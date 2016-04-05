Додано: Чет 11 січ, 2024 13:22

unicdima написав: xio13 написав: Цікавий коментар безуглої:



"ЗСУ перетворяться на конвеєр з утилізації громадян для підтримання статусу-кво фронту"



Перечитайте разів 10, щоб зрозуміти чому є ухилянти, і з кожним днем їх ставатиме більше. Цікавий коментар безуглої:"ЗСУ перетворяться на конвеєр з утилізації громадян для підтримання статусу-кво фронту"Перечитайте разів 10, щоб зрозуміти чому є ухилянти, і з кожним днем їх ставатиме більше.

А повністю привести фразу не виходить?

Я завжди казав, що свинячо-ухилянтська пропаганда та кацапська працюють по одним методичкам, шаблонам. А повністю привести фразу не виходить?Я завжди казав, що свинячо-ухилянтська пропаганда та кацапська працюють по одним методичкам, шаблонам.

Так можна загуглитьСлабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи Президента, але не хочу мати спільні зобовʼязання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину.Мені не потрібна ваша квота заступника голови Комітету Верховна Рада України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, коли ви:⁃ Вимагаєте, щоб я мовчала, що комітет нацбезпеки байдикує, хто і що творить в комітеті.⁃ Проти приймати факт, як вас сприймає суспільство: просто закриваєте на це очі та продовжуєте котитися у своїх бульбашках.⁃ Вимагаєте ставитися з «розумінням» до зради Завітневича, голови комітету.⁃ Закриваєте очі на проблеми радянщини і вбивст наших громадян генералітетом, корупцію в секторі і продовжуєте працювати з ОПЗЖ тощо.⁃ Вимагаєте від мене мовчати не тільки зовні, а й всередині.Вважаю, що без радикальних змін існування парламенту буде тоталітарним хворобливим згасанням, ЗСУ перетворяться на конвеєр з утилізації громадян для підтримання статусу-кво фронту; без перегляду сектору нацбезпеки та оборони, встановлення реального контролю, корупція в ЗСУ вийде на перше місце, порівняно з будь-чим до того, а оборонно-промисловий комплекс не візьме на себе місію економічного та безпекового рушія країни. І це тільки кілька прикладів. Байдужість, інертність комітету нацбезпеки злочинна!Я буду битися за все це усіма методами. Не буду зволікати. Знімаю з себе зобов’язання мовчати.Готова працювати з КОЖНИМ в парламенті і ззовні, хто:⁃ розуміє⁃ має сенси поперед особистих амбіцій та преференцій⁃ має практичні ідеї⁃ готовий боротися за зміни не для галочки⁃ ненавидить росію⁃ не боїться!З кожним в парламенті безвідносно до фракційної приналежності, з кожним громадянином безвідносно до політичних вподобань минулого і майбутнього.Ніщо не може забрати внутрішнє почуття честі і гідності.І часу немає.⁃ Я написала заяву на вихід з фракції та партії «Слуга Народу».⁃ Підтримую Президента.⁃ Залишаюсь мажоритарним депутатом Оболонського району з усіма зобовʼязаннями відкритості та роботи з громадянами.