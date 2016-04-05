ЛАД написав:"великой с/х державы" с разрушенной промышленностью (Украина перед войной)?
Ви ж розумієте, шо у срср так звана промисловість України була або повністю, або частково орієнтована на срср. Плюс велика технологічна відсталість, коли на підприємстві замість 100 людей працювало 2000, або у КБ ще дового креслили олівцями. Звісно після розвалу цього непотріба практично вся ця промисловість впала. Директора підприємств стали власниками, а деяких сурових робочих продовжили експлуатувати, як у часи срср. Прикладів такіх підприємств дуже багато- Автозаз, Миколаївський глиноземний, суднобудівні підприємства, Херсоннафтопереробка. Ще якось працювали металургійні підприємства. Звісно на таких підприємствах була черга шоб років через 20 отримать квартиру, ясно за рахунок чого.
Water написав:Ви ж розумієте, шо у срср так звана промисловість України була або повністю, або частково орієнтована на срср. Плюс велика технологічна відсталість, коли на підприємстві замість 100 людей працювало 2000, або у КБ ще дового креслили олівцями. Звісно після розвалу цього непотріба практично вся ця промисловість впала. Директора підприємств стали власниками, а деяких сурових робочих продовжили експлуатувати, як у часи срср. Прикладів такіх підприємств дуже багато- Автозаз, Миколаївський глиноземний, суднобудівні підприємства, Херсоннафтопереробка. Ще якось працювали металургійні підприємства. Звісно на таких підприємствах була черга шоб років через 20 отримать квартиру, ясно за рахунок чого.
А в США в 1991 фломастерами креслили чи чим? "замість 100 людей працювало 2000" - це що за фантазії? Хто назве більше число? Ви сильно перебільшили технологічну відсталість СРСР. Головні причини "падіння промисловості" це: а) планова економіка змінилась на ринкову; б) закриті кордони змінилось на відкриті;
Умовний завод робив калоші, по плану він робив 1000 калош. Коли економіка стала ринкова, план на калоші пропав. Завод звичайно продовжував робити калоші, але виявилось що китайські калоші дешевші(і між іншим менш якісні), а кордони відкриті на відміну від СРСР. Ось і купляли китайські а не наші калоші.
Успіх написав:Щось 2-3людини прокоментувало це☝️... Тобто, тут попиту/запиту на позитив - немає?
Против раши надо воевать на с саблями и на белом коне, а современным и дальнобойным оружием. А живая сила - это должны быть хорошо обученные воины - спецназовцы назовём их так.. А так получается мы уничтожаем их, а они нас. Только живой силы у них намного больше. Так же спец. группы должны уничтожать на их территориях семьи военных, которые бомбят и обстреливают мирных жителей. У них должен быть страх, что семьи военных под прицелом и будут уничтожены в машинах, на отдыхе или в ТЦ. Как пуйло говорил про войну с чеченцами - уничтожать будем чеченцов в сартирах. Теперь нужно его словами та по населению раши.
drevlyanin написав:Так у вас що, нема родичів чи знайомих зараз у ЗСУ, що для вас це така дивина? В лютому 2023 зять сестри вимушений був після виписки з київського шпиталю їхати самотужки в частину на донбас оформлювати папери, з гіпсом на нозі, запаленням легенів і температурою 38.6, бо погрожували статтєю за дезертирство! А потім дивуються, шо навіть колишні добровольці не хочуть зараз іти до війська. Звичайно в ЗСУ чимало адекватних командирів, але і довбодятлів вистачає+система організована так, як вказують Фріз та Бандерлог.
Не вірю, хтось десь бреше.
Я би теж не повірив , але перед Новим роком телефонує знайомий , я в шпиталі у області , перелом ноги на бойовому виході, гіпс наклали, можеш приїхати автівкою завезти у Дніпро до потяга і чі може є костилі? Не зможу, нема.Приїхали його побратими з передка , привезли на вокзал і хутко назад а там вже я допомагав дострибати на одній нозі.Добре що на вокзалі є співробітник з інвалідним возиком а то дуже далеко вийшло би стрибати. Питаю, чому самотужки а Держава? він виматюкався..., а по прибутті додому до Київа ще потрібно особисто негайно з'явитися в штаб для оформлення паперів , добре що він хочь поблизу в області.
Воронеж - 45. Банда тюремщиков тогда захватила этот обьект. Мне приходилось там служить и охранять этот ядерный городок. Про него тогда никто не знал и даже родственники не знали где служили ребята. Письма сначало читали офицеры кгб и только потом давали добро отправлять родным. Отпусков не было, форма ввс в глухом лесу. Увольнений не было, т.к ближ село за 30км. А это войско спокойно вошло туда и пуйло испугался сильно, что у банды окажется в руках ядерка, которую можно переносить в руках. они показали, что внутри страны объекты сейчас охраняются на ляп...тяп...и можно их уничтожать там спец. обученными дивер.группами. У них должен быть постоянно страх, что их могут уничтожать на своей тер.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 11 січ, 2024 13:03, всього редагувалось 4 разів.
"ЗСУ перетворяться на конвеєр з утилізації громадян для підтримання статусу-кво фронту"
Перечитайте разів 10, щоб зрозуміти чому є ухилянти, і з кожним днем їх ставатиме більше.
