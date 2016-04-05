|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 11 січ, 2024 05:24
xio13 написав:
462 тис окупантів зараз воюють проти України, – Скибіцький.
За його словами, вони укомплектовані на 95%, а їх чисельність дозволяє їм проводити ротації. Раніше Залужний повідомляв, що рашисти намагаються наступати на всіх напрямках.
Висновок: якшо навіть мобілізувати 500 тис людей, Успіхів не демобілізують, тому що для стримання півмільйонної армії, яка концентрована на декількох регіонах, чисельність українських збройних сил , має бути не менше 1.5 млн. Так як вони розподіляються вздовж всіх кордонів.
Оригинальный вывод.
Вы какую военную академию заканчивали?
До сих пор считалось, что для наступления
нужно хотя бы 3-кратное превосходство в силах.
Оказывается, все ошибались, по Вашему мнению 3-кратное превосходство нужно для обороны.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 27261
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5221 раз.
- Подякували: 4833 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Чет 11 січ, 2024 08:09
-
Hennady
-
-
- Повідомлень: 361
- З нами з: 02.11.08
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 11 січ, 2024 08:53
yama написав: Investor_K написав: yama написав:
Нам говорять що в Росії більший мобілізаційний ресурс і тому у нас потрібна мобілізація. А де в цьому логіка адже якщо в нас буде менше то скільки нас не мобілізовуй У нас все одно буде менше ніж московитів І кількістю ми перемогти не зможемо навіть якщо призвати всіх кого можна в нас .
І який вихід?
Як казав Залужний, у своєму інтерв’ю the економіст , потрібна технологічна перевага , А де вона візьметься, я поки що не бачу
А якщо технологічної переваги не буде?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9436
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 887 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 січ, 2024 08:54
Hennady написав:
https://www.pravda.com.ua/news/2024/01/11/7436715/
Або ж така перевага не у нас. ..?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9436
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 887 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 січ, 2024 09:22
Заступниця голови комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Марʼяна Безугла вночі 11 січня заявила, що виходить зі складу фракції та партії «Слуга народу». Каже, що їй у війну не потрібна «слабка партія».
Заяву вона зробила після того, як удень 10 січня нардепи блокували трибуну Ради, вимагаючи внести до порядку денного парламенту постанову про відкликання Безуглої з посади в комітеті (постанови так і не внесли до порядку).
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21631
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2355 раз.
- Подякували: 3328 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 11 січ, 2024 09:27
ЛАД написав: prodigy написав:
drevlyanin написав:
виробництво своєї зброї, як в Україні так і на территорії союзників
Ізраїль за свої кошти побудував декілька заводів по виробництво зброї в Німеччині, яку також закупає Бундесвер. Могли купити землю в Угорщині і зробити теж саме
У Израиля на это были деньги.
У нас не было и нет.
Вы этого не знаете?
У нас не було і нєт, тому шо ми ці кошти інвестуємо в бруківку і стадіони. Чи ви вважаєте шо для виробництва мін треба обладнання на мільярди долларів? Це вам не стелси і хімарси, а тупі міни яких не вистача.
-
xio13
-
-
- Повідомлень: 734
- З нами з: 13.04.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 січ, 2024 09:42
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21631
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2355 раз.
- Подякували: 3328 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 11 січ, 2024 09:44
ЛАД написав: xio13 написав:
462 тис окупантів зараз воюють проти України, – Скибіцький.
За його словами, вони укомплектовані на 95%, а їх чисельність дозволяє їм проводити ротації. Раніше Залужний повідомляв, що рашисти намагаються наступати на всіх напрямках.
Висновок: якшо навіть мобілізувати 500 тис людей, Успіхів не демобілізують, тому що для стримання півмільйонної армії, яка концентрована на декількох регіонах, чисельність українських збройних сил , має бути не менше 1.5 млн. Так як вони розподіляються вздовж всіх кордонів.
Оригинальный вывод.
Вы какую военную академию заканчивали?
До сих пор считалось, что для наступления
нужно хотя бы 3-кратное превосходство в силах.
Оказывается, все ошибались, по Вашему мнению 3-кратное превосходство нужно для обороны.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг.
Ну ну, а тепер роскажи як угрупування рашки в 250 тис, в лютому 2022 року, аж до вересня 2022 коли в них у самих почалась мобілізація , могло захопити 20% території україни, коли вже на той час в зсу сумарно було 1 млн людей..
Улавлюєш? 250 тис атакує 1 млн.. може того шо цей 1 млн був розподілений кругом, і плюс ще з млн, воювали безпосередньо тисяч 150-200 ..
То я і написав, шо для протистояння рашки де 500 тис, нам треба мінімум 1.5 млн
-
xio13
-
-
- Повідомлень: 734
- З нами з: 13.04.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1489
|155541
|
|
|6076
|543710
|
|
|1
|18291
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|