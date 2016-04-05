xio13 написав:462 тис окупантів зараз воюють проти України, – Скибіцький.
За його словами, вони укомплектовані на 95%, а їх чисельність дозволяє їм проводити ротації. Раніше Залужний повідомляв, що рашисти намагаються наступати на всіх напрямках.
Висновок: якшо навіть мобілізувати 500 тис людей, Успіхів не демобілізують, тому що для стримання півмільйонної армії, яка концентрована на декількох регіонах, чисельність українських збройних сил , має бути не менше 1.5 млн. Так як вони розподіляються вздовж всіх кордонів.
Оригинальный вывод. Вы какую военную академию заканчивали? До сих пор считалось, что для наступления нужно хотя бы 3-кратное превосходство в силах. Оказывается, все ошибались, по Вашему мнению 3-кратное превосходство нужно для обороны. О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг.
yama написав:Нам говорять що в Росії більший мобілізаційний ресурс і тому у нас потрібна мобілізація. А де в цьому логіка адже якщо в нас буде менше то скільки нас не мобілізовуй У нас все одно буде менше ніж московитів І кількістю ми перемогти не зможемо навіть якщо призвати всіх кого можна в нас .
І який вихід?
Як казав Залужний, у своєму інтерв’ю the економіст , потрібна технологічна перевага , А де вона візьметься, я поки що не бачу
Заступниця голови комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Марʼяна Безугла вночі 11 січня заявила, що виходить зі складу фракції та партії «Слуга народу». Каже, що їй у війну не потрібна «слабка партія».
Заяву вона зробила після того, як удень 10 січня нардепи блокували трибуну Ради, вимагаючи внести до порядку денного парламенту постанову про відкликання Безуглої з посади в комітеті (постанови так і не внесли до порядку).
drevlyanin написав:виробництво своєї зброї, як в Україні так і на территорії союзників
Ізраїль за свої кошти побудував декілька заводів по виробництво зброї в Німеччині, яку також закупає Бундесвер. Могли купити землю в Угорщині і зробити теж саме
У Израиля на это были деньги. У нас не было и нет. Вы этого не знаете?
У нас не було і нєт, тому шо ми ці кошти інвестуємо в бруківку і стадіони. Чи ви вважаєте шо для виробництва мін треба обладнання на мільярди долларів? Це вам не стелси і хімарси, а тупі міни яких не вистача.
xio13 написав:462 тис окупантів зараз воюють проти України, – Скибіцький.
За його словами, вони укомплектовані на 95%, а їх чисельність дозволяє їм проводити ротації. Раніше Залужний повідомляв, що рашисти намагаються наступати на всіх напрямках.
Висновок: якшо навіть мобілізувати 500 тис людей, Успіхів не демобілізують, тому що для стримання півмільйонної армії, яка концентрована на декількох регіонах, чисельність українських збройних сил , має бути не менше 1.5 млн. Так як вони розподіляються вздовж всіх кордонів.
Оригинальный вывод. Вы какую военную академию заканчивали? До сих пор считалось, что для наступления нужно хотя бы 3-кратное превосходство в силах. Оказывается, все ошибались, по Вашему мнению 3-кратное превосходство нужно для обороны. О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг.
Ну ну, а тепер роскажи як угрупування рашки в 250 тис, в лютому 2022 року, аж до вересня 2022 коли в них у самих почалась мобілізація , могло захопити 20% території україни, коли вже на той час в зсу сумарно було 1 млн людей.. Улавлюєш? 250 тис атакує 1 млн.. може того шо цей 1 млн був розподілений кругом, і плюс ще з млн, воювали безпосередньо тисяч 150-200 ..
То я і написав, шо для протистояння рашки де 500 тис, нам треба мінімум 1.5 млн
Как сообщил в своем Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк, соответствующий проект постановления с голоса пытались поставить в повестку дня парламента. "Требовали поставить в повестку дня коллеги Кривошеев ("СН"), Геращенко и Герасимов ("ЕС"), Разумков (внефракционный), Кабаченко ("Батькивщина") и Устинова ("Голос"). Но против выступил Арахамия ("СН"). И так и не поставили. Боятся, что есть голоса", - написал он.
ОПа и вся СН рассказывала, что нет конфликта с Залужным, нет конфликта с Залужным, что ... за Безуглую вступилась вся СН
То есть, прямое подтверждение, что все посты Безуглой против Залужного одобряются СН и ОП
не все так однозначно)))
"Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи президента, але не хочу мати спільні зобовʼязання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину", – написала вона.
Вона також заявила, що їй "не потрібна ваша квота заступника голови Комітету Верховна Рада України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, коли ви: вимагаєте, щоб я мовчала, що комітет нацбезпеки байдикує, хто і що творить в комітеті. Проти приймати факт, як вас сприймає суспільство: просто закриваєте на це очі та продовжуєте котитися у своїх бульбашках. Вимагаєте ставитися з "розумінням" до зради Завітневича, голови комітету. Закриваєте очі на проблеми радянщини і вбивст наших громадян генералітетом, корупцію в секторі і продовжуєте працювати з ОПЗЖ тощо. Вимагаєте від мене мовчати, не тільки зовні, а й всередині".
"Вважаю, що без радикальних змін існування парламенту буде тоталітарним хворобливим згасанням, ЗСУ перетворяться на конвеєр з утилізації громадян для підтримання статусу-кво фронту; без перегляду сектору нацбезпеки та оборони, встановлення реального контролю, корупція в ЗСУ вийде на перше місце, порівняно з будь-чим до того, а оборонно-промисловий комплекс не візьме на себе місію економічного та безпекового рушія країни. І це тільки кілька прикладів. Байдужість, інертність комітету нацбезпеки злочинна! Я буду битися за все це усіма методами. Не буду зволікати. Знімаю з себе зобов’язання мовчати", – написала Безугла.