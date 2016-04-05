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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6266626762686269
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 02:38

  Investor_K написав:
  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Марафон должен при любых обстоятельствах говорить "всё хорошо", иначе к Зеленскому возникнет вопрос, чего ждёт и почему не уходит
Його, як і мене - нема кому замінити! :D :lol:

А якщо вас поміняти місцями?

А насправді , я нічого поганого в цьому не бачу. Буде перерозподіл влади . :roll: Головне замінити на посаді Голову канцелярії Єрмака і його команду
Востаннє редагувалось yama в Чет 11 січ, 2024 02:51, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 02:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Нам говорять що в Росії більший мобілізаційний ресурс і тому у нас потрібна мобілізація. А де в цьому логіка адже якщо в нас буде менше то скільки нас не мобілізовуй -нас все одно буде менше ніж московитів . Тобто кількістю ми перемогти не зможемо, навіть якщо призвати всіх кого можна в нас . Московитів в 3 рази більше. Згідно всіх військових доктрин при такому співвідношенні сил можна тільки оборонятися і то з не гарантованими наслідками. В той же час щоб Перемогти кордони 91-го року і буферна зона і утриимувати це все то треба в 5 разів більше ніж москалів , тобто нам потрібно призвати приблизно 45 000.000, Якщо москалі можуть 10-15. Навіть не одномоментно , навіть якщо рахувати по 2.000.000 на рік
Востаннє редагувалось yama в Чет 11 січ, 2024 02:47, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 02:44

  yama написав:Нам говорять що в Росії більший мобілізаційний ресурс і тому у нас потрібна мобілізація. А де в цьому логіка адже якщо в нас буде менше то скільки нас не мобілізовуй У нас все одно буде менше ніж московитів І кількістю ми перемогти не зможемо навіть якщо призвати всіх кого можна в нас .

І який вихід?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 02:48

  Investor_K написав:
  yama написав:Нам говорять що в Росії більший мобілізаційний ресурс і тому у нас потрібна мобілізація. А де в цьому логіка адже якщо в нас буде менше то скільки нас не мобілізовуй У нас все одно буде менше ніж московитів І кількістю ми перемогти не зможемо навіть якщо призвати всіх кого можна в нас .

І який вихід?

Як казав Залужний, у своєму інтерв’ю the економіст , потрібна технологічна перевага , А де вона візьметься, я поки що не бачу
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 03:01

  барабашов написав:trololo
А те из подчинённых вашего обожаемого ZE, кто имеют рашкованский пачпорт 146%(шурма там, ермак, татаров, толпа иных запроданцев) - они ватные ухЫлянты или сцЫкливые?

Ти диви, сам Єрмак має російський паспорт і русскіє мовчать :mrgreen:
по факту ватний ухилянт це ти, поширюючий свино-кацапську пропаганду.
unicdima
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  yama написав:Як казав Залужний, у своєму інтерв’ю the економіст , потрібна технологічна перевага , А де вона візьметься, я поки що не бачу

Та він голова, і інтерв’ю дає і дисертації пише, а контрнаступ то діло десяте.
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