vitaliiangel написав:Запад понимает, существующими ресурсами Украине войну не выиграть, а истощить рф за пару лет не получится. Поэтому заморозка (на условиях сокращения военной помощи) выглядит как реальная возможность. И тоже даёт западным политикам ценную возможность назвать себя "миротворцами".
Есть сигналы с обеих сторон: министр обороны Италии призвал к переговорам Украины и России
Крозетто во время выступления в парламенте Италии сказал, что украинское контрнаступление в 2023 году "не принесло желаемого результата", и на военную ситуацию "нужно смотреть реалистично". По его словам, при этом жесткая поддержка Запада Украины является решающей для обеспечения серьезных переговоров, однако Россия постепенно демонстрирует готовность к переговорам, тогда как и позиция Украины выглядит менее бескомпромиссной, чем раньше.
"С этой точки зрения... кажется, что пора для резкой дипломатии, наряду с военной поддержкой, потому что с обеих сторон поступает ряд важных сигналов. Это все необходимо учитывать на пути к переговорам по прекращению конфликта и дальнейшему процессу нормализации отношений не только России не только с Украиной, но и с западными странами", - сказал Крозетто.
Министр обороны Италии назвал внутренний фронт в Украине "уже не таким единым", как в прошлом, что касается поддержки политики президента Зеленского. По мнению Крозетто, это подчеркивает некоторые разногласия в политическом дискурсе. Также политик подчеркнул, что все мирные переговоры должны четко признать агрессию России против Украины в феврале 2022 года, а полная территориальная целостность и признанные границы Украины остаются целью всего международного сообщества. https://www.reuters.com/world/europe/ti ... 024-01-10/
імітація процесу (сексу)-є такі фільми категорії Х (крутили по кабелю після 2200), те саме роблять політики Європи (замість військової допомоги вони втрачають час на бла-бла-бла)
Узурпація. Подібне притягує подібне і подібне завжди закінчується однаково. Крапочка.
Крапочку ви вже ставили кілька разів тільки в діалозі зі мною , але завжди повертались (ох ця жіноча непостійність) . А тому, щоб ви дійсно поставили крапочку і більше не повернулись, я у вас запитаю: ваші пропозиції щодо відбиття збройної агресії росії без проведення мобілізаційних заходів.
не варто витрачати час на таких, які нібито мають освіту, але світогляд суцільно ватний (хоч і маскується під порядність), такі громадяни бачать тільки свої права(обовязки нехай залишаються іншим)...
Колишній президент США Дональд Трамп у приватному порядку попередив, що Америка не прийде на допомогу ЄС, якщо Союз зазнає військового нападу. Про це розповів єврокомісар Тьєррі Бретон, повідомляє Politico.
"Ви повинні розуміти, що якщо на Європу нападуть, ми ніколи не прийдемо вам на допомогу і не підтримаємо вас, - сказав Трамп главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн у 2020 році, переповів його слова Бретон. - До речі, НАТО мертве, і ми підемо, ми вийдемо з НАТО. І, до речі, ви винні мені 400 мільярдів доларів, тому що ви не заплатили, німці, те, що повинні були заплатити за оборону".
drevlyanin написав:виробництво своєї зброї, як в Україні так і на территорії союзників
Ізраїль за свої кошти побудував декілька заводів по виробництво зброї в Німеччині, яку також закупає Бундесвер. Могли купити землю в Угорщині і зробити теж саме
У Израиля на это были деньги. У нас не было и нет. Вы этого не знаете?
ви цього не знаєте (і не мабуть а 200%)
Упродовж 2023 року міжнародні резерви України збільшилися на 42%. Минулого року Україна отримала безпрецедентну світову фінансову підтримку. На рахунки уряду в НБУ надійшло близько 42,7 мільярда доларів США. Найбільша фінансова допомога надійшла від Європейського Союзу – 19,7 мільярда доларів», – зазначає банк.
