам.
Цей «концтабір» побудований давно. Ви просто жили в ілюзіях, що закони не будуть виконуватись ніколи. Але на всіх нас (включно з вами) нещастя раптом трапилась війна і іншого виходу у держави, як примусити громадян їх виконувати - нема. З пробудженням вас. Краще пізно, аніж ніколи.