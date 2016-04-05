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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 10 січ, 2024 23:46
katso
, каким образом реализовать обязанность гражданина защищать свою страну, задекларированную в указанных выше законах, если граждан отпустить навсегда без обяза вернуться? Тогда это не обязанность, а желание.
И противоречит Конституции где сказано что все граждане равны вне зависимости от пола и возраста.
Равны да не равны. У женщин по закону (довоенному еще) не обязанности защищать страну. (за редким исключением). То есть уже не равны. Закон кто-нибудь признавал неконституционным?
Значит все норм.
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Додано: Чет 11 січ, 2024 00:08
Знакомый украинский офицер рассказывает про тактический прием, используемый русскими, который он лично наблюдал. Враг выпускает на смерть десяток своих солдат на самое видное место, фиксируя работу украинской малой артиллерии (минометов, СПГ и подобного), которая начинает накрывать этих солдат, даже не понявших, что произошло. На обнаруженные огневые позиции украинцев отправляется стая из 4-5 FPV с кумулятивными зарядами. Один из них направлен на орудие, а остальные — на укрытия с солдатами. Если позиция укреплена, сперва запускается один дрон в качестве тарана, затем в образовавшуюся дыру залетают остальные.
Что с этим делать, никто не знает. Однако точно не следует пытаться гнаться за паритетом. Россия располагает несоизмеримо большим человеческим и материальным ресурсом, чем Украина. Поиск ответа должен осуществляться в плоскости совершенно иного подхода. В российской тактике всегда фигурируют солдаты, используемые как расходной материал. Даже "Вагнера" использовали зеков как приманку (только не для наводки FPV, а работы своих профи). Таким образом, даже при различных тактиках, люди всегда играют роль живых мишеней для выявления позиций. Значит, необходимо искать способы эффективного уничтожения их пехоты такими системами, которые сложно, либо вовсе невозможно выявить.
FPV хороши (и их надо очень много) для охоты на одиночные цели, орудия, позиции и технику, но для уничтожения групп пехоты необходимо искать другие решения.
@yigal_levin
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vitaliiangel
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Додано: Чет 11 січ, 2024 00:10
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варіанти?
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flyman
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Додано: Чет 11 січ, 2024 00:13
vitaliiangel написав:
Знакомый украинский офицер рассказывает про тактический прием, используемый русскими, который он лично наблюдал. Враг выпускает на смерть десяток своих солдат на самое видное место, фиксируя работу украинской малой артиллерии (минометов, СПГ и подобного), которая начинает накрывать этих солдат, даже не понявших, что произошло. На обнаруженные огневые позиции украинцев отправляется стая из 4-5 FPV с кумулятивными зарядами.
цей "експерт" навіть не знає, що таке кумулятивний заряд і для чого він?
в принципі, не дивно, бо в хамаса броні нема
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Додано: Чет 11 січ, 2024 00:32
Колишній президент США Дональд Трамп у приватному порядку попередив, що Америка не прийде на допомогу ЄС, якщо Союз зазнає військового нападу. Про це розповів єврокомісар Тьєррі Бретон, повідомляє Politico.
"Ви повинні розуміти, що якщо на Європу нападуть, ми ніколи не прийдемо вам на допомогу і не підтримаємо вас, - сказав Трамп главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн у 2020 році, переповів його слова Бретон. - До речі, НАТО мертве, і ми підемо, ми вийдемо з НАТО. І, до речі, ви винні мені 400 мільярдів доларів, тому що ви не заплатили, німці, те, що повинні були заплатити за оборону".
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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