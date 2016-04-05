Знакомый украинский офицер рассказывает про тактический прием, используемый русскими, который он лично наблюдал. Враг выпускает на смерть десяток своих солдат на самое видное место, фиксируя работу украинской малой артиллерии (минометов, СПГ и подобного), которая начинает накрывать этих солдат, даже не понявших, что произошло. На обнаруженные огневые позиции украинцев отправляется стая из 4-5 FPV с кумулятивными зарядами. Один из них направлен на орудие, а остальные — на укрытия с солдатами. Если позиция укреплена, сперва запускается один дрон в качестве тарана, затем в образовавшуюся дыру залетают остальные.



Что с этим делать, никто не знает. Однако точно не следует пытаться гнаться за паритетом. Россия располагает несоизмеримо большим человеческим и материальным ресурсом, чем Украина. Поиск ответа должен осуществляться в плоскости совершенно иного подхода. В российской тактике всегда фигурируют солдаты, используемые как расходной материал. Даже "Вагнера" использовали зеков как приманку (только не для наводки FPV, а работы своих профи). Таким образом, даже при различных тактиках, люди всегда играют роль живых мишеней для выявления позиций. Значит, необходимо искать способы эффективного уничтожения их пехоты такими системами, которые сложно, либо вовсе невозможно выявить.



FPV хороши (и их надо очень много) для охоты на одиночные цели, орудия, позиции и технику, но для уничтожения групп пехоты необходимо искать другие решения.



@yigal_levin