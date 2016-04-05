|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 11 січ, 2024 02:38
Investor_K написав:
А якщо вас поміняти місцями?
А насправді , я нічого поганого в цьому не бачу. Буде перерозподіл влади .
Головне замінити на посаді Голову канцелярії Єрмака і його команду
Востаннє редагувалось yama
в Чет 11 січ, 2024 02:51, всього редагувалось 2 разів.
-
yama
-
-
- Повідомлень: 4584
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 8909 раз.
- Подякували: 1033 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 11 січ, 2024 02:42
Нам говорять що в Росії більший мобілізаційний ресурс і тому у нас потрібна мобілізація. А де в цьому логіка адже якщо в нас буде менше то скільки нас не мобілізовуй -нас все одно буде менше ніж московитів . Тобто кількістю ми перемогти не зможемо, навіть якщо призвати всіх кого можна в нас . Московитів в 3 рази більше. Згідно всіх військових доктрин при такому співвідношенні сил можна тільки оборонятися і то з не гарантованими наслідками. В той же час щоб Перемогти кордони 91-го року і буферна зона і утриимувати це все то треба в 5 разів більше ніж москалів , тобто нам потрібно призвати приблизно 45 000.000, Якщо москалі можуть 10-15. Навіть не одномоментно , навіть якщо рахувати по 2.000.000 на рік
Востаннє редагувалось yama
в Чет 11 січ, 2024 02:47, всього редагувалось 2 разів.
-
yama
-
-
- Повідомлень: 4584
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 8909 раз.
- Подякували: 1033 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 11 січ, 2024 02:44
yama написав:
Нам говорять що в Росії більший мобілізаційний ресурс і тому у нас потрібна мобілізація. А де в цьому логіка адже якщо в нас буде менше то скільки нас не мобілізовуй У нас все одно буде менше ніж московитів І кількістю ми перемогти не зможемо навіть якщо призвати всіх кого можна в нас .
І який вихід?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9434
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 887 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 січ, 2024 02:48
Investor_K написав: yama написав:
Нам говорять що в Росії більший мобілізаційний ресурс і тому у нас потрібна мобілізація. А де в цьому логіка адже якщо в нас буде менше то скільки нас не мобілізовуй У нас все одно буде менше ніж московитів І кількістю ми перемогти не зможемо навіть якщо призвати всіх кого можна в нас .
І який вихід?
Як казав Залужний, у своєму інтерв’ю the економіст , потрібна технологічна перевага , А де вона візьметься, я поки що не бачу
-
yama
-
-
- Повідомлень: 4584
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 8909 раз.
- Подякували: 1033 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 11 січ, 2024 03:01
барабашов написав:trololo
А те из подчинённых вашего обожаемого ZE, кто имеют рашкованский пачпорт 146%(шурма там, ермак, татаров, толпа иных запроданцев) - они ватные ухЫлянты или сцЫкливые?
Ти диви, сам Єрмак має російський паспорт і русскіє мовчать
по факту ватний ухилянт це ти, поширюючий свино-кацапську пропаганду.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 2461
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 січ, 2024 03:06
yama написав:
Як казав Залужний, у своєму інтерв’ю the економіст , потрібна технологічна перевага , А де вона візьметься, я поки що не бачу
Та він голова, і інтерв’ю дає і дисертації пише, а контрнаступ то діло десяте.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 2461
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 січ, 2024 04:11
whois2010 написав:
............
Та це все ваші фантазії. "Захід-схід, переїхали". Центральна Україна, ніхто нікуди не переїзджав. Зарплатню отримують у два рази вище середньої по регіону, службове авто, спецодяг, інструмент, навчання, спортзал, душові, харчоблок, біліард і кімната відпочинку, лікарняні і відпустки. Працівників нема. Мабуть справа не у мобілізації. Мабуть всі уїхали до вас працювати охоронниками у БЦ за шаленне бабло.
Что Вы называете моими фантазиями? Большое количество ВПО?
Вопросы не ко мне. Не я их считал.
На вопрос "где?" Вы не ответили. Так сложно говорить.
Чем Вы можете объяснить свою ситуацию, если не мобилизацией и миграцией?
Надеюсь, о выезде в Харьков на работу охранниками в БЦ Вы пошутили.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 27261
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5221 раз.
- Подякували: 4833 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Чет 11 січ, 2024 04:34
Hotab написав:
..........
Щодо згаданої ЛАДом конкретно ХоРеКі, то наскільки мені відомо вони зараз переживають чи не найгірші часи. Тому, даючи роботу десяткам людей в тому ж Буковелі ( якщо вони офіційно влаштовані), сплачуючи податки - це вже для них сьогодні непогано.
.......
Я там писал не столько о ХоРеКе, сколько об отдыхающих там, которые "дают работу" людям тем, что они туда приезжают и, благодаря их огромным тратам в Буковеле, платятся большие налоги.
Тот же вариант - украл на миллион, задонатил тысячу и хвастает своим "вкладом в победу".
Не хочу сказать, что в Буковеле отдыхают только жулики и взяточники, но таких достаточно.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 27261
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5221 раз.
- Подякували: 4833 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Чет 11 січ, 2024 04:38
prodigy написав:
drevlyanin написав:
виробництво своєї зброї, як в Україні так і на территорії союзників
Ізраїль за свої кошти побудував декілька заводів по виробництво зброї в Німеччині, яку також закупає Бундесвер. Могли купити землю в Угорщині і зробити теж саме
У Израиля на это были деньги.
У нас не было и нет.
Вы этого не знаете?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 27261
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5221 раз.
- Подякували: 4833 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Чет 11 січ, 2024 04:42
prodigy написав: ЛАД написав:
В нацистской Германии промышленность была и до войны. И производство оружия тоже. Они не создавали производство с 0.
Німці відновлювали вщент зруйнований завод(виробництво синтетичного рідкого палива) за 3 тижня.
У 1938 році почали працювати перші 7 заводів, що працюють за методом бергінізації (до кінця року вони виробили 1,6 млн тонн палива), а в наступному році — ще 7 заводів, що працюють за методом Фішера—Тропша, на бурому вугіллі. Всі заводи швидко вийшли на заплановану виробничу потужність. Частка синтетичного палива в загальному балансі Німеччини стала стрімко зростати й вже в 1940 році виробництво синтетичного палива покрило більше третини всієї потреби Німеччини в паливі
Вы не понимаете разницы в возможностях страны с развитой промышленностью (Германия в 1938) и "великой с/х державы" с разрушенной промышленностью (Украина перед войной)?
Печально.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 27261
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5221 раз.
- Подякували: 4833 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|155438
|
|
|6076
|543617
|
|
|1
|18257
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|