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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 11 січ, 2024 11:51
ЛАД написав:
"великой с/х державы" с разрушенной промышленностью (Украина перед войной)?
Ви ж розумієте, шо у срср так звана промисловість України була або повністю, або частково орієнтована на срср. Плюс велика технологічна відсталість, коли на підприємстві замість 100 людей працювало 2000, або у КБ ще дового креслили олівцями.
Звісно після розвалу цього непотріба практично вся ця промисловість впала.
Директора підприємств стали власниками, а деяких сурових робочих продовжили експлуатувати, як у часи срср.
Прикладів такіх підприємств дуже багато- Автозаз, Миколаївський глиноземний, суднобудівні підприємства, Херсоннафтопереробка. Ще якось працювали металургійні підприємства.
Звісно на таких підприємствах була черга шоб років через 20 отримать квартиру, ясно за рахунок чого.
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Water
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Додано: Чет 11 січ, 2024 11:56
Успіх написав: detroytred написав:
По суті автор вказав, що військові повинні самі зробити військову службу привабливою...
Тобто піднімати та вирішувати оту купу проблем і негараздів, яка демотивує служити.
Бо фронтовики на форумі (тобто на кухнях) розказують та обурюються отими "моментами" служби і одночасно дивуються слабкій мотивації в слухачів
Ехххххххх, все приходиться робити самому))
Ну давайте спробую трохи позитиву накинути))
Може комусь і мотивацію підвищу 1. Можна самому подзвонити в різні "контори" і запропонувати свої можливості/своє вміння те, чи інше робити!
Якщо ти класний водій, чи автомеханік - ніхто тебе в окоп з автоматом не кине!
Водій - точно буде "баранку крутити"!(щось, чи когось возити)
Автомеханік - точно буде в тилу в рембаті ремонтувати військову техніку!(може в дуже не частих випадках - його завезуть на вогневу на пару годинок, якщо не можливо техніку притягнути у рембат)
Якщо ти айтішнік - точно будеш керувати, чи ремонтувати дрони. Або прошивати рації, либідь і т.п.
Тобто, якщо ти в чомусь(що знадобиться на фронті) хоч "середній спец" - то 99%, що ти будеш займатись по своїй спеціальності!
2. Одяг/взуття - видають! Буває, що з розмірами кепсько, але можна собі докупити на базарі, чи в магазині у найближчому містечку(по отакій поважній причині, вас точно відпустять на декілька годин)
Тут завжди будете ситі!
Нам тут видають(не кожного разу це все є, - переважно тільки половина цього списку, але тим не менше) - хліб, воду(переважно негазовану), олію, цукор, сіль, макарон, гречку, горох, ковбасу(три види), сосиски/сардельки, тушонки, печиво(печеня вівсяне, звичайне "до кави", "марія", іноді печиво з начинкою), вафлі, лимони, мандарини, апельсини, банани, сік яблучний/апельсиновий/виноградний, згущене молоко, молоко звичайне, масло вершкове, сир твердий, солодкий сирок, йогурти, кефір, а ще персики, або ананаси у власному соці(в невеликих металевих баночках), шоколадки, картоплю, моркву, буряк, цибулю, помідори, огірки, перець болгарський, спеції(перець чорний, сушений кріп і т.п.), сух-пай, рибу заморожену, курячі гомілки/"чвертки", або куряче філе, м'ясо свині... - якщо ще щось забув, то нехай "колеги по цеху" нагадають!
3. Заробити можна "сотку"/міс, якщо самому проявляти ініціативу, так би мовити "самому рватись на вогневу"!
Тобто, рватись на підміну захворівшим, чи аватарам - відповідно, так вам за місяць набіжить 80К премії + 20К(мінімум) зарплати = 100К/міс, як з куща!
©
Якого ще вам позитиву не вистачає?© Тож, любі друзі!
Ласкаво просимо до лав ЗСУ!
Ми завжди раді вас тут бачити!
Щось 2-3людини прокоментувало це☝️...
Тобто, тут попиту/запиту на позитив - немає?
