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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6267626862696270
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 05:24

  xio13 написав:462 тис окупантів зараз воюють проти України, – Скибіцький.

За його словами, вони укомплектовані на 95%, а їх чисельність дозволяє їм проводити ротації. Раніше Залужний повідомляв, що рашисти намагаються наступати на всіх напрямках.

Висновок: якшо навіть мобілізувати 500 тис людей, Успіхів не демобілізують, тому що для стримання півмільйонної армії, яка концентрована на декількох регіонах, чисельність українських збройних сил , має бути не менше 1.5 млн. Так як вони розподіляються вздовж всіх кордонів.

Оригинальный вывод.
Вы какую военную академию заканчивали?
До сих пор считалось, что для наступления нужно хотя бы 3-кратное превосходство в силах.
Оказывается, все ошибались, по Вашему мнению 3-кратное превосходство нужно для обороны. :)
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 08:09

https://www.pravda.com.ua/news/2024/01/11/7436715/
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 08:53

  yama написав:
  Investor_K написав:
  yama написав:Нам говорять що в Росії більший мобілізаційний ресурс і тому у нас потрібна мобілізація. А де в цьому логіка адже якщо в нас буде менше то скільки нас не мобілізовуй У нас все одно буде менше ніж московитів І кількістю ми перемогти не зможемо навіть якщо призвати всіх кого можна в нас .

І який вихід?

Як казав Залужний, у своєму інтерв’ю the економіст , потрібна технологічна перевага , А де вона візьметься, я поки що не бачу

А якщо технологічної переваги не буде?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 08:54

  Hennady написав:https://www.pravda.com.ua/news/2024/01/11/7436715/

Або ж така перевага не у нас. ..?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 09:22

Заступниця голови комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Марʼяна Безугла вночі 11 січня заявила, що виходить зі складу фракції та партії «Слуга народу». Каже, що їй у війну не потрібна «слабка партія».

Заяву вона зробила після того, як удень 10 січня нардепи блокували трибуну Ради, вимагаючи внести до порядку денного парламенту постанову про відкликання Безуглої з посади в комітеті (постанови так і не внесли до порядку).

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 09:27

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
  drevlyanin написав:виробництво своєї зброї, як в Україні так і на территорії союзників

Ізраїль за свої кошти побудував декілька заводів по виробництво зброї в Німеччині, яку також закупає Бундесвер. Могли купити землю в Угорщині і зробити теж саме :mrgreen:

У Израиля на это были деньги.
У нас не было и нет.
Вы этого не знаете?


У нас не було і нєт, тому шо ми ці кошти інвестуємо в бруківку і стадіони. Чи ви вважаєте шо для виробництва мін треба обладнання на мільярди долларів? Це вам не стелси і хімарси, а тупі міни яких не вистача.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 09:42

https://www.bloomberg.com/news/articles ... r-war-plan
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 09:44

  ЛАД написав:
  xio13 написав:462 тис окупантів зараз воюють проти України, – Скибіцький.

За його словами, вони укомплектовані на 95%, а їх чисельність дозволяє їм проводити ротації. Раніше Залужний повідомляв, що рашисти намагаються наступати на всіх напрямках.

Висновок: якшо навіть мобілізувати 500 тис людей, Успіхів не демобілізують, тому що для стримання півмільйонної армії, яка концентрована на декількох регіонах, чисельність українських збройних сил , має бути не менше 1.5 млн. Так як вони розподіляються вздовж всіх кордонів.

Оригинальный вывод.
Вы какую военную академию заканчивали?
До сих пор считалось, что для наступления нужно хотя бы 3-кратное превосходство в силах.
Оказывается, все ошибались, по Вашему мнению 3-кратное превосходство нужно для обороны. :)
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг.


Ну ну, а тепер роскажи як угрупування рашки в 250 тис, в лютому 2022 року, аж до вересня 2022 коли в них у самих почалась мобілізація , могло захопити 20% території україни, коли вже на той час в зсу сумарно було 1 млн людей..
Улавлюєш? 250 тис атакує 1 млн.. може того шо цей 1 млн був розподілений кругом, і плюс ще з млн, воювали безпосередньо тисяч 150-200 ..

То я і написав, шо для протистояння рашки де 500 тис, нам треба мінімум 1.5 млн
xio13
 
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