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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 10 січ, 2024 22:35
vitaliiangel написав: копейка написав: Hotab написав:
Для мене злодій той, хто не приносить користі взагалі. Нема вихлопу для держави з його псування кисню на цій планеті.
Людина не власність держави.
вы каждый бред комментируете? у человека правовой нигилизм, всех поделить по сортам и т.д.
Якщо Ви не помітили, то я коментую дуже рідко, навіть рідше ніж почесні ветерани, що сидять в окопах.
Тут, крім суцільного марення, коментувати більше нічого, за рідкісними винятками, коли можна просто погодитися з адекватністю думок.
Навіть не дивовижна поточна ситуація, коли у вас усіх більше немає вибору, ніхто собі не належить. Усіма зіграли, як членом на піаніно.
Маєте рацію, витрачати на подібну }{рень свій час справді - немає прикладу вживання (див. рекомендації). Не буду заважати професіоналам.
Але дурість і невігластво стануть останньою лептою.
Востаннє редагувалось копейка
в Сер 10 січ, 2024 22:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 10 січ, 2024 22:35
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Чет 11 січ, 2024 00:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 10 січ, 2024 22:41
Hotab написав:
Краще пізно, аніж ніколи.
Узурпація.
Подібне притягує
подібне
і подібне
завжди закінчується однаково.
Крапочка.
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Додано: Сер 10 січ, 2024 22:44
копейка написав: Hotab написав:
Краще пізно, аніж ніколи.
Узурпація.
Подібне притягує
подібне
і подібне
завжди закінчується однаково.
Крапочка.
Крапочку ви вже ставили кілька разів тільки в діалозі зі мною , але завжди повертались (ох ця жіноча непостійність) . А тому, щоб ви дійсно поставили крапочку і більше не повернулись, я у вас запитаю: ваші пропозиції щодо відбиття збройної агресії росії без проведення мобілізаційних заходів.
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Додано: Сер 10 січ, 2024 22:52
ЛАД написав: drevlyanin написав:
Так вони і вилізли всі зараз тому, що їх довго замітали під килим а не починали вирішувати по мірі надходження. Невже не було очевидно в 2022, що для перемоги потрібно в пріоритеті розгортати виробництво своєї зброї, як в Україні так і на территорії союзників. Для довідки(тим, хто запевняє в неможливості такого): пік виробництва літаків і танків в фашистскій німеччині прийшовся на 1944 рік-під постійними бомбардуваннями тисяч важких літаків.
Те ж саме і по мобілізації-досвід 2014-2015 років чітко показав, що настане момент, коли потік добровольців суттєво зменшиться і доведеться працювати над мотивацією всіх інших.
Ви ж займалися бізнесом в свій час, то як вирішували проблеми: тягнули до останнього чи намагалися не доводити до снігової кулі з гори?
п.с. Люди у владних кабінетах мають всеж краще розумітися в своїй зоні відповідальності ніж рядовий артилерії, чи ні?
Не было очевидно.
Вряд ли кто в 2022 рассчитывал на войну на долгие годы.
"розгортати виробництво своєї зброї" во время войны в условиях явной нехватки финансов? В более благоприятных условиях до войны не делали толком.
И не знаю, какие авансы давал Запад. Если говорили: "Вы молодцы, воюйте, мы вам всё дадим", то нет смысла разворачивать своё производство.
Да и сегодня не очень понимаю, за какие деньги это делать. Когда еле хватает на выплату зарплат в армии.В нацистской Германии промышленность была и до войны. И производство оружия тоже
. Они не создавали производство с 0.
Була, проте багато чого з того "до війни" було до 1944 розхренячено в нуль і навіть не по одному разу. Один з найбільших заводів синтетичного бензину за пів року тричі руйнували бомбардуваннями(по кілька сотень ланкастерів за раз) і тричі відновлювали майже на 100%. Україні не дали б якогось виробничого обладнання, якщо був би такий запит?
Сліпо вірити обіцянкам "заходу" після Будапештського папірця(дуже сумніваюся що були розмови " мы вам всё дадим"), а тим паче у "два-три тиждні" чи навіть місяці при війні зі снегірією-ну таке.
Поставили б міністром оборони когось типу Білецького або Чмута а не "любих друзів", гроші на оборонні підприємства "знайшлись" би дуже швидко.
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Додано: Сер 10 січ, 2024 23:13
копейка написав:
Якщо Ви не помітили, то я коментую дуже рідко, навіть рідше ніж почесні ветерани, що сидять в окопах.
это как раз и удивило. Нашли что прокомментировать...
Востаннє редагувалось vitaliiangel
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Додано: Сер 10 січ, 2024 23:15
Сегодня убили моего доброго знакомого командира роты, хорошего парня. Кто убил ? Дальше в стиле рассказов Долярчика..
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Додано: Сер 10 січ, 2024 23:24
462 000 росіян зараз воює проти України - укомплектовано повністю 95% їхніх підрозділів, — заступник начальника ГУР Скибицький
Це дає можливість рф проводити ротації та уникати нової хвилі мобілізації.
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Додано: Сер 10 січ, 2024 23:36
462 тис окупантів зараз воюють проти України, – Скибіцький.
За його словами, вони укомплектовані на 95%, а їх чисельність дозволяє їм проводити ротації. Раніше Залужний повідомляв, що рашисти намагаються наступати на всіх напрямках.
Висновок: якшо навіть мобілізувати 500 тис людей, Успіхів не демобілізують, тому що для стримання півмільйонної армії, яка концентрована на декількох регіонах, чисельність українських збройних сил , має бути не менше 1.5 млн. Так як вони розподіляються вздовж всіх кордонів.
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Додано: Сер 10 січ, 2024 23:41
Hotab написав:
Ви знали, що буде робити держава Україна , якщо на неї нападе якась потужніша країна?
В первый же день войны указанием наальника ДПСУ закроет границы на выезд гражданам по половому признаку? Нет про такое мы не знали. И это было незаконно - на момент начала войны такого не было ни в одном законе. И противоречит Конституции где сказано что все граждане равны вне зависимости от пола и возраста. А ведь на тот момент держава ничего не знала ни про сроки, ни про кол-во моб резерва, вообще ни про что - но гражданам сразу указали их место.
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