А повністю привести фразу не виходить? Я завжди казав, що свинячо-ухилянтська пропаганда та кацапська працюють по одним методичкам, шаблонам.
Так можна загуглить https://www.facebook.com/bezuhlamariana ... cale=ru_RU Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи Президента, але не хочу мати спільні зобовʼязання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину. Мені не потрібна ваша квота заступника голови Комітету Верховна Рада України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, коли ви: ⁃ Вимагаєте, щоб я мовчала, що комітет нацбезпеки байдикує, хто і що творить в комітеті. ⁃ Проти приймати факт, як вас сприймає суспільство: просто закриваєте на це очі та продовжуєте котитися у своїх бульбашках. ⁃ Вимагаєте ставитися з «розумінням» до зради Завітневича, голови комітету. ⁃ Закриваєте очі на проблеми радянщини і вбивст наших громадян генералітетом, корупцію в секторі і продовжуєте працювати з ОПЗЖ тощо. ⁃ Вимагаєте від мене мовчати не тільки зовні, а й всередині. Вважаю, що без радикальних змін існування парламенту буде тоталітарним хворобливим згасанням, ЗСУ перетворяться на конвеєр з утилізації громадян для підтримання статусу-кво фронту; без перегляду сектору нацбезпеки та оборони, встановлення реального контролю, корупція в ЗСУ вийде на перше місце, порівняно з будь-чим до того, а оборонно-промисловий комплекс не візьме на себе місію економічного та безпекового рушія країни. І це тільки кілька прикладів. Байдужість, інертність комітету нацбезпеки злочинна! Я буду битися за все це усіма методами. Не буду зволікати. Знімаю з себе зобов’язання мовчати. Готова працювати з КОЖНИМ в парламенті і ззовні, хто: ⁃ розуміє ⁃ має сенси поперед особистих амбіцій та преференцій ⁃ має практичні ідеї ⁃ готовий боротися за зміни не для галочки ⁃ ненавидить росію ⁃ не боїться! З кожним в парламенті безвідносно до фракційної приналежності, з кожним громадянином безвідносно до політичних вподобань минулого і майбутнього. Ніщо не може забрати внутрішнє почуття честі і гідності. І часу немає. ⁃ Я написала заяву на вихід з фракції та партії «Слуга Народу». ⁃ Підтримую Президента. ⁃ Залишаюсь мажоритарним депутатом Оболонського району з усіма зобовʼязаннями відкритості та роботи з громадянами.
барабашов написав:trololo А те из подчинённых вашего обожаемого ZE, кто имеют рашкованский пачпорт 146%(шурма там, ермак, татаров, толпа иных запроданцев) - они ватные ухЫлянты или сцЫкливые?
Иисус говорит ему: паси овец Моих”.
они те, кто пасут овец
а де можна подивитись на паспорт рф ермака та татарова?
помню, что аналогично большинство самых_читающих_в_мире"савецких людей ржали даже в конце 80х над кейсами, типа:" а где можно посмотреть Пакт Молотова-Риббентропа с секретными протоколами о разделе Европы и союзничестве большевизма с нацизмом ? - Выфсьоврьоти!"
Успіх написав:Щось 2-3людини прокоментувало це☝️... Тобто, тут попиту/запиту на позитив - немає?
Против раши надо воевать на с саблями и на белом коне, а современным и дальнобойным оружием. А живая сила - это должны быть хорошо обученные воины - спецназовцы назовём их так.. А так получается мы уничтожаем их, а они нас. Только живой силы у них намного больше. Так же спец. группы должны уничтожать на их территориях семьи военных, которые бомбят и обстреливают мирных жителей. У них должен быть страх, что семьи военных под прицелом и будут уничтожены в машинах, на отдыхе или в ТЦ. Как пуйло говорил про войну с чеченцами - уничтожать будем чеченцов в сартирах. Теперь нужно его словами та по населению раши.
Звичайно, що я з цим погоджуюсь. Але, нажаль, фантастика поверхом вище Та й робити це все було у перше півріччя повномасштабної...
А от що тепер? Як тепер вийти з положення?
Я розумію, що длбйби допустили до такого... І я всіх у цьому звинувачую і Зе, і За, і інших "воєводів", від яких ще недавно "пісяли окропом", накшталт Марч..., чи Буд... і їм подібних... Якщо Зе - колишній актор і не шарить у військових справах - то всі вищезгадані "воєводи" мали ж НАПЕРЕД продумати всі варіанти розвитку подій! А головне, щось ніхто з них ще рік-півтора тому не трубив по всіх ЗМІ, що потрібно буде замінювати через рік служби фронтовиків, бо вони будуть фізично і морально виснажені! Відповідно і потрібно ще тоді було мобілізувати в певній мірі/відповідну кількість людей щомісяця!
Як же так - вони військові!!! Генерали!!! І не знали БАНАЛЬНИХ речей???! Не подумали наперед???! А тут вже не рік, а вже другий рік добігає кінця!!! Карл!!! А вони тільки тепер зачухались??? Вони точно ГЕнерали???!
От кого в першу чергу треба кліщами за яйця брати! А то тільки стрілки переводять один на другого...
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 11 січ, 2024 14:27, всього редагувалось 2 разів.