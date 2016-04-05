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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 11 січ, 2024 04:44
pesikot написав:
...........
На що сподівається ЛАД - не зрозуміло
Але своїх донек та внуків він відправив до Німечинні. Що дуже показово
.........
В очередной раз врёте.
А мне показалось, что Вы изменились.
Оказалось, только показалось.
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Додано: Чет 11 січ, 2024 04:58
vitaliiangel написав: drevlyanin написав:
щось гірше ніж маємо зараз за вікном?
а куда хуже. впрочем да военный коммкнизм, репрессии.
Дюрі-бачі написав:
Уявіть що буде з Україною якщо зараз вимкнути телемарафон і дозволити всім говорити правду.
ещё ни разу в истории самообман не привёл к чему то позитивному. Марафон должен при любых обстоятельствах говорить "всё хорошо", иначе к Зеленскому возникнет вопрос, чего ждёт и почему не уходит.
Уход Президента с должности во время войны - проявление трусости и ничего больше.
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Додано: Чет 11 січ, 2024 05:09
drevlyanin написав:
........
Поставили б міністром оборони когось типу Білецького або Чмута а не "любих друзів", гроші на оборонні підприємства "знайшлись" би дуже швидко.
Это только предположение.
Как Вы сами говорили (по другому поводу) - спорить бессмысленно.
Вы считаете так, я иначе. Доказать как-то ни Вы, ни я не сможем.
Единственное что, я могу поинтересоваться, откуда бы они нашли деньги?
Как в старом анекдоте: "из тумбочки"? Или, как фокусники, из воздуха?
При дефиците бюджета 50%.
Вы верите в чудеса?
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ЛАД
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Додано: Чет 11 січ, 2024 05:24
xio13 написав:
462 тис окупантів зараз воюють проти України, – Скибіцький.
За його словами, вони укомплектовані на 95%, а їх чисельність дозволяє їм проводити ротації. Раніше Залужний повідомляв, що рашисти намагаються наступати на всіх напрямках.
Висновок: якшо навіть мобілізувати 500 тис людей, Успіхів не демобілізують, тому що для стримання півмільйонної армії, яка концентрована на декількох регіонах, чисельність українських збройних сил , має бути не менше 1.5 млн. Так як вони розподіляються вздовж всіх кордонів.
Оригинальный вывод.
Вы какую военную академию заканчивали?
До сих пор считалось, что для наступления
нужно хотя бы 3-кратное превосходство в силах.
Оказывается, все ошибались, по Вашему мнению 3-кратное превосходство нужно для обороны.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг.
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ЛАД
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Додано: Чет 11 січ, 2024 05:36
unicdima написав: барабашов написав:trololo
А те из подчинённых вашего обожаемого ZE, кто имеют рашкованский пачпорт 146%(шурма там, ермак, татаров, толпа иных запроданцев) - они ватные ухЫлянты или сцЫкливые?
Ти диви, сам Єрмак має російський паспорт і русскіє мовчать
по факту ватний ухилянт це ти, поширюючий свино-кацапську пропаганду.
Давай так - ты приводишь доказательства что я ухЫлянт, причём ватный, а если у тебя, Димы-алковоЕна их нет - ты прилюдно садишься на бутылку с видео сюда или я с тобой делаю то, что сделали с Батоном в камере в его первую ходку(чем то по лбу стучать буд)
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