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Додано: Чет 11 січ, 2024 12:19
Water написав:
Ви ж розумієте, шо у срср так звана промисловість України була або повністю, або частково орієнтована на срср. Плюс велика технологічна відсталість, коли на підприємстві замість 100 людей працювало 2000, або у КБ ще дового креслили олівцями.
Звісно після розвалу цього непотріба практично вся ця промисловість впала.
Директора підприємств стали власниками, а деяких сурових робочих продовжили експлуатувати, як у часи срср.
Прикладів такіх підприємств дуже багато- Автозаз, Миколаївський глиноземний, суднобудівні підприємства, Херсоннафтопереробка. Ще якось працювали металургійні підприємства.
Звісно на таких підприємствах була черга шоб років через 20 отримать квартиру, ясно за рахунок чого.
А в США в 1991 фломастерами креслили чи чим? "замість 100 людей працювало 2000" - це що за фантазії? Хто назве більше число?
Ви сильно перебільшили технологічну відсталість СРСР.
Головні причини "падіння промисловості" це:
а) планова економіка змінилась на ринкову;
б) закриті кордони змінилось на відкриті;
Умовний завод робив калоші, по плану він робив 1000 калош. Коли економіка стала ринкова, план на калоші пропав. Завод звичайно продовжував робити калоші, але виявилось що китайські калоші дешевші(і між іншим менш якісні), а кордони відкриті на відміну від СРСР. Ось і купляли китайські а не наші калоші.
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Додано: Чет 11 січ, 2024 12:46
prodigy написав: барабашов написав:trololo
А те из подчинённых вашего обожаемого ZE, кто имеют рашкованский пачпорт 146%(шурма там, ермак, татаров, толпа иных запроданцев) - они ватные ухЫлянты или сцЫкливые?
Иисус говорит ему: паси овец Моих”.
они те, кто пасут овец
а де можна подивитись на паспорт рф ермака та татарова?
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Додано: Чет 11 січ, 2024 12:50
Успіх написав:
Щось 2-3людини прокоментувало це☝️...
Тобто, тут попиту/запиту на позитив - немає?
Против раши надо воевать на с саблями и на белом коне, а современным и дальнобойным оружием. А живая сила - это должны быть хорошо обученные воины - спецназовцы назовём их так.. А так получается мы уничтожаем их, а они нас. Только живой силы у них намного больше. Так же спец. группы должны уничтожать на их территориях семьи военных, которые бомбят и обстреливают мирных жителей. У них должен быть страх, что семьи военных под прицелом и будут уничтожены в машинах, на отдыхе или в ТЦ. Как пуйло говорил про войну с чеченцами - уничтожать будем чеченцов в сартирах. Теперь нужно его словами та по населению раши.
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Додано: Чет 11 січ, 2024 12:51
unicdima написав: drevlyanin написав:
Так у вас що, нема родичів чи знайомих зараз у ЗСУ, що для вас це така дивина?
В лютому 2023 зять сестри вимушений був після виписки з київського шпиталю їхати самотужки в частину на донбас оформлювати папери, з гіпсом на нозі, запаленням легенів і температурою 38.6, бо погрожували статтєю за дезертирство!
А потім дивуються, шо навіть колишні добровольці не хочуть зараз іти до війська.
Звичайно в ЗСУ чимало адекватних командирів, але і довбодятлів вистачає+система організована так, як вказують Фріз та Бандерлог.
Не вірю, хтось десь бреше.
Я би теж не повірив , але перед Новим роком телефонує знайомий , я в шпиталі у області , перелом ноги на бойовому виході, гіпс наклали, можеш приїхати автівкою завезти у Дніпро до потяга і чі може є костилі? Не зможу, нема.Приїхали його побратими з передка , привезли на вокзал і хутко назад а там вже я допомагав дострибати на одній нозі.Добре що на вокзалі є співробітник з інвалідним возиком а то дуже далеко вийшло би стрибати. Питаю, чому самотужки а Держава? він виматюкався..., а по прибутті додому до Київа ще потрібно особисто негайно з'явитися в штаб для оформлення паперів , добре що він хочь поблизу в області.
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