А насправді , я нічого поганого в цьому не бачу. Буде перерозподіл влади . Головне замінити на посаді Голову канцелярії Єрмака і його команду
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Додано: Чет 11 січ, 2024 02:38
А насправді , я нічого поганого в цьому не бачу. Буде перерозподіл влади . Головне замінити на посаді Голову канцелярії Єрмака і його команду
Востаннє редагувалось yama в Чет 11 січ, 2024 02:51, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 11 січ, 2024 02:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Нам говорять що в Росії більший мобілізаційний ресурс і тому у нас потрібна мобілізація. А де в цьому логіка адже якщо в нас буде менше то скільки нас не мобілізовуй -нас все одно буде менше ніж московитів . Тобто кількістю ми перемогти не зможемо, навіть якщо призвати всіх кого можна в нас . Московитів в 3 рази більше. Згідно всіх військових доктрин при такому співвідношенні сил можна тільки оборонятися і то з не гарантованими наслідками. В той же час щоб Перемогти кордони 91-го року і буферна зона і утриимувати це все то треба в 5 разів більше ніж москалів , тобто нам потрібно призвати приблизно 45 000.000, Якщо москалі можуть 10-15. Навіть не одномоментно , навіть якщо рахувати по 2.000.000 на рік
Востаннє редагувалось yama в Чет 11 січ, 2024 02:47, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 11 січ, 2024 02:44
І який вихід?
Додано: Чет 11 січ, 2024 02:48
Як казав Залужний, у своєму інтерв’ю the економіст , потрібна технологічна перевага , А де вона візьметься, я поки що не бачу
Додано: Чет 11 січ, 2024 03:01
Ти диви, сам Єрмак має російський паспорт і русскіє мовчать
по факту ватний ухилянт це ти, поширюючий свино-кацапську пропаганду.
Додано: Чет 11 січ, 2024 03:06
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