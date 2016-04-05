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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6265626662676268
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 23:46

katso , каким образом реализовать обязанность гражданина защищать свою страну, задекларированную в указанных выше законах, если граждан отпустить навсегда без обяза вернуться? Тогда это не обязанность, а желание.

И противоречит Конституции где сказано что все граждане равны вне зависимости от пола и возраста.


Равны да не равны. У женщин по закону (довоенному еще) не обязанности защищать страну. (за редким исключением). То есть уже не равны. Закон кто-нибудь признавал неконституционным?
Значит все норм.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 00:08

Знакомый украинский офицер рассказывает про тактический прием, используемый русскими, который он лично наблюдал. Враг выпускает на смерть десяток своих солдат на самое видное место, фиксируя работу украинской малой артиллерии (минометов, СПГ и подобного), которая начинает накрывать этих солдат, даже не понявших, что произошло. На обнаруженные огневые позиции украинцев отправляется стая из 4-5 FPV с кумулятивными зарядами. Один из них направлен на орудие, а остальные — на укрытия с солдатами. Если позиция укреплена, сперва запускается один дрон в качестве тарана, затем в образовавшуюся дыру залетают остальные.

Что с этим делать, никто не знает. Однако точно не следует пытаться гнаться за паритетом. Россия располагает несоизмеримо большим человеческим и материальным ресурсом, чем Украина. Поиск ответа должен осуществляться в плоскости совершенно иного подхода. В российской тактике всегда фигурируют солдаты, используемые как расходной материал. Даже "Вагнера" использовали зеков как приманку (только не для наводки FPV, а работы своих профи). Таким образом, даже при различных тактиках, люди всегда играют роль живых мишеней для выявления позиций. Значит, необходимо искать способы эффективного уничтожения их пехоты такими системами, которые сложно, либо вовсе невозможно выявить.

FPV хороши (и их надо очень много) для охоты на одиночные цели, орудия, позиции и технику, но для уничтожения групп пехоты необходимо искать другие решения.

@yigal_levin
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 00:10

  Успіх написав: варіанти?


flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 00:13

  vitaliiangel написав:
Знакомый украинский офицер рассказывает про тактический прием, используемый русскими, который он лично наблюдал. Враг выпускает на смерть десяток своих солдат на самое видное место, фиксируя работу украинской малой артиллерии (минометов, СПГ и подобного), которая начинает накрывать этих солдат, даже не понявших, что произошло. На обнаруженные огневые позиции украинцев отправляется стая из 4-5 FPV с кумулятивными зарядами.


цей "експерт" навіть не знає, що таке кумулятивний заряд і для чого він? :mrgreen: в принципі, не дивно, бо в хамаса броні нема
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 00:32

Колишній президент США Дональд Трамп у приватному порядку попередив, що Америка не прийде на допомогу ЄС, якщо Союз зазнає військового нападу. Про це розповів єврокомісар Тьєррі Бретон, повідомляє Politico.

"Ви повинні розуміти, що якщо на Європу нападуть, ми ніколи не прийдемо вам на допомогу і не підтримаємо вас, - сказав Трамп главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн у 2020 році, переповів його слова Бретон. - До речі, НАТО мертве, і ми підемо, ми вийдемо з НАТО. І, до речі, ви винні мені 400 мільярдів доларів, тому що ви не заплатили, німці, те, що повинні були заплатити за оборону".
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 00:57

  pesikot написав:Наказание скандальной Безуглой в Раде: "зарубленное" голосование и "баталии"
Как сообщил в своем Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк, соответствующий проект постановления с голоса пытались поставить в повестку дня парламента. "Требовали поставить в повестку дня коллеги Кривошеев ("СН"), Геращенко и Герасимов ("ЕС"), Разумков (внефракционный), Кабаченко ("Батькивщина") и Устинова ("Голос"). Но против выступил Арахамия ("СН"). И так и не поставили. Боятся, что есть голоса", - написал он.


ОПа и вся СН рассказывала, что нет конфликта с Залужным, нет конфликта с Залужным, что ... за Безуглую вступилась вся СН

То есть, прямое подтверждение, что все посты Безуглой против Залужного одобряются СН и ОП


когда я смотрю на ее лицо у меня стойкое ощущение сссра - такая себе партийная идиотка когда своего ума ноль но зато готова хоть шею свернуть если партия скажет.
она как с тех плакатов сошла.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 01:12

  trololo написав:
  vitaliiangel написав:
Знакомый украинский офицер рассказывает про тактический прием, используемый русскими, который он лично наблюдал. Враг выпускает на смерть десяток своих солдат на самое видное место, фиксируя работу украинской малой артиллерии (минометов, СПГ и подобного), которая начинает накрывать этих солдат, даже не понявших, что произошло. На обнаруженные огневые позиции украинцев отправляется стая из 4-5 FPV с кумулятивными зарядами.


цей "експерт" навіть не знає, що таке кумулятивний заряд і для чого він? :mrgreen: в принципі, не дивно, бо в хамаса броні нема

По $-чику кумулятивный, по пехоте - ОФ, если есть(Фриз писал что есть) - то термобарический
У вас какая ВУС(с вуза или служили) что вы разбираетесь?
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 01:13

  Hotab написав:katso , каким образом реализовать обязанность гражданина защищать свою страну, задекларированную в указанных выше законах, если граждан отпустить навсегда без обяза вернуться?


Было миллион вариантов реализовать эту обязанность без унижения граждан. Сразу что приходит на ум даже без проработки - отпускайте с обязом вернуться. Не вернутся? Так те кто не вернутся они и тут с чердака не вылезут, какая разница кроме того что их сразу же унизили запретом еще до их решения идти или не идти. Вторая мысль - мотивируйте военных, например землей в собственность. Кому нужны эти гектары будучи захваченными - пообещайте по акру за год службы в собственность которую военный защищавший эту землю потом сможет передать детям и внукам. Да много еще как можно было. Но нееет, в барской крови делится не принято и сразу же в первый день решили идти по пути крепосничества, ну чего ж удивляться-то что и граждане ответили тем же?
katso
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