десь 10+млрд додали в кубишку ЗВР (а навіщо), так роблять недалекозорі керівники (вони розкатили губу, що така допомога буде тривати "стільки, скільки потрібно Україні")
повірте, що декілька заводів (2-3) для виготовлення кретичної зброї(боєприпасів 122мм/155мм) треба було побудувати 100% (а ОП разраховували , що світ віддасть України всі залишки на складах, але це інфантилізм)
ЛАД написав:Вы не понимаете разницы в возможностях страны с развитой промышленностью (Германия в 1938) и "великой с/х державы" с разрушенной промышленностью (Украина перед войной)?
це ви не розумієте , що 2 роки війни, це дуже великий термін у час (у часі війни) щось зроблено в оборонній сфері, але можливості втрачені(час згаяний даремно), держава навіть сьогодні робить припони бізнесу(не кажучи про волонтерів), я пишу це не для вас, жартів немає і бажання повчати(вас) теж, бо ми можемо втратити Країну, завдяки тим хто живе лайками і рейтингами
"Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи президента, але не хочу мати спільні зобовʼязання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину", – написала вона.
Вона також заявила, що їй "не потрібна ваша квота заступника голови Комітету Верховна Рада України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, коли ви: вимагаєте, щоб я мовчала, що комітет нацбезпеки байдикує, хто і що творить в комітеті. Проти приймати факт, як вас сприймає суспільство: просто закриваєте на це очі та продовжуєте котитися у своїх бульбашках. Вимагаєте ставитися з "розумінням" до зради Завітневича, голови комітету. Закриваєте очі на проблеми радянщини і вбивст наших громадян генералітетом, корупцію в секторі і продовжуєте працювати з ОПЗЖ тощо. Вимагаєте від мене мовчати, не тільки зовні, а й всередині".
"Вважаю, що без радикальних змін існування парламенту буде тоталітарним хворобливим згасанням, ЗСУ перетворяться на конвеєр з утилізації громадян для підтримання статусу-кво фронту; без перегляду сектору нацбезпеки та оборони, встановлення реального контролю, корупція в ЗСУ вийде на перше місце, порівняно з будь-чим до того, а оборонно-промисловий комплекс не візьме на себе місію економічного та безпекового рушія країни. І це тільки кілька прикладів. Байдужість, інертність комітету нацбезпеки злочинна! Я буду битися за все це усіма методами. Не буду зволікати. Знімаю з себе зобов’язання мовчати", – написала Безугла.
"Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи президента, але не хочу мати спільні зобовʼязання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину", – написала вона.
Вона також заявила, що їй "не потрібна ваша квота заступника голови Комітету Верховна Рада України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, коли ви: вимагаєте, щоб я мовчала, що комітет нацбезпеки байдикує, хто і що творить в комітеті. Проти приймати факт, як вас сприймає суспільство: просто закриваєте на це очі та продовжуєте котитися у своїх бульбашках. Вимагаєте ставитися з "розумінням" до зради Завітневича, голови комітету. Закриваєте очі на проблеми радянщини і вбивст наших громадян генералітетом, корупцію в секторі і продовжуєте працювати з ОПЗЖ тощо. Вимагаєте від мене мовчати, не тільки зовні, а й всередині".
"Вважаю, що без радикальних змін існування парламенту буде тоталітарним хворобливим згасанням, ЗСУ перетворяться на конвеєр з утилізації громадян для підтримання статусу-кво фронту; без перегляду сектору нацбезпеки та оборони, встановлення реального контролю, корупція в ЗСУ вийде на перше місце, порівняно з будь-чим до того, а оборонно-промисловий комплекс не візьме на себе місію економічного та безпекового рушія країни. І це тільки кілька прикладів. Байдужість, інертність комітету нацбезпеки злочинна! Я буду битися за все це усіма методами. Не буду зволікати. Знімаю з себе зобов’язання мовчати", – написала Безугла.