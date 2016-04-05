Додано: Чет 11 січ, 2024 02:42

Нам говорять що в Росії більший мобілізаційний ресурс і тому у нас потрібна мобілізація. А де в цьому логіка адже якщо в нас буде менше то скільки нас не мобілізовуй -нас все одно буде менше ніж московитів . Тобто кількістю ми перемогти не зможемо, навіть якщо призвати всіх кого можна в нас . Московитів в 3 рази більше. Згідно всіх військових доктрин при такому співвідношенні сил можна тільки оборонятися і то з не гарантованими наслідками. В той же час щоб Перемогти кордони 91-го року і буферна зона і утриимувати це все то треба в 5 разів більше ніж москалів , тобто нам потрібно призвати приблизно 45 000.000, Якщо москалі можуть 10-15. Навіть не одномоментно , навіть якщо рахувати по 2.000.000 на рік