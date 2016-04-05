В очередной раз врёте.
А мне показалось, что Вы изменились.
Оказалось, только показалось.
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Додано: Чет 11 січ, 2024 04:44
Додано: Чет 11 січ, 2024 04:58
Уход Президента с должности во время войны - проявление трусости и ничего больше.
Додано: Чет 11 січ, 2024 05:09
Это только предположение.
Как Вы сами говорили (по другому поводу) - спорить бессмысленно.
В ы считаете так, я иначе. Доказать как-то ни Вы, ни я не сможем.
Единственное что, я могу поинтересоваться, откуда бы они нашли деньги?
Как в старом анекдоте: "из тумбочки"? Или, как фокусники, из воздуха?
При дефиците бюджета 50%.
Вы верите в чудеса?
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