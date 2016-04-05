RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6265626662676268>
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 22:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:
  копейка написав:
  Hotab написав:Для мене злодій той, хто не приносить користі взагалі. Нема вихлопу для держави з його псування кисню на цій планеті.

Людина не власність держави.
вы каждый бред комментируете? у человека правовой нигилизм, всех поделить по сортам и т.д.

Якщо Ви не помітили, то я коментую дуже рідко, навіть рідше ніж почесні ветерани, що сидять в окопах.
Тут, крім суцільного марення, коментувати більше нічого, за рідкісними винятками, коли можна просто погодитися з адекватністю думок.
Навіть не дивовижна поточна ситуація, коли у вас усіх більше немає вибору, ніхто собі не належить. Усіма зіграли, як членом на піаніно.
Маєте рацію, витрачати на подібну }{рень свій час справді - немає прикладу вживання (див. рекомендації). Не буду заважати професіоналам.
Але дурість і невігластво стануть останньою лептою.
Востаннє редагувалось копейка в Сер 10 січ, 2024 22:36, всього редагувалось 1 раз.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 691
З нами з: 31.07.19
Подякував: 423 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 22:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

:!:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 11 січ, 2024 00:05, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7563
З нами з: 13.09.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 793 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 22:41

  Hotab написав:Краще пізно, аніж ніколи.

Узурпація.
Подібне притягує
подібне
і подібне
завжди закінчується однаково.
Крапочка.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 691
З нами з: 31.07.19
Подякував: 423 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 22:44

  копейка написав:
  Hotab написав:Краще пізно, аніж ніколи.

Узурпація.
Подібне притягує
подібне
і подібне
завжди закінчується однаково.
Крапочка.

Крапочку ви вже ставили кілька разів тільки в діалозі зі мною , але завжди повертались (ох ця жіноча непостійність) . А тому, щоб ви дійсно поставили крапочку і більше не повернулись, я у вас запитаю: ваші пропозиції щодо відбиття збройної агресії росії без проведення мобілізаційних заходів.
Hotab
 
Повідомлень: 10621
З нами з: 15.02.09
Подякував: 618 раз.
Подякували: 2141 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 22:52

  ЛАД написав:
  drevlyanin написав:
Так вони і вилізли всі зараз тому, що їх довго замітали під килим а не починали вирішувати по мірі надходження. Невже не було очевидно в 2022, що для перемоги потрібно в пріоритеті розгортати виробництво своєї зброї, як в Україні так і на территорії союзників. Для довідки(тим, хто запевняє в неможливості такого): пік виробництва літаків і танків в фашистскій німеччині прийшовся на 1944 рік-під постійними бомбардуваннями тисяч важких літаків.
Те ж саме і по мобілізації-досвід 2014-2015 років чітко показав, що настане момент, коли потік добровольців суттєво зменшиться і доведеться працювати над мотивацією всіх інших.
Ви ж займалися бізнесом в свій час, то як вирішували проблеми: тягнули до останнього чи намагалися не доводити до снігової кулі з гори?
п.с. Люди у владних кабінетах мають всеж краще розумітися в своїй зоні відповідальності ніж рядовий артилерії, чи ні?

Не было очевидно.
Вряд ли кто в 2022 рассчитывал на войну на долгие годы.
"розгортати виробництво своєї зброї" во время войны в условиях явной нехватки финансов? В более благоприятных условиях до войны не делали толком.
И не знаю, какие авансы давал Запад. Если говорили: "Вы молодцы, воюйте, мы вам всё дадим", то нет смысла разворачивать своё производство.
Да и сегодня не очень понимаю, за какие деньги это делать. Когда еле хватает на выплату зарплат в армии.
В нацистской Германии промышленность была и до войны. И производство оружия тоже. Они не создавали производство с 0.


Була, проте багато чого з того "до війни" було до 1944 розхренячено в нуль і навіть не по одному разу. Один з найбільших заводів синтетичного бензину за пів року тричі руйнували бомбардуваннями(по кілька сотень ланкастерів за раз) і тричі відновлювали майже на 100%. Україні не дали б якогось виробничого обладнання, якщо був би такий запит?
Сліпо вірити обіцянкам "заходу" після Будапештського папірця(дуже сумніваюся що були розмови " мы вам всё дадим"), а тим паче у "два-три тиждні" чи навіть місяці при війні зі снегірією-ну таке.
Поставили б міністром оборони когось типу Білецького або Чмута а не "любих друзів", гроші на оборонні підприємства "знайшлись" би дуже швидко.
drevlyanin
 
Повідомлень: 1585
З нами з: 01.04.20
Подякував: 506 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 23:13

  копейка написав:Якщо Ви не помітили, то я коментую дуже рідко, навіть рідше ніж почесні ветерани, що сидять в окопах.
это как раз и удивило. Нашли что прокомментировать...
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 11 січ, 2024 00:10, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21629
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2355 раз.
Подякували: 3328 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 23:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сегодня убили моего доброго знакомого командира роты, хорошего парня. Кто убил ? Дальше в стиле рассказов Долярчика..
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 20429
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4789 раз.
Подякували: 7756 раз.
 
Профіль
9
23
5
1
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 23:24

462 000 росіян зараз воює проти України - укомплектовано повністю 95% їхніх підрозділів, — заступник начальника ГУР Скибицький

Це дає можливість рф проводити ротації та уникати нової хвилі мобілізації.

vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21629
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2355 раз.
Подякували: 3328 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 23:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

462 тис окупантів зараз воюють проти України, – Скибіцький.

За його словами, вони укомплектовані на 95%, а їх чисельність дозволяє їм проводити ротації. Раніше Залужний повідомляв, що рашисти намагаються наступати на всіх напрямках.


Висновок: якшо навіть мобілізувати 500 тис людей, Успіхів не демобілізують, тому що для стримання півмільйонної армії, яка концентрована на декількох регіонах, чисельність українських збройних сил , має бути не менше 1.5 млн. Так як вони розподіляються вздовж всіх кордонів.
xio13
 
Повідомлень: 732
З нами з: 13.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 23:41

  Hotab написав:Ви знали, що буде робити держава Україна , якщо на неї нападе якась потужніша країна?


В первый же день войны указанием наальника ДПСУ закроет границы на выезд гражданам по половому признаку? Нет про такое мы не знали. И это было незаконно - на момент начала войны такого не было ни в одном законе. И противоречит Конституции где сказано что все граждане равны вне зависимости от пола и возраста. А ведь на тот момент держава ничего не знала ни про сроки, ни про кол-во моб резерва, вообще ни про что - но гражданам сразу указали их место.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 867
З нами з: 16.05.12
Подякував: 114 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6265626662676268>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliiangel і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 155353
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 543532
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 18225
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10884)
10.01.2024 23:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.