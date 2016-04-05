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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 10 січ, 2024 22:35
vitaliiangel написав: копейка написав: Hotab написав:
Для мене злодій той, хто не приносить користі взагалі. Нема вихлопу для держави з його псування кисню на цій планеті.
Людина не власність держави.
вы каждый бред комментируете? у человека правовой нигилизм, всех поделить по сортам и т.д.
Якщо Ви не помітили, то я коментую дуже рідко, навіть рідше ніж почесні ветерани, що сидять в окопах.
Тут, крім суцільного марення, коментувати більше нічого, за рідкісними винятками, коли можна просто погодитися з адекватністю думок.
Навіть не дивовижна поточна ситуація, коли у вас усіх більше немає вибору, ніхто собі не належить. Усіма зіграли, як членом на піаніно.
Маєте рацію, витрачати на подібну }{рень свій час справді - немає прикладу вживання (див. рекомендації). Не буду заважати професіоналам.
Але дурість і невігластво стануть останньою лептою.
Востаннє редагувалось копейка
в Сер 10 січ, 2024 22:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 10 січ, 2024 22:35
vitaliiangel написав:
Сколько я на форуме столько он ее покупает. "Опять в Париж хочу"
А что здесь надо отчитываться за покупки?. А вы хоть в Париже были? Или тоже из серии - какой Париж, какой Лондон, какой Буковель, какой отдых и покупки. У нас война и все должны дома смотреть ТВ и марафон. ((
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Додано: Сер 10 січ, 2024 22:41
Hotab написав:
Краще пізно, аніж ніколи.
Узурпація.
Подібне притягує
подібне
і подібне
завжди закінчується однаково.
Крапочка.
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Додано: Сер 10 січ, 2024 22:44
копейка написав: Hotab написав:
Краще пізно, аніж ніколи.
Узурпація.
Подібне притягує
подібне
і подібне
завжди закінчується однаково.
Крапочка.
Крапочку ви вже ставили кілька разів тільки в діалозі зі мною , але завжди повертались (ох ця жіноча непостійність) . А тому, щоб ви дійсно поставили крапочку і більше не повернулись, я у вас запитаю: ваші пропозиції щодо відбиття збройної агресії росії без проведення мобілізаційних заходів.
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Додано: Сер 10 січ, 2024 22:48
Hotab написав:
«Ти не каруселиш? Так то у тебе нема 20-ки зеленої!»
Про наявність совісті такому оратору навіть думка не приходить
А ты вроде летун, т.е военный. А чего тогда на форуме целыми днями сидишь и строчишь? Или по возрасту больше 60?. Хотя можно и в 60 воевать, если есть навыки военного дела и в 70 можно обучать молодёжь военному делу. Получается сидеть постоянно на форуме для тебя престижно и обсуждать др.?
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 10 січ, 2024 22:52
ЛАД написав: drevlyanin написав:
Так вони і вилізли всі зараз тому, що їх довго замітали під килим а не починали вирішувати по мірі надходження. Невже не було очевидно в 2022, що для перемоги потрібно в пріоритеті розгортати виробництво своєї зброї, як в Україні так і на территорії союзників. Для довідки(тим, хто запевняє в неможливості такого): пік виробництва літаків і танків в фашистскій німеччині прийшовся на 1944 рік-під постійними бомбардуваннями тисяч важких літаків.
Те ж саме і по мобілізації-досвід 2014-2015 років чітко показав, що настане момент, коли потік добровольців суттєво зменшиться і доведеться працювати над мотивацією всіх інших.
Ви ж займалися бізнесом в свій час, то як вирішували проблеми: тягнули до останнього чи намагалися не доводити до снігової кулі з гори?
п.с. Люди у владних кабінетах мають всеж краще розумітися в своїй зоні відповідальності ніж рядовий артилерії, чи ні?
Не было очевидно.
Вряд ли кто в 2022 рассчитывал на войну на долгие годы.
"розгортати виробництво своєї зброї" во время войны в условиях явной нехватки финансов? В более благоприятных условиях до войны не делали толком.
И не знаю, какие авансы давал Запад. Если говорили: "Вы молодцы, воюйте, мы вам всё дадим", то нет смысла разворачивать своё производство.
Да и сегодня не очень понимаю, за какие деньги это делать. Когда еле хватает на выплату зарплат в армии.В нацистской Германии промышленность была и до войны. И производство оружия тоже
. Они не создавали производство с 0.
Була, проте багато чого з того "до війни" було до 1944 розхренячено в нуль і навіть не по одному разу. Один з найбільших заводів синтетичного бензину за пів року тричі руйнували бомбардуваннями(по кілька сотень ланкастерів за раз) і тричі відновлювали майже на 100%. Україні не дали б якогось виробничого обладнання, якщо був би такий запит?
Сліпо вірити обіцянкам "заходу" після Будапештського папірця(дуже сумніваюся що були розмови " мы вам всё дадим"), а тим паче у "два-три тиждні" чи навіть місяці при війні зі снегірією-ну таке.
Поставили б міністром оборони когось типу Білецького або Чмута а не "любих друзів", гроші на оборонні підприємства "знайшлись" би дуже швидко.
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Додано: Сер 10 січ, 2024 22:55
Игорь Алексеевич написав: Hotab написав:
«Ти не каруселиш? Так то у тебе нема 20-ки зеленої!»
Про наявність совісті такому оратору навіть думка не приходить
А ты вроде летун, т.е военный. А чего тогда на форуме целыми днями сидишь и строчишь? Или по возрасту больше 60?.
Я ухилянт. Як і ти.
70 можно обучать молодёжь военному делу.
Всі вже вміють. Всіх навчив. Зараз в злиднях сиджу на форумі, грошей нема, жаліюсь на життя. Порадиш щось? Може покаруселити? Як думаєш?
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Додано: Сер 10 січ, 2024 23:01
Игорь Алексеевич написав: Hotab написав:
«Ти не каруселиш? Так то у тебе нема 20-ки зеленої!»
Про наявність совісті такому оратору навіть думка не приходить
А ты вроде летун, т.е военный. А чего тогда на форуме целыми днями сидишь и строчишь? Или по возрасту больше 60?. Хотя можно и в 60 воевать, если есть навыки военного дела и в 70 можно обучать молодёжь военному делу. Получается сидеть постоянно на форуме для тебя престижно и обсуждать др.?
мамкін літун на бабушкіному коврі на пропуканому дивані, всім бойцам бойцун із жєлєзобєтонною бронью
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